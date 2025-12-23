Wizz Air apre nuove rotte in tutto il Paese

Wizz Air continua a crescere e ad offrire sempre nuove e interessanti destinazioni da e per il paese, annunciando un massiccio piano di espansione che coinvolge gli aeroporti di Roma, Milano, Venezia, Pisa, Alghero, Lamezia Terme e Torino.

“La compagnia dimostra, ancora una volta, la volontà di investire e crescere in Italia, già primo mercato di Wizz Air per passeggeri trasportati.

Tra il 17 e il 23 dicembre 2025, Wizz Air ha infatti annunciato il lancio di nuovi collegamenti e potenziamenti strutturali che debutteranno tra la primavera e l’estate 2026. Le nuove rotte porteranno i passeggeri verso alcune delle città più affascinanti d’Europa e le isole più suggestive del continente. Con un network già capillare su scala europea, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza in Italia, rendendo ancora più semplice e accessibile volare dall’Italia verso numerose mete in Europa.

Tutte le nuove rotte saranno operate con moderni ed efficienti Airbus A321neo, garantendo comfort e un’esperienza di viaggio superiore. I biglietti per tutte le destinazioni sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ“, afferma Wizz Air.

“La maggior parte delle nuove rotte interesserà l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove Wizz Air ha basato anche un nuovo aeromobile Airbus A321neo, portando a quota 15 il numero totale di velivoli della compagnia presenti sullo scalo romano. Con ben nove nuove rotte in partenza, Fiumicino si conferma la principale e più grande base della compagnia aerea in Italia.

A partire dal 29 marzo 2026 sarà attivata la rotta giornaliera per Malta, una destinazione che coniuga svago, vita notturna e un ricco patrimonio artistico-culturale. Da giugno 2026 si aggiungeranno tre nuove isole del Mediterraneo: dal 28 giugno sarà possibile volare verso Rodi con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica); dal 29 giugno partiranno i collegamenti per Cefalonia (lunedì, mercoledì e venerdì) e Creta Chania (lunedì e venerdì); mentre dal 30 giugno sarà operativa la rotta per Minorca, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato). L’offerta sarà ulteriormente ampliata in autunno: dal 21 settembre 2026 prenderanno il via i collegamenti diretti con Tallinn, raggiungibile tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Dal 22 settembre 2026 saranno invece operativi i voli verso Costanza (Romania) e Pristina (Kosovo), con due frequenze settimanali (martedì e sabato), oltre alla nuova rotta per Varna (Bulgaria), servita il martedì, il giovedì e il sabato.

Anche Milano Malpensa si conferma pilastro strategico con una nuova rotta giornaliera per Palma di Maiorca a partire dal 11 maggio 2026 e il potenziamento della rotta verso Tel Aviv, che vedrà le proprie frequenze raddoppiare, passando da 7 a 14 voli settimanali per la stagione Summer 2026 rispetto alla precedente. Un incremento significativo che risponde alla forte domanda del mercato, consolidando ulteriormente l’offerta di Wizz Air sullo scalo lombardo.

Per l’aeroporto di Torino, Wizz Air e SAGAT consolidano la loro partnership annunciando la nuova rotta verso Londra Luton. Il collegamento, operativo dal 13 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato), rafforza il legame tra il Piemonte e la capitale britannica. Questa novità segue i recenti lanci verso Sofia e Budapest, confermando l’importanza dello scalo torinese dove la compagnia ha trasportato oltre 438 mila passeggeri nel 2025.

L’espansione prosegue verso Sud e nelle isole: ad Alghero debutta il collegamento bisettimanale (mercoledì e domenica) verso Tirana dal prossimo 24 giugno che apre nuove opportunità di viaggio tra la Sardegna e l’Albania. Da Lamezia Terme, invece, i passeggeri italiani potranno viaggiare alla volta di Varsavia, con un volo trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operativo dal prossimo 30 marzo 2026. Questa novità conferma l’espansione della compagnia nello scalo calabrese, dopo i recenti annunci di altre tre rotte che saranno operative dalla prossima stagione estiva per Budapest, Katowice e Sofia.

