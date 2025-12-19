News Brevi – 19.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA REGGIO CALABRIA A BOLOGNA – Si è concluso ieri in serata un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 66 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il paziente, ricoverato presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, necessitava di un trasferimento immediato verso il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, struttura adeguata per il trattamento del caso. Il volo d’urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – la sala operativa dell’Aeronautica Militare – che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, reparto in prontezza operativa per questo tipo di missioni. Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino diretto a Reggio Calabria, dove il paziente è stato imbarcato e costantemente monitorato da un’equipe medica specializzata. Successivamente l’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Bologna, con atterraggio avvenuto dopo le ore 21. Da lì, il paziente è stato trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Le missioni di trasporto sanitario urgente rappresentano uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che assicura la propria disponibilità 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per il trasporto di pazienti in pericolo di vita, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questo servizio dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVVICENDAMENTO DEL PRESIDENTE CAPO DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA A.M. – Si è svolto venerdì 19 dicembre, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, presso la Sala storica “Madonna di Loreto” di Palazzo Aeronautica a Roma, il passaggio di consegne nell’incarico di Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa tra il 1° Luogotenente Mario Bonaventura, uscente, ed il 1° Luogotenente Roberto Carpentieri, subentrante. La carica del Presidente Capo SGMT dell’Aeronautica Militare è stata istituita nel 2016. Lo stesso viene individuato tra i Presidenti in carica dei vari Reparti della Forza Armata e nominato direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Oltre ad essere l’anello di congiunzione tra l’Autorità di Vertice e il personale rappresentato, il Presidente Capo si occupa del coordinamento delle attività dei Presidenti che operano nei Reparti dell’Aeronautica Militare, oltre ad essere figura di riferimento per le relazioni di interscambio in ambito internazionale ed interforze. La designazione deve tenere conto delle qualità complessive del militare prescelto, con particolare riferimento a carisma, formazione, esperienza, competenza, capacità e possibilmente, conoscenza della lingua inglese. Egli è consulente del Capo di S.M.A. in materia di promozione umana e sociale a favore dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa di tutta la Forza Armata; coordina le attività dei Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa degli Enti di F.A.; si prodiga per accrescere nel personale che rappresenta il morale, il senso di appartenenza e di affezione all’A.M.; può essere sentito dal Capo di S.M.A. in merito a possibili soluzioni d’impiego di Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa nell’ambito della Forza Armata, in relazione ad eventuali problematiche singole e/o collettive; è l’elemento incaricato dell’attività di interscambio, in ambito interforze e internazionale, di esperienze, studi o programmi che riguardano le figure analoghe alla propria; può presenziare con il Capo di S.M.A. agli eventi di rappresentanza dell’A.M. sia in Patria che all’estero. La figura del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa è inserita ufficialmente nella Direttiva S.M.A. – 1° Reparto – Ordinamento e Personale OD-1 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVO COMANDANTE PER IL CENTRO SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE – Si è tenuto giovedì 18 dicembre, presso l’Hangar Saporiti, il passaggio di consegne al comando del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSAM) di Vigna di Valle tra il Comandante uscente, Tenente Colonnello Giancarlo Sergi, e quello subentrante, Tenente Colonnello Andrea Colotti. A presiedere l’evento, il Comandante del Comando Aeroporto Vigna di Valle – Centro Storiografico e Sportivo AM, Colonnello Dario Bovino, alla presenza del personale del Centro Sportivo e di una rappresentanza di tutte le articolazioni della base, a significare la stretta sinergia e collaborazione tra le varie unità per il conseguimento dei fini istituzionali del Reparto. Nel rinnovare, anche in concomitanza con le prossime festività, gli auguri al Ten. Col. Sergi per il suo futuro e di buon lavoro al Ten. Col. Colotti, il Col. Bovino ha concluso rivolgendosi al quadro permanente ed in particolare alla rappresentanza dei neo-arruolati atleti presenti: “Voi siete la forza propulsiva del Centro Sportivo e ne rappresentate il futuro, fate sempre tesoro della nostra storia, dei nostri Valori e vi ringrazio per l’impegno, la fierezza e l’orgoglio con i quali indossate la nostra maglia! Sono certo che sotto la guida del nuovo Comandante continuerà la stagione di successi e soddisfazioni”. