News Brevi – 22.12.2025

IL CENTRO DI SELEZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE CELEBRA 50 ANNI DI STORIA – Il 16 dicembre a Guidonia Montecelio, il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare ha celebrato il proprio cinquantesimo anniversario con una giornata dedicata al personale in servizio e in congedo che, nel corso di mezzo secolo, ha contribuito a costruire e custodire una delle funzioni più delicate della Forza Armata: la selezione delle donne e degli uomini chiamati a servire il Paese con l’uniforme azzurra. L’evento si è svolto presso il nuovo Polo Concorsuale di Guidonia e si è aperto con la proiezione di un video commemorativo alla presenza del Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole/3ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, del Sindaco di Guidonia Montecelio, Avvocato Mauro Lombardo, del Colonnello Roberto Rinaldi, Comandante del Centro di Selezione, e del primo Comandante del Reparto sul sedime di Guidonia, il Generale di Brigata Aerea in congedo Guglielmo Rosatella. Il video ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del Centro, dalle intuizioni pionieristiche del 1953, quando maturò l’esigenza di strutturare un processo selettivo organico all’interno dell’Aeronautica Militare, passando per la Commissione Unica di Caserta e il Nucleo Psicotecnico Permanente di Vigna di Valle, fino alla nascita ufficiale del Centro di Selezione nel 1975 e al trasferimento, nel 1998, presso l’aeroporto di Guidonia Montecelio. Nel suo intervento, il Colonnello Rinaldi ha ringraziato il personale presente e ha sottolineato il valore e la responsabilità della missione affidata al Centro, definendo “Il personale selettore come il “custode” della porta d’ingresso della Forza Armata”, “Da come viene svolto il lavoro di selezione”, ha evidenziato, “dipendono la credibilità, la forza morale e l’immagine stessa dell’Istituzione, poiché il Centro rappresenta il primo volto dell’Aeronautica Militare che il candidato incontra. Ogni prova, colloquio e valutazione riguarda persone reali che affidano al Centro sogni, aspirazioni e la volontà di servire l’Italia. Un lavoro che va oltre la valutazione delle competenze, perché attraverso il Centro transitano storie, speranze e vocazioni di giovani motivati a indossare l’uniforme azzurra”. La cerimonia è proseguita con la firma dell’albo d’onore e con il disvelamento di un cippo commemorativo, alla presenza delle Autorità civili e militari. Il cippo, realizzato in marmo granitico, simboleggia la solidità e la durevolezza della progettualità dell’Aeronautica Militare sul territorio di Guidonia, dove nei prossimi anni è previsto un significativo potenziamento dell’area concorsuale, con la realizzazione di nuovi alloggi per i candidati, infrastrutture logistiche e impianti sportivi, con l’obiettivo di concentrare in questa sede lo svolgimento dei concorsi. Il monumento rappresenta inoltre la volontà di rafforzare il legame con le istituzioni locali e la collaborazione con le altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. La giornata si è conclusa con la visita a un’area espositiva dedicata alle attività del Centro, che ha illustrato l’intero percorso selettivo: dalle prove di efficienza fisica e sportiva a quelle psico-attitudinali, dalla testoteca al sistema di misurazione dell’attitudine al volo (Vienna Test System), fino ai totem fisici e digitali sulla storia del Reparto e alla distribuzione di volumi di carattere storico aeronautico, rivolti a grandi e piccoli. Cinquant’anni dopo la sua istituzione, il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare continua a rappresentare un presidio fondamentale per il futuro della Forza Armata e per la costruzione delle professionalità chiamate a servire l’Italia nei cieli, nello spazio e nelle nuove dimensioni operative del domani. Il Centro di Selezione A.M. di Guidonia dipende dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari. La sua mission è realizzare, attuare e supportare, con competenza, le attività di selezione e di orientamento professionale dei candidati, volte ad individuare tra questi i migliori per motivazione ed attitudini correlate alla dimensione aerospaziale, al fine di rendere l’Aeronautica Militare sempre più utile alla collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SEI CUORI PER RACCONTARE