All’Aeroporto di Milano Bergamo prende vita “Ol Casél”, il primo manufatto edilizio italiano dedicato ai servizi aeroportuali realizzato con tecnologia di stampa 3D architettonica.

“Un progetto simbolo di innovazione e sostenibilità, che unisce tradizione locale e tecnologia d’avanguardia.

“Ol Casél” nasce come modulo di servizio al nuovo parcheggio truck presso il Logistic Park dell’aeroporto di Milano Bergamo. Un’opera pionieristica che coniuga efficienza, comfort e riduzione dell’impatto ambientale, incarnando il concetto di “edilizia responsabile”: costruire meglio, consumando meno.

L’iniziativa è promossa da EDILCO Srl, in collaborazione con SACBO S.p.A. (società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo) e WASP, leader internazionale nella stampa 3D architettonica.

Insieme, questi partner hanno dato vita a un laboratorio di costruzione sostenibile, capace di integrare competenze tecniche, progettuali e comunicative in un’unica visione condivisa”, afferma SACBO.

“Dal 24 novembre al 19 dicembre, il sito di costruzione si è trasformato in un “cantiere aperto”, consentendo a istituzioni, stakeholder, scuole e cittadini di assistere dal vivo alla stampa 3D delle pareti di Ol Casél: un’occasione unica per vedere in azione la stampante 3D architettonica Crane WASP, tecnologia italiana all’avanguardia capace di costruire un edificio in modo rapido, sostenibile e con materiali naturali.

Il nome “Ol Casél” richiama la memoria rurale bergamasca, reinterpretando in chiave contemporanea il tradizionale casello di campagna.

Questo dialogo tra memoria e futuro rende l’opera un manifesto fisico della transizione sostenibile dell’Aeroporto di Milano Bergamo, contribuendo agli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) dell’infrastruttura.

“Ol Casél” non è solo un edificio: è una dichiarazione d’intenti, un esempio concreto di come la costruzione possa diventare educazione, cultura e condivisione”, prosegue SACBO.

“Con questo progetto, l’Aeroporto di Milano Bergamo si posiziona come hub sostenibile e innovativo, capace di unire crescita infrastrutturale e responsabilità ambientale. Un luogo che non si limita a ospitare il futuro, ma sceglie di costruirlo. “Ol Casél” è un gesto concreto verso un futuro in cui costruire significa rigenerare, abitare meglio e consumare meno”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)