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare vuole rappresentare una possibilità per tutti coloro che vogliono basare la propria realizzazione personale e sportiva sui valori di assoluta eccellenza che costituiscono patrimonio imprescindibile dell’Aeronautica Militare Italiana, contribuendo in modo solido a quanto previsto in tema di contributo allo sport nazionale. Una Forza Armata con salde radici nel passato e fermamente proiettata nel futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONCLUSA LA 3a CAMPAGNA AVIOLANCI DELLA MISSIONE MISIN – Presso la base italiana della Missione Bilaterale di Supporto nella Repubblica del Niger (MISIN) si è conclusa, venerdì 12 dicembre, la terza campagna di aviolanci, che ha consentito a 90 appartenenti alle Forze di Difesa e Sicurezza nigerine di conseguire il brevetto di paracadutismo militare, nell’ambito delle attività di addestramento condotte dal contingente italiano. Il percorso formativo ha previsto una fase preparatoria presso il Centre d’Instruction des Troupes Aeroportees di Niamey e una fase finale di aviolanci con paracadute vincolato, effettuati da un velivolo C-27J della 46a Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Nel corso della cerimonia conclusiva, il Comandante della MISIN, Generale di Brigata Ivan Cioffi, ha rivolto un ringraziamento al contingente italiano e, in particolare, al personale del Mobile Training Team del Centro Addestramento Paracadutismo dell’Esercito Italiano, del Task Group Air e delle componenti impegnate nelle attività di Capacity Building, Security Force Assistance e Stability Policing, evidenziando il contributo fornito al consolidamento delle capacità operative locali. Alla cerimonia è intervenuto anche il Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia in Niger, Colonnello Mauro Conte, che ha espresso apprezzamento per l’impegno e la professionalità del contingente italiano nel supporto allo sviluppo delle Forze di Difesa e Sicurezza nigerine. Nel corso della stessa giornata sono stati inoltre rilasciati gli attestati di “operatore aviolancio carichi medi” e di “tiratore scelto”, a completamento del modulo addestrativo. Dal 2018 la missione MISIN ha formato oltre 12.000 militari nigerini. Nel solo 2025, 316 di essi hanno conseguito il brevetto di paracadutista militare, effettuando complessivamente più di 1.000 lanci (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC CONSEGNA LA LICENZA DI VOLO AD ADELE GESSO, PRIMA PILOTA DI MONGOLFIERA CON DISABILITA’ MOTORIA – Enac informa: “‘Mongolfiera al femminile: quando la forza è più leggera dell’aria’: il 18 dicembre, in Enac, cerimonia di consegna della prima licenza di pilota di mongolfiera (Balloon Pilot Licence) a una donna con disabilità motoria – la prima al mondo con brevetto di volo – conferita personalmente dal Direttore Generale Alexander D’Orsogna. Un sogno divenuto realtà per Adele Gesso, Sostituto Commissario del ruolo d’onore alla Polizia di Stato: modello di ispirazione, resilienza e spirito di servizio, che Enac celebra nel segno dei propri valori costitutivi, come quelli dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’attenzione al mondo aeronautico femminile. Principi ribaditi anche dall’iniziativa “Adele Vola” promossa da Confcommercio e dalla Confcommercio As.Com Monregalese di Mondovì, sede del primo porto aerostatico italiano”. Il DG D’Orsogna: “È per me un onore e una grande emozione conferire, oggi, la prima licenza di volo a livello mondiale a una donna con disabilità. Occasioni come questa confermano la missione e la responsabilità dell’Ente, costantemente impegnato a mettere al centro le persone e a migliorarne l’esperienza di viaggio. L’esperienza di Adele Gesso, è l’espressione tangibile di come dobbiamo continuare a perseguire la nostra attività istituzionale, mirando quotidianamente ad accorciare le catene del valore, rendendo il viaggio sempre più spendibile, affascinante e sostenibile, per tutti”. “Dopo la proiezione di un video rappresentativo dell’impresa di Adele Gesso, la parola è passata alla neo-pilota, che ha condiviso l’emozione e le sfide di un percorso che la vede oggi pioniera nei cieli, con la possibilità di pilotare la mongolfiera in autonomia grazie al sistema “Duo Air Chair”. Alla cerimonia, che si inserisce nelle iniziative collegate alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità, sono intervenuti, tra gli altri, il Segretario Generale Confcommercio Marco Barbieri, il Presidente Confcommercio di Mondovì Mattia Germone, la Presidente Associazione Donne dell’Aria Donatella Ricci, la Presidente-Fondatrice Federation of European Women Pilots Aileen Egan, la paracadutista Serena Peduto, il campione di mongolfiera John Aimo, Edward von Freymann della Fondazione Gaia von Freymann. Per Enac, il Direttore Centrale e Presidente Comitato Unico di Garanzia (CUG) Giovanna Laschena, il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark de Laurentiis, il Direttore Personale di Volo Patrizia Colagiovanni e il Capo Ufficio Antonello Furia. A moderare l’incontro, la Disability Manager Stefania Randisi”, conclude l’Enac.

SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA’ TRA IL PRESIDENTE ENAC E IL VICEPREMIER E MINISTRO MIT – L’Enac informa: “Oggi, 19 dicembre, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini, presso la sede del MIT. Occasione per un cordiale scambio di auguri in vista delle imminenti Festività, per rinnovare l’impegno comune a favore dello sviluppo del settore aereo e per iniziare a programmare le attività che, anche nel 2026, continueranno a vedere coinvolti il Ministero e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in costante sinergia, a favore di un’aviazione civile innovativa, sostenibile, intermodale e attenta alla tutela di tutti i passeggeri, in particolare delle persone con disabilità e a mobilità ridotta”.

LEONARDO: AL VIA IL PROGRAMMA ITALIANO DI SVILUPPO E FORNITURA DEI PRIMI QUATTRO RADAR DI NUOVA GENERAZIONE – Leonardo informa: “Leonardo compie un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo e la realizzazione delle tecnologie abilitanti del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome, siglando con la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), un contratto per lo sviluppo e la fornitura di quattro radar di nuova generazione, progettati per contrastare minacce balistiche di lungo raggio (3000 km). La firma dell’accordo con TELEDIFE rappresenta la seconda milestone, dalla presentazione ufficiale di fine novembre, del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome. L’intesa segue infatti il successo del primo lancio di qualifica del sistema missilistico italiano SAMP/T NG, effettuato all’inizio di dicembre, equipaggiato con il radar di ultimissima generazione Leonardo KRONOS Grand Mobile High Power. I radar oggetto del contratto sono il Ground Based Radar (GBR) e il Mobile Long Range Radar (MLRR). Tali radar, basati su una tecnologia completamente digitale di tipo AESA GaN (ovvero con antenna a scansione elettronica con componenti in Nitruro di Gallio) in grado di assicurare elevata efficienza e ampia portata di rilevamento, saranno in grado di garantire capacità di sorveglianza e rilevamento tempestivo della minaccia (early warning), identificazione e precisione di tracciamento, contribuendo all’aggiornamento in tempo reale del quadro tattico e fornendo dati mirati ai sistemi radar di controllo del fuoco (Fire Control Radars – FCR) collegati agli effettori, secondo i principi di architettura aperta e versatilità d’integrazione di tutti gli assetti in scenari multidominio, coerentemente con la filosofia progettuale e operativa alla base del Michelangelo Dome. Queste caratteristiche, unitamente ad altre avanzate funzioni, rendono i radar del nuovo Programma una delle misure efficaci per rispondere alle esigenze della Difesa Balistica Integrata e li posizionano al vertice delle capacità europee nel campo della sensoristica radar avanzata. Con questo Programma l’Italia si conferma primo paese europeo con capacità nazionali nella difesa aerea e missilistica integrata contro le nuove minacce di lungo raggio”.

SAAB: NUOVO ORDINE PER IL SISTEMA SYRIUS – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per un Sirius passive sensor system for SIGINT (Signals Intelligence) and surveillance, inclusi i servizi correlati, da un paese europeo membro della NATO. Il valore dell’ordine è di circa 130 milioni di euro e le consegne avverranno entro il 2030. Le Sirius sensor solutions offrono all’utente finale una completa surveillance and intelligence capability. Communication Intelligence (COMINT) and Electronic Intelligence (ELINT) sensors sono combinati in un sistema sia per tactical situational awareness che per strategic intelligence gathering”.