L’UMANITÀ CONDIVISA: PRESENTATA ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO L’OPERA “APPARATO CIRCOLATORIO” DI JAGO – Aeroporti di Roma informa: “È stata presentata oggi, presso il Terminal 1 del “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, l’opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All’interno dello scalo, l’installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall’opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio. I cuori, disposti in cerchio – figura geometrica senza inizio né fine – e accompagnati da una videoproiezione che ne riproduce la pulsazione ritmica, rappresentano un invito per i viaggiatori a ritrovare, anche solo per un istante, il senso profondo dell’essere parte di un’umanità condivisa”. “Nel momento in cui Roma Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri annui e si conferma nell’élite degli hub a livello globale per qualità e connettività, continuiamo a investire per offrire a chi transita in aeroporto un ambiente accogliente, che celebri la straordinarietà e l’eccellenza dell’arte italiana valorizzando al massimo questa infrastruttura”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. “È in questo orizzonte che si inserisce l’opera di un artista di assoluto rilievo sulla scena contemporanea, la cui presenza nel nostro scalo assume un significato che va oltre il valore estetico. Dopo aver rappresentato l’Italia nel tour del Vespucci e all’Expo di Osaka, Jago apre uno spazio di riflessione condivisa anche qui, al centro della mobilità globale. I cuori di ‘Apparato Circolatorio’ sono più di un simbolo: sono un messaggio di pace universale e un richiamo potente alla dimensione umana del nostro lavoro, che connette ogni giorno persone, esperienze, sogni e valori”. “Apparato Circolatorio sarà visibile a tutti i passeggeri e rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, per trasformare lo scalo di Roma Fiumicino in una vera e propria piattaforma culturale – già arricchita negli anni da capolavori come il Salvator Mundi di Bernini e le tre vetrate attribuite a Giotto della Basilica di Santa Croce. Una progettualità che si fonda sulla volontà di integrare stabilmente l’arte contemporanea negli spazi aeroportuali, rendendola accessibile, fruibile e parte integrante dell’esperienza di viaggio. In questa direzione, l’obiettivo di ADR è ridefinire il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura viva, in cui anche il tempo dell’attesa si trasforma in un’occasione di scoperta, bellezza condivisa e valorizzazione del Made in Italy”, conclude Aeroporti di Roma.

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONSEGNATI GLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL 1° CORSO – Si è svolta venerdì 19 dicembre presso l’Auditorium dell’Accademia Aeronautica la solenne cerimonia della consegna dello Spadino a 129 allievi del primo corso, formalizzando ufficialmente l’inizio della loro carriera militare. L’evento, carico di tradizione e profondo valore simbolico, è stato presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Erano presenti, oltre ai familiari dei giovani allievi anche i Padrini dei Corsi Grifo, tra cui il Generale di Squadra Aerea Maurizio Cantiello, Capo Corso del Grifo IV, il Generale di Squadra Aerea (r) Giuseppe Marani, Capo Corso del Grifo III ed il Maggiore Francesco Buscemi, Capo Corso del Grifo V, a testimonianza del forte ed indissolubile legame che unisce le diverse generazioni, suggellando una continuità tra passato, presente e futuro e rafforzando lo spirito di appartenenza alla grande famiglia aeronautica. A dare il benvenuto alle autorità e agli ospiti è stato il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, che all’inizio del suo intervento, ha voluto ricordare il Generale Simone Mettini e l’Allievo Lorenzo Nucheli, tragicamente scomparsi durante una missione addestrativa. Rivolgendosi ai protagonisti di questa giornata: “A voi, allieve e allievi del primo corso ricordo che lo spadino che tra poco riceverete non è soltanto un oggetto simbolico, ma rappresenta l’ingresso consapevole nella storia del nostro Istituto e della nostra Forza Armata. A tutti voi vanno i miei più sinceri complimenti per questo importante risultato, primo di molti altri che vi attendono in un percorso intenso e stimolante di crescita professionale e umana. Tenete