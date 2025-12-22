Eurowings porta il nuovo Premium BIZ Seat su tutto il network

Dopo il successo dell’introduzione del nuovo Premium BIZ Seat sulla Berlin-Dubai test route, Eurowings compie un ulteriore passo avanti: è ora in servizio un secondo aeromobile con l’innovativo 2×2 premium seating.
“A differenza del market test effettuato a Berlino, questo Airbus A320neo sarà utilizzato su tutta il network di rotte Eurowings, consentendo ai BIZclass guests fuori Berlino di provare per la prima volta il nuovo sedile.
Un’ulteriore particolarità: per un periodo di transizione, il Premium BIZ Seat sarà offerto senza costi aggiuntivi al di fuori della rotta Berlino-Dubai. L’aeromobile fungerà da riserva tecnica per il Berlin-Dubai market test. Per il momento non è prevista alcuna assegnazione di una rotta fissa per il secondo Airbus A320neo. Di conseguenza, il posto non può essere prenotato specificamente, consentendo agli ospiti di voli selezionati di beneficiare gratuitamente del nuovo prodotto premium”, afferma Eurowings.
“Con il secondo aereo, stiamo rapidamente espandendo la nostra premium BIZ Seat offering oltre la rotta Berlino-Dubai”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Il fatto che offriamo il posto senza costi aggiuntivi durante la fase di transizione è un segnale intenzionale: vogliamo dare al maggior numero possibile di viaggiatori la possibilità di provare il nuovo prodotto. Il feedback diretto dei clienti è estremamente prezioso per noi”.
“Gli ospiti possono ora provare il Premium BIZ Seat su numerose rotte diverse, tra cui rotte da Düsseldorf, Colonia/Bonn, Amburgo e Stoccarda. L’aereo sarà utilizzato principalmente su holiday routes popolari, come Maiorca o le Isole Canarie. Ciò significa che anche i viaggiatori in altre destinazioni potranno beneficiare del comfort aggiuntivo di una configurazione dei sedili più ampia e di una maggiore privacy.
Eurowings, nominata ‘Europe’s best low-cost airline in 2025’ by Skytrax, sottolinea così la sua ambizione di ridefinire il premium comfort nel value segment. I test sull’intero Eurowings route network integrano il market test sulla Berlin-Dubai route e, allo stesso tempo, forniscono preziose informazioni per l’ulteriore sviluppo dei futuri concept di cabina”, conclude Eurowings.
(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)