LOCKHEED MARTIN: TEST PER L’EXTENDED-RANGE GMLRS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha condotto con successo un test di volo di 112 chilometri del suo Extended-Range GMLRS (ER GMLRS) nel White Sands Missile Range, New Mexico. Durante la dimostrazione, una Alternative Warhead (AW) variant del razzo è stata lanciata da un HIMARS, convalidando la gittata e la precisione”.

EASA PUBBLICA UNA NUOVA REVISIONE DELLE EAR FOR AIR OPERATIONS – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la Revision 23, a partire da dicembre 2025, delle Easy Access Rules for Air Operations (EAR for Air OPS). Le EAR for Air OPS sono disponibili per il download sul sito web dell’EASA. Poiché vengono generate tramite la piattaforma eRules, verranno regolarmente aggiornate per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto”.

NUOVE ROTTE DOMESTICHE PER AMERICAN AIRLINES – American informa: “Mentre la stagione delle vacanze è in corso, American Airlines guarda alla prossima estate con 15 nuove rotte. La rete di American Airlines offre già più collegamenti one-stop di qualsiasi altra compagnia aerea. Ora, i viaggiatori avranno più motivi per volare con American quando viaggeranno attraverso il paese e il mondo la prossima estate”. “American è orgogliosa di offrire una connettività senza pari in tutti gli Stati Uniti. Oggi, stiamo rafforzando il nostro impegno con nuove rotte domestiche pensate per aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi di viaggio nel 2026 da hub importanti come Chicago e Phoenix”, ha affermato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Con nuove rotte da località come Lincoln, Nebraska; Abilene, Texas; Columbia, Missouri e altre ancora, offriamo ai residenti locali un accesso unico per concludere affari, trascorrere una vacanza da sogno con amici o familiari e godersi le partite di calcio su un palcoscenico mondiale”. “American offrirà più di 500 partenze giornaliere da Chicago (ORD) la prossima estate, nell’ambito del suo continuo impegno nei confronti dell’hub. La compagnia aerea ha aggiunto nuovi servizi verso oltre 25 destinazioni da ORD e frequenze in altri mercati quest’anno, rendendo l’aeroporto uno degli hub in più rapida crescita del paese. Grazie a questo slancio, American si concentra sull’espansione ponderata della capacità”, conclude American.