sempre ben presenti le motivazioni che vi hanno spinto a indossare l’uniforme azzurra e custodite le emozioni che hanno accompagnato questi primi traguardi: il brevetto di pilota di aeroplano, i primi esami, e oggi l’orgoglio di ricevere lo spadino, simbolo tangibile del vostro pieno ingresso nei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica”. Il momento centrale della cerimonia è stata la consegna dello Spadino, strumento e al tempo stesso simbolo della condizione di allievo dell’Accademia. Più che un semplice oggetto, lo Spadino rappresenta infatti un patto morale: richiama il legame con la storia dell’Aeronautica Militare, con le generazioni di ufficiali che hanno indossato la stessa uniforme e con le tradizioni che da decenni scandiscono la vita dell’Istituto. Successivamente, dopo la benedizione da parte del Cappellano Militare, gli allievi del 1° Corso hanno ricevuto in consegna dagli Aspiranti della terza classe (Eolo VI) il loro Spadino, davanti ai familiari, alle autorità militari e civili, e al personale dell’Accademia, che si sono uniti per celebrare l’inizio di una nuova generazione di futuri Comandanti. Lo Spadino, piccolo ma ricco di significati, rappresenta non solo un elemento distintivo dell’uniforme, ma anche un invito a custodire i valori di lealtà, coraggio e sacrificio. Con questa consegna, l’Accademia Aeronautica rinnova il suo impegno a formare uomini e donne pronti a servire con onore nelle fila dell’Aeronautica Militare, preparandoli alle sfide del futuro con competenza e determinazione. Nel corso della cerimonia sono state consegnate inoltre le borse di studio “Professore Valentino Losito”, intitolate alla memoria dell’illustre docente di Aeronautica Generale in Accademia Aeronautica; il premio “Città di Pozzuoli – Aquila d’Oro”, consegnato dal Sindaco, Ing. Luigi Manzoni, istituito dal Comune di Pozzuoli a favore di due frequentatori che si sono particolarmente distinti nello studio delle scienze del volo; infine, i distintivi di merito e i distintivi di merito sportivo ai Sottotenenti, agli Aspiranti e agli Allievi che si sono distinti per impegno, disciplina, affidabilità e risultati nello studio e nelle diverse discipline sportive. In serata si è svolta la tradizionale Festa del Pingue, uno dei momenti più significativi per gli allievi del primo corso regolare. Con questo evento, ricco di tradizioni, il corso “Pingue” riceve il benvenuto ufficiale nell’Istituto dagli allievi anziani della seconda classe e più in generale dall’Aeronautica Militare. Anche quest’anno è stato caratterizzato da un momento di solidarietà: il Corso Falco VI ha infatti organizzato una raccolta di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto a “Fondazione Telethon” per la ricerca delle malattie genetiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR NIUGINI ACCOGLIE IL TERZO NUOVO AIRBUS A220-300 – Spazio GSA informa: “Air Niugini, compagnia aerea nazionale della Papua Nuova Guinea e rappresentata in Italia da Spazio GSA, ha celebrato l’arrivo del suo terzo Airbus A220-300 di nuova fabbricazione, ultimo ingresso nella flotta, che sfoggia la livrea distintiva del vettore. L’aeromobile, immatricolato P2-PGC, è atterrato giovedì 18 dicembre 2025, a Port Moresby. Ai comandi del volo di consegna c’era il Comandante Beverly Pakii, affiancato dal Comandante Airbus Thomas Oberreiter e dal Comandante Air Niugini Joachim Ortlauf, presente in qualità di osservatore. Il volo è partito da Montréal (Canada) il 14 dicembre, con scali a Vancouver, Honolulu e Fiji, prima di raggiungere Port Moresby alle 12:00 locali. All’arrivo, il nuovo Airbus A220-300 P2-PGC è stato accolto con un tradizionale saluto con getti d’acqua e una cerimonia di benedizione, sancendo ufficialmente l’ingresso del terzo A220-300 nella flotta Air Niugini. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro per le Imprese di Stato, l’Onorevole William Duma, insieme ad altri ministri del governo, alti funzionari, rappresentanti del corpo diplomatico, dirigenti di enti pubblici, partner, membri del Consiglio di Amministrazione di Air Niugini, il management e il personale della compagnia. Con l’arrivo di questo nuovo aeromobile, Air Niugini prosegue il proprio programma di rinnovamento della flotta, puntando su efficienza operativa, sostenibilità e miglioramento dell’esperienza di viaggio”.

