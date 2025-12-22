TAP Air Portugal premiata come miglior compagnia aerea europea secondo Global Traveller

TAP Air Portugal è stata nuovamente eletta ‘Miglior Compagnia Aerea in Europa’ dalla rivista americana Global Traveller.
“Si tratta del quindicesimo anno consecutivo in cui TAP riceve questo prestigioso riconoscimento, attribuito dai lettori della rivista nell’ambito della 22ª edizione dei Global Traveller Tested Reader Survey Awards, tenutasi a Miami, in Florida”, afferma TAP Air Portugal.
“Essere riconosciuti come Miglior Compagnia Aerea in Europa per il quindicesimo anno consecutivo è per noi un grande onore”, ha dichiarato Fernanda Ottavio, Direttore Vendite e Marketing di TAP per il Nord America. “Raggiungere la vetta è un risultato; rimanerci per 15 anni testimonia un impegno costante. Questo premio riflette la dedizione dei nostri team, che ogni giorno offrono un servizio d’eccellenza, e la fiducia dei nostri passeggeri, che continuano a sceglierci per volare sempre più lontano”.
“Il sondaggio di Global Traveller si rivolge a lettori che viaggiano frequentemente in business class e premia, in oltre 80 categorie, le migliori realtà nei settori del trasporto aereo, dell’ospitalità e dei programmi di fidelizzazione.
TAP Air Portugal collega Lisbona e Porto a dieci destinazioni in Nord America, tra cui Boston, Los Angeles, Chicago, New York, San Francisco, Washington, Miami, Cancun, Montreal e Toronto“, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)