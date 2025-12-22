Safran sviluppa Eurofl’Eye, la nuova advanced vision technology per gli elicotteri NH90

Safran Electronics & Defense annuncia la firma di un importante contratto con la NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) per lo sviluppo dell’Eurofl’Eye distributed panoramic vision system.

“Stipulato in partnership con NHIndustries (NHI) e Thales, questo contratto risponde alle esigenze della Direction Générale de l’Armement (DGA) francese e della Dirección General de Armamento y Material (DGAM) spagnola e rappresenta una pietra miliare strategica per gli helicopter pilot assistance systems in Europa.

Eurofl’Eye è un advanced Distributed Aperture System (DAS) che fornisce ai piloti dell’NH90 una visione panoramica e dettagliata dell’ambiente circostante, anche nelle condizioni di volo più difficili (di notte, in presenza di polvere o nebbia). Il sistema combina le immagini provenienti da sei wide-field-of-view infrared cameras e fornisce un’immagine in tempo reale, allineata al pilota, direttamente sull’helmet-mounted display TopOwl sviluppato da Thales.

Offre un campo visivo ampio e continuo, migliorando la consapevolezza dei piloti riguardo l’ambiente esterno. Di conseguenza, Eurofl’Eye migliora le condizioni operative durante le missioni più impegnative, rendendole più sicure e precise”, afferma Safran.

“Eurofl’Eye semplificherà l’accesso alle informazioni essenziali integrandole direttamente nel campo visivo dei piloti dell’NH90. Questo sistema migliorerà la reattività e il processo decisionale dei piloti, soprattutto nelle condizioni esterne più degradate. Questo programma dimostra la forza della cooperazione europea, che unisce Safran Electronics & Defense e altri importanti attori industriali europei per fornire soluzioni avanzate per le operazioni con elicotteri”, ha affermato Alexandre Ziegler, Executive Vice President, Defense Business Unit at Safran Electronics & Defense.

“L’Eurofl’Eye system sarà inizialmente installato sugli elicotteri NH90 TTH francesi e spagnoli. La sua fase di sviluppo sfrutterà le competenze combinate dei principali attori industriali europei, rafforzando ulteriormente la cross-border innovation e la capacità operativa delle flotte di elicotteri in tutta Europa”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)