ETIHAD VALORIZZA I TALENTI DEGLI EMIRATI AL MOTHER OF THE NATION FESTIVAL – Etihad informa: “Etihad Airways continua a rafforzare il suo impegno nell’attrarre e coinvolgere talenti emiratini di eccellenza, rafforzando al contempo il coinvolgimento della comunità attraverso iniziative di impatto in tutta Abu Dhabi, nell’ambito della sua ambiziosa strategia per i talenti emiratini. Sabato, la compagnia aerea ha partecipato al Mother of the Nation Festival, offrendo una serie di coinvolgenti esperienze comunitarie pensate per entrare in contatto con diversi segmenti della compagnia e avvicinare Etihad alla comunità. La partecipazione di Etihad ha incluso anche collaborazioni con imprenditori e piccole imprese emiratine presenti al festival, supportando i prodotti locali e offrendo loro una piattaforma per presentare le proprie offerte direttamente al pubblico dell’evento, riflettendo ulteriormente l’approccio della compagnia aerea a fianco dei talenti nazionali. Per evidenziare l’impatto dei talenti emiratini all’interno della compagnia aerea, Etihad ha presentato in anteprima il suo cortometraggio UAE National Talent sul palco principale del festival, offrendo uno sguardo cinematografico sulle diverse opportunità di carriera disponibili per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti. La narrazione segue due laureati emiratini mentre attraversano lo Zayed International Airport diretti a Manchester, scoprendo lungo il percorso il mondo dietro Etihad. Attraverso una narrazione visiva immersiva, il pubblico viene introdotto ai diversi ruoli che contribuiscono al successo della compagnia aerea, tra cui ingegneri, tecnici, piloti, responsabili aeroportuali e team operativi a terra. Il coinvolgimento della comunità e il lancio del film sono in linea con la UAE National Talent Strategy di Etihad, istituita all’inizio di quest’anno per promuovere i talenti emiratini all’interno della compagnia aerea. La strategia è supportata da sei programmi specializzati: Cadet Pilot Programme, Cadet Technician Programme, Airport Management Programme, Bedayati Graduate Programme, MBA Graduate Programme, Emerging Talent Programme, che si concentra sulle assunzioni dirette per aree aziendali chiave, tra cui analytics, forecasting, business intelligence e altri data-driven roles. Complessivamente, questi programmi offrono percorsi di carriera strutturati in funzioni sia tecniche che aziendali per i migliori talenti emiratini, contribuendo alla crescita e alla competitività a lungo termine del settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti”. La Dott.ssa Nadia Bastaki, Chief People, Government and Corporate Affairs Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Stiamo vivendo uno dei capitoli più ambiziosi della storia di Etihad, essendo diventati la compagnia aerea in più rapida crescita nella regione. Solo nel 2025 abbiamo ampliato la nostra flotta e lanciato 17 nuove destinazioni, continuando a offrire un’esperienza cliente di livello mondiale. Per sostenere questo slancio, ci rivolgiamo alle menti più brillanti degli Emirati Arabi Uniti per aiutarci a portare la crescita e il progresso a nuovi livelli. Portando in Etihad i migliori talenti, stiamo costruendo team solidi e pronti per il futuro che svolgeranno un ruolo centrale nel percorso di crescita della compagnia aerea e contribuiranno al successo continuo degli Emirati Arabi Uniti”. “Etihad ha concluso la sua partecipazione al Mother of the Nation Festival con una lotteria per i partecipanti, con premi come voli per Manchester e biglietti per assistere a una partita del Manchester City FC dal vivo all’Etihad Stadium. Queste iniziative segnano un anno di traguardi significativi per Etihad, dopo il lancio della sua UAE National Talent Strategy all’inizio di quest’anno, a partire dalla sua inaugurale fiera del lavoro, Khutwaty 2025, che ha messo in contatto con successo i talenti emiratini con opportunità di carriera in diversi reparti della compagnia. Guardando al futuro, Etihad continuerà ad approfondire il suo coinvolgimento nella comunità attraverso la partecipazione a eventi chiave e una serie di iniziative mirate, offrendo ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti l’opportunità di esplorare ruoli all’interno della compagnia aerea”, conclude Etihad.

