Cirrus consegna il suo 11.000° SR Series aircraft

Cirrus ha consegnato il suo 11.000° SR Series aircraft, a testimonianza dell’innovazione, della sicurezza, della qualità e del servizio offerti dall’azienda.

“L’ultimo modello, il SR Series G7+, è dotato di Safe Return™ Emergency Autoland, il primo FAA-certified autonomous emergency landing system in un single-engine piston. La SR Series product line (SR20, SR22 e SR22T) è stata consegnata per la prima volta nel 1999 ed è stato il best-selling high-performance single-engine piston aircraft per oltre due decenni. La SR Series affascina piloti esperti, studenti di volo e neofiti dell’aviazione, poiché la filosofia di progettazione di Cirrus si concentra su innovazione, sicurezza e accessibilità”, afferma Cirrus Aircraft.

“La consegna dell’11.000° velivolo della SR Series rappresenta un traguardo incredibile per Cirrus”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Cirrus è il terzo produttore di aeromobili al mondo e i nostri velivoli presentano innovazioni all’avanguardia, tra cui il Cirrus Airframe Parachute System™ (CAPS™), la Perspective Touch+™ avionics e il Safe Return Emergency Autoland, che continuano a innalzare gli standard del settore e a garantire ai passeggeri la massima sicurezza in volo”.

“L’esemplare unico, l’11.000° SR Series aircraft, sfoggia un design esclusivo e audace per celebrare questo traguardo. Realizzato dal Cirrus Xi™ Design Studio, l’ispirazione per l’11.000° velivolo trae ispirazione da tendenze lungimiranti, dall’arte del movimento e da colori e materiali di lusso. Il design combina eleganza, sportività e dettagli curati, celebrando l’11.000° velivolo consegnato con il numero undici sulla fusoliera, sulla coda e all’interno della cabina. Il dark green ‘Monteverde’ paint è inconfondibile, facendo risaltare il numero undici. Materiali di alta qualità in ‘Vision Green’, ‘Concrete’ Alcantara® and matte carbon fiber creano una cabina sofisticata e confortevole”, prosegue Cirrus Aircraft.

“Novità per il 2025, il SR Series G7+ aircraft è dotato del Safe Return Emergency Autoland come standard equipment. In caso di emergenza, chiunque si trovi in cabina può attivare il Safe Return Emergency Autoland con il semplice tocco di un pulsante. Una volta attivato, sensori e algoritmi sofisticati guidano il velivolo verso un aeroporto idoneo nelle vicinanze e lo fanno atterrare autonomamente. Questo progresso nella sicurezza aerea offre a piloti e passeggeri un’opzione di atterraggio di emergenza automatizzato in caso di inabilità del pilota o di un’emergenza simile in volo.

Gli aggiornamenti automatici del database basati su Cirrus IQ™ PRO consentono ai proprietari di ricevere aggiornamenti automatici del database avionico tramite Wi-Fi® o LTE® per garantire i dati di navigazione più aggiornati e accurati. Questi aggiornamenti possono essere eseguiti a velivolo spento e a distanza dal proprietario. All’accensione del velivolo, i database essenziali vengono sincronizzati automaticamente con l’avionica compatibile.

Il Runway Occupancy Awareness sfrutta i dati di traffico ADS-B per prevedere e avvisare i piloti di potenziali incursioni in pista da parte di velivoli in volo nelle vicinanze o di altri velivoli sulla pista o in avvicinamento alla stessa. Avvisi visivi e acustici vengono visualizzati sul primary flight display e sulla 3D SafeTaxi™ map, per massimizzare la situational awareness, una funzione di sicurezza particolarmente utile negli aeroporti più trafficati.

Lo Smart Pitot Heat è abilitato dall’integrazione dei sistemi tramite Perspective Touch+ per ridurre il carico di lavoro del pilota e automatizzare l’esperienza di volo. Il sistema esegue un autotest prima di ogni volo e si accende o spegne automaticamente durante il volo a seconda della temperatura esterna, riducendo così la necessità di gestire il sistema”, continua Cirrus Aircraft.

“La SR Series apre le porte a nuove opportunità e invita a viaggiare per lavoro o per piacere secondo le esigenze. Cirrus Life dà la possibilità di viaggiare e creare ricordi indimenticabili con amici e familiari”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)