IL DELTA PRESIDENT GLEN HAUENSTEIN SI RITIRA DOPO UNA STRAORDINARIA CARRIERA – In una nota ai dipendenti Delta, il CEO di Delta, Ed Bastian, ha annunciato che Glen Hauenstein, Delta’s president, si ritirerà il 28 febbraio, dopo una carriera di straordinaria leadership e servizio a Delta e al settore. Con il pensionamento di Hauenstein, Joe Esposito diventerà il nuovo E.V.P. – Chief Commercial Officer di Delta, con la responsabilità di supervisionare network planning, revenue management, sales and loyalty, ha dichiarato Bastian. “La visione e la mentalità strategica di Glen sono state essenziali nel trasformare Delta nella compagnia aerea leader a livello mondiale che siamo oggi”, ha affermato Bastian nella sua nota. Hauenstein e i suoi team hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della rete globale di Delta, generando ricavi premium e affermando Delta come la scelta migliore per i viaggiatori in cerca di esperienze premium. “Non avrei potuto chiedere un copilota migliore per guidare Delta verso il suo obiettivo di diventare la compagnia aerea con le migliori prestazioni al mondo”, ha dichiarato Bastian. Hauenstein continuerà a ricoprire il ruolo di consulente strategico fino alla fine del prossimo anno, ha aggiunto Bastian. Da quando è entrato in Delta nel 2005, Hauenstein ha guidato il team che ha trasformato la rete Delta da un’attività principalmente domestica a una presenza globale che collega il mondo. Grazie alla sua leadership, Delta oggi vola in sei continenti, con una portata estesa grazie a una serie di partnership di joint venture con vettori internazionali di livello mondiale, tra cui Virgin Atlantic, Air France-KLM, Latam, Aeromexico, Korean Air e altri. Hauenstein è stato fondamentale per la creazione di team commerciali altamente qualificati che hanno contribuito a sviluppare il fatturato premium di Delta, consentendo alla compagnia aerea di raggiungere una redditività costante anno dopo anno. Hauenstein ha apportato al suo ruolo una significativa esperienza nel settore delle compagnie aeree. Prima di entrare in Delta, ha ricoperto ruoli tra cui Vice General Director for Alitalia and Senior Vice President for Continental Airlines. Si è laureato alla Stetson University di DeLand, in Florida. “Sono incredibilmente grato per l’opportunità di servire il personale e i clienti di Delta negli ultimi due decenni”, ha dichiarato Hauenstein. “Desidero ringraziare i membri del mio team, i colleghi e l’intera famiglia Delta per il loro supporto e la loro dedizione al nostro obiettivo comune di costruire la compagnia aerea più grande del mondo. Sono entusiasta di vederci intraprendere il prossimo secolo sotto la guida di Joe”. Joe Esposito ha trascorso gran parte della sua carriera di 35 anni in Delta al fianco di Hauenstein, sviluppando e guidando team che hanno costruito il network globale premium e di livello mondiale di Delta. “Nessuno è meglio posizionato per guidare queste funzioni critiche mentre ci avviamo verso il secondo secolo di attività di Delta”, ha affermato Bastian. “Glen lascia dietro di sé una potente eredità di innovazione e pensiero audace che ha trasformato il nostro settore”, ha affermato Esposito. “È stato un enorme privilegio lavorare al suo fianco negli ultimi 20 anni e sono onorato e ispirato nel guidare gli straordinari team che ha creato mentre immaginiamo la Delta dei prossimi 100 anni”.

TATA ADVANCED SYSTEMS E LOCKHEED MARTIN INIZIANO I LAVORI PER UNA MRO FACILITY A SUPPORTO DEL C-130J IN INDIA – Tata Advanced Systems e Lockheed Martin hanno annunciato l’inizio dei lavori per una nuova Defence Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility in India, sviluppata per supportare il velivolo C-130J Super Hercules di Lockheed Martin. Questo traguardo si basa sulla partnership industriale di lunga data tra le due aziende e migliorerà significativamente il supporto interno per l’Indian Air Force, creando al contempo opportunità per un supporto più ampio a livello regionale e globale. “La cerimonia riflette i progressi della nostra collaborazione con Tata Advanced Systems e l’India e la direzione che stiamo prendendo insieme”, ha dichiarato Frank St. John, Chief Operating Officer, Lockheed Martin. “Per oltre sette decenni, siamo cresciuti parallelamente all’espansione della base industriale aerospaziale e della difesa indiana. Questa nuova MRO facility per il C-130 rafforza questa base. Porta in India una capacità di supporto di livello mondiale, migliora la prontezza dell’Indian Air Force e crea opportunità che supporteranno gli operatori del C-130 a livello regionale e globale. Rimaniamo impegnati a sviluppare capacità per l’India e dall’India per i decenni a venire”. Commentando l’occasione, Sukaran Singh, Chief Executive Officer and Managing Director, Tata Advanced Systems, ha dichiarato: “Questo traguardo segna più della semplice creazione di una nuova struttura: rappresenta la crescente fiducia e capacità dell’India nel plasmare il proprio futuro di difesa. L’iniziativa MRO rafforza il nostro ecosistema aerospaziale, creando le basi per l’innovazione, lo sviluppo delle competenze e la competitività globale”. La state-of-the-art C-130 MRO facility fornirà: Depot level and heavy maintenance; Component repair, overhaul and structural checks and testing; Structural restoration and avionics upgrades; Expanded training for Indian engineers and maintainers; New opportunities for Indian suppliers nella C-130 supply chain. Tata Advanced Systems, partner di lunga data di Lockheed Martin nella produzione di impennaggi e altri componenti aerostrutturali del C-130 in India, svolgerà un ruolo centrale nella gestione del nuovo impianto. La scorsa settimana, Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited (TLMAL) ha celebrato la consegna del 250° C-130J tail, segnando un altro traguardo nelle relazioni tra Stati Uniti e India e nell’impegno di investimento decennale. La MRO facility si unirà all’attuale rete globale di Lockheed Martin Certified Service Centers e sarà strategicamente posizionata per la manutenzione dei velivoli C-130J Super Hercules, KC-130J e C-130 B-H in futuro.

