Rise Air riceve il primo ATR 72-600 in Canada

Rise Air ha ricevuto il suo primo ATR 72-600, diventando il cliente di lancio per la ATR -600 series di ultima generazione in Canada. Questo velivolo è il primo di un accordo per tre aeromobili firmato nel novembre 2024, a cui si aggiungeranno altri due nuovi ATR 72-600 in leasing nel 2026. Questa consegna segna un passo importante nel programma di rinnovamento della flotta di Rise Air e rafforza il suo impegno nel migliorare la connettività durante tutto l’anno per le comunità remote.

“L’arrivo dell’ATR 72-600 segue di poco la certificazione da parte di Transport Canada dell’ATR 42-600 e dell’ATR 72-600, avvenuta il 27 novembre 2025, consentendo agli operatori canadesi di volare per la prima volta con gli ATR -600. Questo traguardo apre la strada alle compagnie aeree regionali canadesi per sostituire i vecchi turboelica con moderni e confortevoli ATR dotati di un glass cockpit avanzato che ottimizza le traiettorie di volo e riduce il carico di lavoro del pilota, cabine più ampie e sedili più ampi.

L’ATR 72-600 è rinomato per la sua eccezionale efficienza nei consumi, l’affidabilità e la capacità di operare in ambienti difficili, tra cui piste corte e non asfaltate. L’aereo di Rise Air è equipaggiato con i nuovi motori PW127XT di Pratt & Whitney Canada, che garantiscono costi di manutenzione inferiori e il 45% di emissioni di CO2 in meno rispetto ai regional jet di dimensioni simili, supportando gli obiettivi di sostenibilità della compagnia”, afferma ATR.

Derek Nice, President and Chief Executive Officer of Rise Air, ha dichiarato: “L’introduzione dell’ATR 72-600 significa offrire un trasporto aereo moderno, sicuro e affidabile verso siti di lavoro remoti e progetti infrastrutturali vitali per l’economia del Saskatchewan. Queste attività sostengono l’occupazione e la crescita del PIL in tutta la provincia, in particolare nel nord. Con questo aereo, possiamo offrire ai nostri clienti un livello di comfort ed efficienza più elevato, continuando a rafforzare la connettività in alcuni degli ambienti più difficili del Canada”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha commentato: “L’ATR 72-600 combina un’eccezionale efficienza nei consumi con costi operativi e di manutenzione ridotti, rendendolo l’aereo ideale per operare in modo redditizio su rotte poco trafficate e servire le comunità più remote. Siamo onorati di vedere Rise Air pioniere nell’introduzione della ATR -600 series in Canada, portando una connettività sostenibile, affidabile e redditizia negli ambienti più esigenti del Canada, dove la tecnologia moderna fa davvero la differenza”.

“L’investimento di Rise Air è il più grande nei suoi 70 anni di storia e consente alla compagnia aerea di operare la flotta di aerei regionali più moderna del Paese.

ATR vanta una presenza forte e in crescita in Canada, con oltre 60 aeromobili operati da 10 compagnie aeree in tutto il Paese, con un aumento del 50% dal 2019. Quasi la metà della flotta ATR in Canada è composta da full freighters, che trasportano merci che vanno da generi alimentari e medicinali a carburante in condizioni difficili. Gli aerei ATR operano con successo da decenni su piste corte e sterrate, in condizioni di freddo estremo e ghiaccio, a latitudini prossime al Circolo Polare Artico.

L’arrivo dell’ATR 72-600 segna un nuovo capitolo, introducendo la tecnologia di ultima generazione in un mercato in cui l’età media della 30-to-50-seat turboprop fleet è superiore a 30 anni, creando significative opportunità di rinnovamento e crescita”, conclude ATR.

