JetBlue svela “Wicked Blue”, una nuova Boston-Inspired Livery

JetBlue ha celebrato ‘Wicked Blue’, il nuovo aeromobile della compagnia aerea con una speciale livrea, una Boston-themed livery, in omaggio alla città che JetBlue serve da oltre 20 anni.

“Wicked Blue incarna il nostro orgoglio per la comunità di Boston, i membri dell’equipaggio e i clienti che hanno contribuito a far diventare JetBlue la compagnia aerea che siamo oggi”, ha affermato Marty St. George, president, JetBlue. “Boston è uno dei nostri mercati più importanti, con un’enorme base di fedeltà, ed è un fattore chiave della nostra strategia JetForward per offrire il best East Coast leisure network. Volevamo ringraziare i Bostonians che ci sostengono da oltre 20 anni e cosa c’è di più appropriato che esprimere il nostro orgoglio per Boston, che ora vola su tutta la nostra rete?”.

“Wicked Blue, che prende il nome dallo slang del New England per “extremely”, è un omaggio alle radici bostoniane di JetBlue. La coda dell’Airbus A320, appena ridipinta, presenta un postcard-style stamp con la data del primo volo commerciale di JetBlue da Boston. Sulla fusoliera blu campeggia un’audace “BOSTON” postcard design, con divertenti illustrazioni ispirate alla città incastonate in ogni lettera.

JetBlue ha lanciato il servizio presso Boston Logan International Airport (BOS) nel 2004 e oggi rimane la principale leisure airline della città, con più posti e voli da Boston rispetto a qualsiasi altra compagnia. JetBlue porta i clienti da Boston verso le loro destinazioni preferite con clima caldo, con il maggior numero di voli per California, Florida e Caraibi”, afferma JetBlue.

“I voli in partenza da Boston Logan continuano ad espandersi con il maggior numero di voli transatlantici tra le focus cities di JetBlue, tra cui il nuovo servizio diretto per Barcellona a partire dal 16 aprile 2026 e quello per Milano a partire dall’11 maggio 2026. JetBlue sta inoltre ampliando il suo servizio locale con nuove rotte da Boston a Daytona Beach e Vero Beach questo mese.

Boston ospita molti dei membri TrueBlue Mosaic™ di JetBlue, motivo per cui la seconda BlueHouse™ lounge location aprirà a Logan Airport nel 2026. La BlueHouse nel Terminal C di Logan offrirà ai passeggeri di Boston un rifugio caldo e accogliente per lavorare, rilassarsi o gustare cibi e bevande di ispirazione locale prima del decollo”, prosegue JetBlue.

“Wicked Blue (N537JT) si unisce alla crescente famiglia di aeromobili JetBlue dedicati a Boston, con livree speciali che celebrano la sponsorizzazione ufficiale dei Bruins, dei Celtics e dei Red Sox e la partnership di lunga data con Dunkin’. Insieme, celebrano ogni angolo di una città centrale per l’identità di JetBlue“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)