RAYHTEON: NUOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI ALLA ROMANIA – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da 168 milioni di dollari per la fornitura alla Romania di equipaggiamenti relativi al Patriot® air and missile defense system. Il foreign military sales contract includes un radar, command and control system, launchers e vari equipaggiamenti di supporto e collaudo”.

RAYHTEON EQUIPAGGERA’ L’U.S. AIR FORCE AUTONOMOUS FIGHTER JET CON IL PHANTOMSTRIKE® RADAR – Rayhteon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, ha annunciato di aver ricevuto un contratto dall’U.S. Air Force per equipaggiare l’autonomous X-62A Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA) con un PhantomStrike® radar. VISTA è un modified F-16D Block 30 test aircraft aggiornato con avionica Block 40, un ibrido utilizzato come test bed integrato con machine learning and specialized software. Grazie alla formazione e alla guida del fascio digitali, alla funzionalità multimodale e al targeting interlacciato terra-aria, PhantomStrike offre capacità radar superiori a quasi la metà del costo dei tipici fire control radars”.

EMBRAER: L’IPANEMA 203 RICEVE LA CERTIFICAZIONE DAL NATIONAL DIRECTORATE OF CIVIL AERONAUTICS DEL PARAGUAY – Embraer informa: “L’Embraer Ipanema 203 cropduster ha ricevuto la certificazione dalla Paraguay National Directorate of Civil Aeronautics (DINAC), che gli consente di iniziare le operazioni nel Paese. L’omologazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda leader nelle vendite in Brasile e supporta l’espansione in mercati strategici in America Latina”. “La certificazione DINAC rappresenta una pietra miliare importante nella storia di successo di Ipanema. Inizia la nostra espansione in mercati strategici che ricercano elevata produttività, efficienza, bassi costi operativi e sostenibilità nel settore”, afferma Sany Onofre, leader of Agricultural Aviation at Embraer. “Siamo pronti a continuare a offrire un’eccellente soluzione di irrorazione e a soddisfare le esigenze dei futuri clienti in modo semplice e agile”. “Con questa certificazione, gli operatori e le aziende agricole paraguaiane avranno ora a disposizione un’ulteriore opzione di irrorazione, l’Ipanema 203. Oltre all’aumento di produttività per il Paese, il velivolo è pronto per iniziare il processo di esportazione, supportato da un team dedicato al servizio dei futuri clienti in Paraguay. L’Ipanema, con oltre 1.700 unità consegnate, è il velivolo preferito dagli operatori per i suoi bassi costi operativi e la massima produttività e precisione rispetto ad altri spraying equipment sul mercato. L’Ipanema 203 alimentato a etanolo può irrorare oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di altissima qualità, generando un aumento della produzione per ettaro”, conclude Embraer.

DELTA TRASPORTA IL 1980 U.S. MEN’S HOCKEY TEAM A D.C PER LA CONGRESSIONAL GLOD MEDAL – Delta informa: “Più di quattro decenni dopo, la squadra maschile di hockey degli Stati Uniti delle Olimpiadi del 1980 ha ricevuto la Medaglia d’Oro del Congresso, la più alta onorificenza civile conferita dal Congresso degli Stati Uniti. Venerdì 12 dicembre Delta è stata orgogliosa di accompagnare la squadra nella capitale degli Stati Uniti dalla sua base di Minneapolis per ricevere questo prestigioso riconoscimento”. “Il Miracle on Ice è un momento decisivo nella storia dello sport che continua a ispirare generazioni”, ha dichiarato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta Air Lines. “In Delta, siamo onorati di contribuire a celebrare l’eredità della squadra con la Medaglia d’Oro del Congresso. La loro storia riflette la stessa perseveranza e passione che alimentano il nostro impegno per il Team USA e per connettere persone e culture in tutto il mondo”.