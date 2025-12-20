Bell Textron: nuova consegna per il Bell 505 e tour dimostrativo in Medio Oriente per il SUBARU Bell 412EPX

Il Fort Worth Police Department riceve un secondo Bell 505

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la consegna di un secondo Bell 505 al Fort Worth Police Department. Il rapporto tra Bell e la città di Fort Worth risale a quasi 75 anni fa.

“Tutti noi di Bell diamo valore ai nostri rapporti di lunga data con la città di Fort Worth e il Fort Worth Police Department e siamo orgogliosi di essere un partner nel supportare le iniziative di sicurezza pubblica della città e nel promuovere l’impatto del dipartimento con questa ulteriore capacità”, ha dichiarato Danny Maldonado, chief commercial officer and incoming Bell CEO. “Quasi 75 anni dopo il trasferimento di Bell a Fort Worth, questa città rimane la nostra casa e non vediamo l’ora di vedere questo nuovo velivolo al servizio dei cittadini di Fort Worth”.

“Nel 1951, Lawrence D. Bell diede il via ai lavori a Fort Worth per la divisione elicotteri della Bell Aircraft Corporation, che avrebbe preso il nome di Bell Helicopter. Quasi 75 anni dopo, Bell ha completato diversi progetti di consolidamento e modernizzazione e ha aperto nuove strutture a Fort Worth per supportare le attività di produzione avanzate. Con circa 4.600 dipendenti nel Nord del Texas, Bell continua a portare crescita economica a lungo termine e posti di lavoro altamente qualificati nella regione”, afferma Bell Textron.

“Siamo molto orgogliosi della solida e duratura partnership tra la città di Fort Worth e Bell, ed è giusto che oggi celebriamo la consegna dell’elicottero Bell 505 di alta gamma a uno dei migliori dipartimenti di polizia della nazione”, ha dichiarato il sindaco di Fort Worth, Mattie Parker. “Questa nuova aggiunta al Dipartimento di Polizia di Fort Worth garantirà agli agenti le capacità avanzate, i miglioramenti in termini di sicurezza e la portata operativa di cui hanno bisogno per servire e proteggere la nostra comunità con ancora maggiore efficienza e urgenza”.

“La Fort Worth Police Department Air Support Unit ha utilizzato una serie di velivoli Bell dal 1968, tra cui i Bell 47 e i Bell 206 Jet Ranger. Nel 2021, il Dipartimento ha ricevuto il suo primo Bell 505. L’aggiunta di un secondo Bell 505 alla flotta migliora ulteriormente le prestazioni operative del dipartimento di polizia e svolge un ruolo fondamentale nel supportare missioni versatili in tutta la città”, prosegue Bell Textron.

“Il nuovo elicottero Bell del Fort Worth Police Department sarà un’aggiunta eccezionale alla nostra Air Support Unit e una testimonianza del nostro costante impegno per la sicurezza pubblica”, ha dichiarato il Chief Eddie Garcia, Fort Worth Police Department. “La tecnologia avanzata di questo velivolo migliora la nostra capacità di garantire la sicurezza degli agenti a terra. Ci consente inoltre di rispondere in modo rapido ed efficace, garantendo anche la sicurezza dei residenti di Fort Worth. Siamo orgogliosi di proseguire la nostra partnership con Bell, un’azienda che incarna innovazione ed eccellenza proprio qui, nella nostra comunità”.

“Il Bell 505 è stato introdotto nel 2014 e certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) nel 2017. Attualmente sono più di 600 i Bell 505 operativi in più di 66 paesi in sei continenti, con un totale di oltre 300.000 ore di volo. Con una velocità di 125 nodi (232 km/h) e un useful load di 1.500 libbre (680 kg), il Bell 505 è progettato per essere facile da pilotare, offrendo al contempo un valore significativo all’operatore e la migliore visibilità in cabina della categoria. Il design del velivolo, orientato al cliente, pone al primo posto sicurezza, prestazioni e convenienza, combinando sistemi collaudati con tecnologia avanzata e un design elegante e moderno”, conclude Bell Textron.

Il SUBARU Bell 412EPX intraprende il suo primo tour dimostrativo in Medio Oriente

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che la piattaforma SUBARU Bell 412EPX ha compiuto uno storico passo avanti, con il suo primo tour dimostrativo in assoluto in Medio Oriente, dopo la sua presentazione al Dubai Airshow 2025. Con tappe presso rotorcraft facilities negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Bahrein e in Qatar, si prevede che il tour dimostrativo attirerà centinaia di potenziali clienti nelle public safety and defense industries, che potranno ammirare le capacità di questo velivolo multiruolo.

“Siamo stati entusiasti dell’opportunità di esporre il 412EPX al Dubai Airshow di quest’anno e siamo entusiasti di presentare la piattaforma ai clienti in tutto il Medio Oriente per vedere in prima persona le potenzialità di questo velivolo”, ha dichiarato Tim Evans, managing director of Middle East and Africa, Bell. “Continuiamo ad avere colloqui positivi con i clienti attuali e potenziali su come questa piattaforma possa portare le loro missioni a un livello superiore”.

“Con undici varianti di velivoli in oltre quattro decenni, il Bell 412 vanta una lunga storia di supporto a missioni critiche in tutto il mondo, tra cui firefighting, law enforcement and search-and-rescue operations. Combinando il suo increased maximum internal weight di 12.200 lbs., l’external weight di 13.000 lbs e la capacità di trasportare 5.000 lbs. con cargo hook, insieme al robusto main rotor gearbox con dry run capability, gli operatori beneficiano della sua maggiore potenza durante le operazioni di sicurezza pubblica”, afferma Bell Textron.

“Il SUBARU Bell 412EPX è una multi-mission solution moderna ed efficiente e non vediamo l’ora di continuare a portare avanti l’eredità della piattaforma 412 come strumento affidabile per gli operatori di tutta la regione”, ha aggiunto Evans.

“Nel giugno 2025, Bell ha celebrato la firma del primo ordine per il SUBARU Bell 412EPX in Africa, assegnato alla Tunisia Air Force per multi-role military and security missions. Questo ordine si aggiunge alle recenti consegne globali del Bell 412 a Japan Coast Guard, San Diego Fire and Rescue, Sarajevo Canton Ministry of Interior, Croatia Ministry of Interior e ad altri”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)