Porter Airlines raggiunge un importante traguardo con il 50° Embraer E195-E2

Embraer ha consegnato il 50° E195-E2 a Porter Airlines, segnando un traguardo importante in una delle espansioni di flotta più dinamiche del Nord America.

“Dopo aver ricevuto il suo primo E2 aircraft nel dicembre 2022, Porter si è prefissata di rimodellare il viaggio in Nord America e stabilire un nuovo standard per l’esperienza dei passeggeri.

Porter ha ordini fermi per 75 aerei, con diritti di acquisto per altri 25, portando potenzialmente la sua flotta a 100 E2. L’E195-E2 ha permesso a Porter di espandere notevolmente la sua rete in Canada, Stati Uniti e ora anche nei Caraibi, in Messico e in America Centrale.

L’audace strategia della compagnia aerea include l’estensione della sua elevata economy experience ai mercati del sud, dove le vacanze sono più soleggiate, con il lancio di 13 nuove rotte verso cinque destinazioni popolari in questa stagione – Cancún, Puerto Vallarta, Nassau, Grand Cayman e Liberia (Costa Rica) – dagli aeroporti di Toronto, Ottawa, Montreal e Hamilton. Con l’aggiunta del 50° E2, Porter continuerà a esplorare opportunità per aumentare la capacità della sua rete in crescita”, afferma Embraer.

Michael Deluce, Presidente e CEO di Porter Airlines, ha dichiarato: “Fin dalla fondazione di Porter nel 2006, ci siamo costantemente concentrati sull’innalzamento degli standard per i nostri passeggeri, dimostrando che volare in economy può e deve essere piacevole per tutti. L’introduzione dell’E2 nella nostra flotta ci consente di accelerare questi sforzi, diventando la compagnia aerea in più rapida crescita in Nord America negli ultimi tre anni. L’aereo offre un’esperienza di viaggio incredibile e conferma la nostra promessa di essere l’unica compagnia aerea della regione a non avere posti centrali per nessun passeggero su nessun volo. La nostra storia continua mentre ridefiniamo il panorama competitivo”.

Nigel Patterson, Vice President Sales & Marketing, and Head of Region North America, Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Porter Airlines è un vero e proprio punto di svolta nel settore dei viaggi in Nord America. Il suo impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri con l’E195-E2 mette in risalto l’esclusiva combinazione di efficienza operativa, comfort per i passeggeri e prestazioni ambientali dell’aeromobile. La consegna di oggi rafforza la nostra convinzione che la famiglia E2 sia la soluzione ideale per la crescita di nuova generazione e l’espansione del mercato”.

“L’E195-E2 è il membro più grande e avanzato della Embraer E-Jets E2 family. Offre consumi di carburante inferiori fino al 29% rispetto agli E-Jets di prima generazione, un’autonomia di 3.000 miglia nautiche, consentendo operazioni non-stop in Nord America, Messico e Caraibi. Progettato per rotte ad alta frequenza, l’E195-E2 combina un’economia eccezionale, la cabina più silenziosa, avionica fly-by-wire di quarta generazione, un ambiente passeggeri moderno con onboard Wi-Fi and seatback power, senza posti centrali.

Porter integra le capacità dell’aeromobile con un’offerta di bordo leader nella sua categoria. La pluripremiata esperienza di volo della compagnia aerea è disponibile gratuitamente per tutti i passeggeri, inclusi wine and beer service in glassware, premium snacks and streaming-quality Wi-Fi.

La rapida crescita della flotta e l’espansione della rete di Porter sottolineano la sua trasformazione in un attore importante nel settore dell’aviazione nordamericana. Con la reputazione di offrire un’esperienza di volo premium, Porter sta ridefinendo il concetto di viaggio per milioni di passeggeri”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)