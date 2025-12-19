Inaugurata la nuova rotta rotta Cuneo-Cagliari di Aeroitalia

Si è tenuta presso l’Aeroporto di Cuneo la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo volo Aeroitalia Cuneo-Cagliari.

Per Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia: “Con l’inaugurazione della rotta Cuneo-Cagliari compiamo un passo concreto nel rafforzamento della nostra offerta commerciale e della rete nazionale di Aeroitalia. Questo collegamento nasce da un’attenta analisi della domanda e dalla volontà di creare nuove opportunità di viaggio tra due territori altamente complementari: la Sardegna, con il suo richiamo turistico e il suo tessuto economico, e il Piemonte, porta di accesso a un’area strategica che spazia dalle Alpi alle Langhe. Le due frequenze settimanali sono state pensate per rispondere sia alle esigenze del traffico leisure, in particolare nei weekend, sia a quelle del segmento business. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel ruolo dell’Aeroporto di Cuneo”.

I voli operano ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari:

Cagliari – Cuneo: partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50.

Cuneo – Cagliari: partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00.

“Con questa nuova rotta Aeroitalia conferma il proprio impegno nello sviluppo di collegamenti strategici per il territorio, contribuendo a migliorare la connettività nazionale e a sostenere la mobilità di passeggeri, imprese e flussi turistici. L’apertura del collegamento Cuneo-Cagliari – conclude Massimo Di Perna – rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita della compagnia, orientata a valorizzare aeroporti regionali e a offrire soluzioni di viaggio sempre più efficienti e accessibili”.

“Siamo felici di accogliere Aeroitalia all’Aeroporto di Cuneo, con l’attivazione di una tratta di grande rilevanza per il nostro scalo. Quella con Cagliari è una rotta al servizio della numerosa comunità sarda presente in Piemonte, ma anche un collegamento strategico a supporto del turismo legato agli sport invernali e alla scoperta del nostro territorio. Auspichiamo che questa nuova rotta rappresenti l’inizio di una collaborazione duratura, volta allo sviluppo di nuove destinazioni”, ha aggiunto Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato di Cuneo Airport.

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale di Aeroitalia (www.aeroitalia.com), presso le agenzie di viaggio e attraverso i principali portali di prenotazione online.

(Ufficio Stampa Cuneo Airport – Aeroitalia – Photo Credits: Cuneo Airport – Aeroitalia)