Per l’aeroporto di Pisa è stata annunciata la nuova rotta verso Belgrado. La meravigliosa e ricca di storia capitale serba sarà raggiungibile direttamente dallo scalo Toscano, con voli operati il martedì e il sabato, a partire dal 9 giugno 2026.

Anche per l’aeroporto di Venezia ci sono elettrizzanti novità. Dal 31 marzo, infatti, sarà attivata la rotta verso Cracovia, città che porta in dote un immenso patrimonio artistico, culturale e storico. La nuova rotta verrà operata con una frequenza di tre voli settimanali: martedì, giovedì e sabato”, prosegue Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio delle nuove rotte rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e nella nostra visione di una connettività sempre più diffusa ed efficiente. Dalle basi come Roma Fiumicino fino a Venezia, Pisa, Milano, Torino, Lamezia Terme ed Alghero continuiamo a investire per ampliare le possibilità di viaggio dei passeggeri italiani, collegando il Paese ad alcune delle destinazioni più dinamiche e affascinanti d’Europa, dalle isole del Mediterraneo come Minorca, Malta, Rodi, Cefalonia, Creta e Palma fino ai mercati in espansione dell’Europa centrale e orientale, tra cui Tirana, Tallinn, Varna, Costanza, Pristina, Cracovia e Belgrado. La risposta del mercato conferma la fiducia nei nostri elevati standard operativi, in termini di affidabilità e puntualità, e che ci incoraggia a continuare a offrire collegamenti accessibili, efficienti e pensati per rispondere sia alle esigenze turistiche sia a quelle dei viaggi VFR. Il nostro impegno è chiaro: rendere l’Europa sempre più vicina, continuando a crescere insieme ai territori e ai passeggeri che ogni giorno ci scelgono”.

“Questa nuova grande espansione riflette interamente la visione all’interno del ‘Customer First Compass’, un piano strategico triennale supportato da un investimento di 14 miliardi di euro. L’obiettivo è elevare l’esperienza del passeggero rendendola più accessibile e personalizzata, attraverso tariffe vantaggiose, massima flessibilità e un elevato standard di servizio in ogni fase del percorso.

Questa espansione si fonda su prestazioni operative di altissimo livello. Wizz Air si conferma la terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9%), avendo trasportato oltre 20 milioni di passeggeri italiani nel 2025. La compagnia opera un totale di 256 rotte verso 32 Paesi, servendo 26 aeroporti italiani, di cui 5 basi, e avendo una flotta di 29 aeromobili basati sul territorio nazionale. L’eccellenza operativa è confermata da un tasso di completamento del 99,8% e da un significativo miglioramento della puntualità negli aeroporti chiave”, conclude Wizz Air.

ALGHERO – TIRANA – Mercoledì e domenica – Dal 24 giugno 2026

LAMEZIA TERME – VARSAVIA – Lunedì, mercoledì e venerdì – Dal 30 marzo 2026

MILANO – PALMA – Tutti i giorni – Dall’11 maggio 2026

PISA – BELGRADO – Martedì e sabato – Dal 9 giugno 2026

ROMA – CEFALONIA – Lunedì, mercoledì e venerdì – Dal 29 giugno 2026

ROMA – COSTANZA – Martedì e sabato – Dal 22 settembre 2026

ROMA – CRETA CHANIA – Lunedì e venerdì – Dal 29 giugno 2026

ROMA – MALTA – Tutti i giorni – Dal 29 marzo 2026

ROMA – MINORCA – Martedì, giovedì e sabato – Dal 30 giugno 2026

ROMA – RODI – Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – Dal 28 giugno 2026

ROMA – PRISTINA – Martedì e sabato – Dal 22 settembre 2026

ROMA – TALLINN – Lunedì, mercoledì e venerdì – Dal 21 settembre 2026

ROMA – VARNA – Martedì, giovedì e sabato – Dal 22 settembre 2026

TORINO – LONDRA LUTON – Martedì, giovedì e sabato – Dal 13 giugno 2026

VENEZIA – CRACOVIA – Martedì, giovedì e sabato – Dal 31 marzo 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)