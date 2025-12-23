Air Europa inaugurerà la rotta verso Johannesburg a giugno 2026

Il prossimo 24 giugno Air Europa volerà verso il Sudafrica. La compagnia, che ha avviato la vendita dei biglietti per la nuova destinazione già questo lunedì, inaugurerà una nuova rotta per Johannesburg, principale centro economico e finanziario del continente africano, che sarà collegata a Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali.

“In questo modo, Air Europa prosegue nel suo piano di crescita ed espansione internazionale, aggiungendo nuove destinazioni che ampliano ulteriormente l’offerta per i propri clienti.

I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con la flotta Boeing 787 Dreamliner.

Questo modello, tra i più avanzati ed efficienti della sua categoria, consente di ridurre il consumo di carburante e le emissioni fino al 25% ed è progettato per offrire un’esperienza di volo più confortevole, grazie all’ampia e silenziosa cabina, ai finestrini più grandi del 30% e a un avanzato sistema di ventilazione che contribuisce a ridurre l’affaticamento. Inoltre, gli aeromobili dispongono di un’esclusiva classe Business, con sedili trasformabili in letti di due metri e un’offerta gastronomica a bordo firmata dallo chef Martín Berasategui”, afferma Air Europa.

“Il collegamento con Johannesburg apre numerose opportunità per i passeggeri europei. La città sudafricana rappresenta infatti il principale hub aereo del continente, da cui è possibile raggiungere le principali destinazioni locali e quelle dei Paesi limitrofi di grande interesse turistico, come Namibia o Botswana. Grazie al suo ruolo di centro economico e imprenditoriale, la città è un punto di riferimento anche per i viaggiatori d’affari, in particolare nei settori delle infrastrutture, dell’industria mineraria, dell’energia e dei servizi finanziari. Allo stesso tempo, costituisce una porta d’accesso ideale per scoprire la straordinaria ricchezza paesaggistica del Sudafrica, che attrae un numero sempre crescente di turisti da tutto il mondo”, prosegue Air Europa.

“Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano. Durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del volo Madrid- Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)