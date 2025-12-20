Eve Air Mobility completa con successo il primo volo del full-scale eVTOL prototype

Eve Air Mobility (Eve) ha completato il primo volo del suo uncrewed full-scale eVTOL prototype, presso l’Embraer test facility in Gavião Peixoto, nello stato di São Paulo.

“Il volo inaugurale avvia la flight test phase di Eve e conferma l’integrazione dei sistemi chiave, tra cui il fifth-generation fly-by-wire concept e il fixed-pitch lifter rotors. L’azienda effettuerà diversi voli dopo il volo stazionario di oggi, espandendo gradualmente l’inviluppo per passare a full wingborne flights nel corso del 2026″, afferma Eve.

“Oggi Eve ha volato. Si tratta di una pietra miliare storica per i nostri dipendenti, clienti, investitori e l’intero ecosistema”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve. “Questo volo convalida il nostro piano, che è stato eseguito con precisione per fornire la migliore soluzione per il mercato. Siamo stati in grado di acquisire dati ad alta fedeltà che ci consentiranno di procedere con sicurezza e fiducia verso il percorso di certificazione”.

“Eve produrrà sei prototipi conformi per condurre la flight test campaign, con l’obiettivo di ottenere la certificazione. L’azienda continua a collaborare con la Brazil Civil Aviation Agency (ANAC), l’autorità di certificazione principale per gli eVTOL di Eve, per far progredire il processo di certificazione. Guardando al futuro, Eve prevede la type certification, le prime consegne e l’entrata in servizio nel 2027″, prosegue Eve.

“Abbiamo applicato le nostre control laws, verificato l’integrazione degli otto lifters e valutato la gestione energetica, la risposta dinamica del velivolo e l’impatto acustico”, ha dichiarato Luiz Valentini, Chief Technology Officer, Eve. “Il prototipo si è comportato come previsto dai nostri modelli. Grazie a questi dati, amplieremo il campo di applicazione e procederemo con rigore verso la transizione al wingborne flight, incrementando il numero di voli fino a centinaia nel corso del 2026 e acquisendo le conoscenze necessarie per la type certification”.

“Questo volo dà al prodotto un chiaro via libera per migliorare ciò che conta per gli operatori: affidabilità, efficienza e semplicità”, ha affermato Jorge Bittercourt, Chief Product Officer, Eve. “Abbiamo convalidato elementi critici, dalla lifter architecture all’aircraft flight mechanics, e ora passiamo alla flight test phase, con l’obiettivo di migliorare la maturità del prodotto”.

“I prossimi passi del programma includono la progressiva envelope expansion e la transizione al wingborne flight, nonché il continuo coinvolgimento con ANAC, altri enti regolatori e autorità di convalida, tra cui FAA ed EASA.

Eve sfrutta i 56 anni di esperienza aerospaziale di Embraer nella progettazione, certificazione, produzione e consegna di velivoli all’avanguardia, nonché la sua global aftermarket service footprint. Eve continua a concentrarsi su sicurezza, semplicità e capacità di dispatching per soddisfare le esigenze degli operatori su larga scala”, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)