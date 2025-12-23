L’aeroporto di Verona raggiunge il traguardo di 4 milioni di passeggeri

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona segna oggi il raggiungimento del traguardo di 4 milioni di passeggeri registrati da gennaio.

“La fortunata viaggiatrice è Cristiana Cassinari, residente in Trentino, in partenza con il volo Air France delle ore 10.35 per Parigi Charles De Gaulle, da cui proseguirà per Seoul con un volo della stessa compagnia di bandiera francese.

Il premio consiste in un biglietto Air France di andata e ritorno Verona-Parigi e, da parte della Società Catullo, un pacchetto di servizi esclusivi che comprendono dieci parcheggi gratuiti in aeroporto e dieci accessi alla corsia prioritaria fast track ai controlli di sicurezza per i suoi viaggi del prossimo anno dall’aeroporto di Verona.

L’importante risultato arriva dopo mesi di crescita costante del traffico. Il 2024 si era chiuso con 3,7 milioni di passeggeri, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Lo stesso andamento positivo è proseguito nei dodici mesi del 2025 che, con oltre 4 milioni di passeggeri, chiuderà con un incremento del 9% sul 2024, superiore alla media nazionale che, sulla base di dati ad oggi disponibili, si dovrebbe attestare intorno al 5%”, afferma l’Aeroporto di verona.

“La dimensione raggiunta dall’aeroporto è innanzitutto il prodotto di un lavoro basato su solide relazioni con le compagnie aeree, in una partnership che oggi si concretizza in 30 vettori che operano dal Catullo su 90 destinazioni.

La crescita è guidata innanzitutto dai vettori basati allo scalo: Neos che risponde alla forte domanda di traffico turistico del bacino d’utenza veronese verso mete di medio e lungo raggio, Volotea che a novembre ha festeggiato i dieci anni di operatività della sua base a Verona, Air Dolomiti con i suoi collegamenti sugli hub di Francoforte e Monaco di Baviera.

Forte spinta al traffico di lungo raggio è data da Air France con il suo collegamento per Parigi esteso anche al periodo invernale che, attraverso l’hub di Charles De Gaulle, garantisce un’ampia offerta di voli in prosecuzione su tutto il suo network internazionale.

Grande apporto al traffico è dato inoltre da Ryanair, Wizz Air che ha da poco annunciato l’inserimento nella sua programmazione primaverile del nuovo volo trisettimanale su Cracovia, easyJet che ha arricchito la sua rete verso l’Inghilterra con i voli su Bristol e Manchester.

Il 2026 si annuncia come un nuovo anno ricco di novità, tra le quali spicca il nuovo volo su Casablanca di Royal Air Maroc, compagnia di bandiera marocchina, riferimento per raggiungere altre destinazioni del continente africano, collegate dal suo hub di Casablanca.

Altre importanti novità le propone Volotea, con il ritorno del volo su Comiso e la nuova linea su Aalborg, in Danimarca, entrambi a partire dalla prossima primavera.

Allo sviluppo costante del traffico la società Catullo risponde con un parallelo rinnovamento infrastrutturale del terminal, i cui lavori che si concluderanno in tempo per l’avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026“, prosegue l’Aeroporto di Verona.

Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, afferma: “Il traguardo odierno è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti al Catullo di costante ampliamento della rete dei voli sta dando i suoi frutti. Il bacino d’utenza dello scalo sta rispondendo con interesse alle proposte di collegamenti e destinazioni che compongo l’offerta complessiva dell’aeroporto, nello stesso tempo la collaborazione con Enti e Istituzioni si dimostra un efficace strumento per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio”.

