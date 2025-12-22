Textron Aviation Defense si aggiudica il primo contratto per la fornitura del Beechcraft T-6 Texan II al Giappone

Textron Aviation Defense LLC, una società di Textron Inc., ha annunciato di aver finalizzato il suo primo contratto per la fornitura del Beechcraft T-6JP Texan II integrated training system alla Japan Air Self-Defense Force (JASDF), in coordinamento con Kanematsu Corporation.

“Il contratto iniziale include due velivoli Beechcraft T-6JP Texan II, instructor pilot and aircraft maintainer training materials. La consegna dei primi due velivoli è prevista per il 2029, con ulteriori contratti previsti.

Il Beechcraft T-6 Texan II è progettato e prodotto da Textron Aviation Defense LLC, una consociata interamente controllata da Textron Aviation Inc.“, afferma Textron Aviation.

“Questo contratto segna un passo fondamentale nel rafforzamento delle next-generation pilot training capabilities del Giappone”, ha dichiarato Travis Tyler, president and CEO, Textron Aviation Defense. “Siamo onorati di supportare la Japan Air Self-Defense Force con un training system collaudato e interoperabile, apprezzato dalle forze aeree di tutto il mondo e progettato per soddisfare i requisiti di missione del Giappone per i decenni a venire”.

“Con oltre 1.000 velivoli in servizio e oltre 5 milioni di ore di volo accumulate, il T-6 Texan II è l’integrated training system più diffuso al mondo. Ora include anche il Giappone e supporta il pilot training in 15 nazioni, piloti di 40 paesi presso due NATO flight schools e diverse forze armate statunitensi.

La scelta della piattaforma Beechcraft T-6 Texan II da parte della Japan Air Self-Defense Force riflette la fiducia nei Textron Aviation Defense military training systems”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)