LEONARDO PRESENTA IL SUO NUOVO SPOT TV ISTITUZIONALE – Leonardo informa: “Il nuovo spot TV istituzionale di Leonardo racconta i domini tecnologici del Gruppo e le sue professionalità, che rendono possibili gli obiettivi quotidiani a tutela del Pianeta e di chi lo abita: proteggere, salvare, osservare e prevenire. Il racconto, che segue il viaggio immersivo e simbolico del giovane protagonista, si snoda tra il mondo della cyber security, le missioni elicotteristiche di ricerca e soccorso in condizioni estreme e il contributo delle tecnologie spaziali alla sicurezza e al monitoraggio della Terra”. “Abbiamo realizzato questo spot con l’idea di raccontare il mondo Leonardo e come le nostre tecnologie, persone e competenze sono presenti non solo in molti modi, ma anche in molti mondi diversi” precisa Helga Cossu, Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo”. E continua: “Siamo partiti dalla considerazione per cui per comprendere davvero chi siamo non basta osservare un singolo settore ma bisogna entrare in tutti i mondi in cui Leonardo opera ogni giorno. Lo spot veicola delle suggestioni”. “Coinvolgendo dipendenti reali, lo spot mette al centro il patrimonio di competenze che sostiene l’innovazione del Gruppo e la sua capacità di rispondere a sfide tecnologiche e operative sempre più complesse. Un messaggio che rafforza il posizionamento di Leonardo come abilitatore di futuro, vicino alle esigenze di istituzioni e comunità, punto di riferimento per le nuove generazioni”, conclude Leonardo.

LOCKHEED MARTIN E MANTECH COLLABORANO PER PROMUOVERE L’AI BASED SUSTAIMENT – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e MANTECH hanno annunciato un accordo di collaborazione strategica per integrare AI driven sustainment solutions nella U.S. combat aircraft fleet. Grazie a questo impegno, sarà fornito un monitoraggio delle performance degli aeromobili in tempo reale, manutenzione predittiva, supporto logistico ottimizzato e una migliore disponibilità delle missioni su legacy and next-generation platforms, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza”. “Questa collaborazione tra Lockheed Martin e MANTECH darà vita a un team unificato di punti di forza, in grado di creare ecosistemi di supporto resilienti”, ha affermato Nicholas Smythe, vice president, Business Development for Sustainment at Lockheed Martin. “Questa partnership offre le performance in tempo reale necessarie per massimizzare la prontezza operativa e la durata operativa della U.S. combat aircraft fleet”, afferma il MANTECH Defense Sector President, David Hathaway.

COLLINS AEROSPACE PRESENTA LE ULTIME INNOVAZIONI NELL ANTI-JAM TECHNOLOGY – Collins Aerospace, un’azienda di RTX, ha presentato la sua ultima innovazione nell’anti-jam Assured Positioning Navigation and Timing (APNT) technology durante l’U.S. Army All-Domain Persistent Experiment presso White Sands Missile Range. La dimostrazione di successo ha messo in luce la più piccola APNT ground solution di Collins fino ad oggi, che offre funzionalità avanzate in un formato portatile e modulare. La Compact Modular Open Systems Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) card dell’azienda può essere utilizzata per fornire una navigazione resiliente per veicoli terrestri, comprese piattaforme robotiche e autonome. Abbinata a un’antenna esterna, la soluzione ha dimostrato prestazioni eccezionali in denied and degraded GPS environment”. “La nostra card offre una navigazione estremamente precisa in ambienti contesi e una soluzione scalabile ed economica, pronta per l’integrazione su diverse piattaforme”, ha affermato Sandy Brown, vice president and general manager of Mission Critical Products at Collins Aerospace.