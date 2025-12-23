La Spagna ordina 18 C295 transport aircraft

Lo Spanish Ministry of Defence ha acquisito 18 Airbus C295 transport aircraft, per sostituire le flotte di CN235 e C212 impiegate per l’addestramento dei piloti e dei paracadutisti della Spanish Air and Space Force.

“L’obiettivo di questo programma è armonizzare le flotte e raggiungere la massima logistical and operational commonality con la C295 fleet attualmente in servizio in Spagna“, afferma Airbus.

“Questo ordine conferma la scelta della Spagna per il C295, rafforzando l’autonomia strategica e la sovranità nazionale, oltre a sostenere lo sviluppo dell’industria aeronautica spagnola e dell’intero ecosistema industriale”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space. “Con questo contratto, la Spanish Air and Space Force disporrà di una flotta di 46 C295 in transport, maritime patrol and surveillance configurations”.

“I velivoli C295 in transport configuration hanno la capacità di trasportare 70 soldati o 50 paracadutisti, decollare e atterrare su piste non preparate, effettuare lanci di carichi e di paracadutisti, oltre a svolgere missioni di evacuazione medica.

Per soddisfare i requisiti specifici della Spanish Air and Space Force, l’accordo è suddiviso in due lotti. Il primo gruppo di C295 sarà destinato all’addestramento e al trasporto di passeggeri, paracadutisti e carichi alla Military Air Transport School presso la Matacán Air Base in Salamanca. Queste attività sono attualmente svolte con aeromobili CN235. La consegna del primo aereo è prevista per il 2026, mentre l’ultima avverrà nel 2028.

Il secondo gruppo di C295 sarà impiegato per manual and automatic paratrooper drops, nonché per il lancio di carichi, con consegne degli aeromobili previste tra il 2030 e il 2032. Attualmente, queste attività sono svolte alla Military Parachuting School presso la Alcantarilla Air Base in Murcia, utilizzando velivoli C212.

L’accordo prevede la fornitura di un advanced ground training system progettato in base alle esigenze del cliente, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza degli instructional flights. Il sistema comprenderà diversi flight simulators, computer-aided teaching systems and training management software per la Military Transport School in Salamanca e la Military Paratrooper School in Murcia.

Il contratto include inoltre un supporto completo per la C295 fleet presso la Military Transport School, che coprirà la manutenzione degli aeromobili, il management di tutto il materiale necessario e la gestione del training centre fino a dicembre 2032″, prosegue Airbus.

“Il C295 è il leader indiscusso del suo segmento, con 329 ordini da parte di 38 Paesi in quattro continenti e oltre 710.000 ore di volo. L’aereo è assemblato presso le Airbus Defence and Space facilities a Siviglia, in Spagna”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)