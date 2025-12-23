Etihad Airways chiude il 2025 con un record di premi, aggiudicandosi oltre 25 premi internazionali

Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha vissuto un golden year, collezionando oltre 25 prestigiosi premi internazionali nel corso del 2025, con riconoscimenti che abbracciano ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti, dal design della cabina al catering a bordo, dalla sicurezza all’eccellenza operativa.

La compagnia aerea ha coronato l’anno diventando la quarta compagnia aerea a livello mondiale, e la prima nella regione, a ottenere il Seven-Star Plus Safety Rating da Airline Ratings, il massimo riconoscimento nel safety ranking system riconosciuto a livello internazionale.

All’inizio di questo mese, Etihad si è aggiudicata tre importanti titoli globali alla cerimonia di gala finale dei World Travel Awards in Bahrain. La compagnia aerea ha vinto i premi World’s Leading Airline Customer Experience, World’s Leading Airline Economy Class e World’s Leading Airline Lounge Business Class per la Premium Lounge allo Zayed International Airport.

Etihad ha trionfato ai Middle East World Travel Awards di ottobre, ottenendo cinque vittorie regionali. La compagnia aerea si è aggiudicata il titolo di Middle East’s Leading Airline in Customer Experience and Economy Class, oltre al riconoscimento per best Inflight Entertainment, Business Class Lounge and Cabin Crew nella regione. Il cabin crew award ha celebrato la dedizione e la professionalità dei team di Etihad in prima linea, che offrono un servizio eccezionale su ogni volo.

APEX ha assegnato a Etihad il Five Star Global Airline status per il 2026, collocandola tra un gruppo d’élite di compagnie aeree in tutto il mondo. L’AirHelp Score 2025 ha classificato Etihad al secondo posto a livello mondiale con un eccezionale punteggio di 8,07 su 10, segnando un notevole balzo di nove posizioni rispetto all’anno precedente. La classifica, basata su puntualità, soddisfazione del cliente e gestione dei reclami in oltre 60 paesi, ha riconosciuto l’eccellenza operativa di Etihad in un periodo di rapida crescita.

Airline Ratings ha posizionato Etihad tra le prime cinque Safest Full-Service Airlines in the World, mentre Airline Economics l’ha incoronata Aviation 100 MAE Airline of the Year 2025 al Growth Frontiers Dubai”.

“Questi riconoscimenti arrivano mentre Etihad continua a investire miliardi per migliorare l’esperienza del cliente in tutte le sue attività. L’impegno della compagnia aerea per il miglioramento continuo ha portato a un aumento del Net Promoter Score per tre anni consecutivi, riflettendo la crescente soddisfazione e fedeltà degli ospiti.

Le innovazioni di prodotto nel 2025 includono l’introduzione del rivoluzionario Airbus A321LR, che porta il lusso di lie-flat seating and premium service alle mid-range routes. Il rinomato A380 della compagnia aerea continua a disporre di The Residence, l’unica three-room suite in commercial aviation, che offre un livello di lusso senza pari per i viaggiatori più esigenti.

Operando dallo Zayed International Airport di Abu Dhabi, riconosciuto come una delle migliori strutture aeroportuali al mondo, Etihad offre agli ospiti un viaggio senza intoppi dal check-in all’imbarco, con lounge di livello mondiale e servizi all’avanguardia nei terminal che migliorano l’esperienza di viaggio.

Skytrax ha premiato Etihad per il Best First Class Onboard Catering in the Middle East, riconoscendo l’impegno della compagnia aerea per l’eccellenza culinaria a 40.000 piedi di altezza. Business Traveller Middle East ha assegnato i premi per Best Cabin Crew and Best Economy Class, a ulteriore riconoscimento dell’impegno di Etihad nel servizio in tutte le classi di viaggio.

APEX Future Travel Experience EMEA ha conferito a Etihad il premio Best in Seat Comfort Award in the Middle East, mentre The Design Air ha nominato la compagnia aerea Design Airline of the Year Middle East, celebrando l’approccio distintivo della compagnia aerea all’interior design.

L’impegno di Etihad per un design attento ha ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi amenity kits and cabin products. I PAX International Awards hanno premiato sia l’amenity kit per bambini Warner Bros.Superheroes che gli airline Cabin Interiors in the Middle East category. Anche i TravelPlus Awards hanno premiato il Warner Bros. Superheroes children amenity kit per i passeggeri di età superiore ai sei anni.

Gli Onboard Hospitality Awards hanno conferito il gold recognition agli Etihad limited-edition First Class amenity kits, caratterizzati da un design ispirato alla livrea originale della compagnia aerea, per celebrare il suo 20° anniversario. I premi hanno inoltre premiato gli innovativi Economy Self Securing Blanket and Large Pillow, che migliorano il comfort dei passeggeri sui voli a lungo raggio.

Gli Aviation Business Middle East Awards hanno premiato Etihad per la Customer Experience Initiative of the Year, mentre i DRI ASEAN Awards hanno premiato la compagnia aerea come Best Business Continuity Management Organisation of the Year per la regione del Golfo, premiandone la solida pianificazione operativa e la resilienza.

La divisione cargo di Etihad si è aggiudicata il premio “Customer Centricity in B2B” per la Middle East region alle Customer Centricity World Series. Gli STAT Times International Awards for Air Cargo Excellence hanno premiato la divisione con due riconoscimenti: Logistics Middle East’s Air Cargo Operator of the Year e Innovative Logistics Solutions in Air Cargo Award”, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Vincere oltre 25 premi internazionali in un solo anno è uno straordinario riconoscimento della passione e dell’impegno di tutta la famiglia Etihad per l’eccellenza. Dai World Travel Awards allo status APEX Five Star, dalle classifiche globali di Skytrax ad AirHelp, questi riconoscimenti riflettono la nostra dedizione nell’offrire esperienze eccezionali in ogni cabina, su ogni tratta e in ogni fase del viaggio dei nostri ospiti.

Ciò che rende questi riconoscimenti ancora più speciali è che li abbiamo ottenuti durante il nostro anno di crescita più ambizioso di sempre. I nostri dipendenti hanno continuato a innalzare gli standard del servizio clienti, della sicurezza e dell’eccellenza operativa, espandendo al contempo la nostra rete, accogliendo milioni di ospiti in più e portando il mondo ad Abu Dhabi.

Questi premi appartengono a ogni membro del nostro team, dal nostro pluripremiato personale di cabina ai nostri piloti, ingegneri, personale di terra e team di supporto. La loro passione per l’ospitalità e l’impegno verso i nostri ospiti sono ciò che distingue Etihad e ci spinge ad andare avanti nella nostra crescita per diventare la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)