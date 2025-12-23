ITA Airways avvia il progetto Scuola di Volo: coinvolte tutte le Regioni italiane

ITA Airways annuncia l’avvio del progetto per la creazione di una Scuola di Volo nazionale, un’iniziativa strategica dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale e pensata per coinvolgere tutte le Regioni italiane attraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni locali.

“Il progetto si inserisce nella più ampia strategia industriale della Compagnia volta allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze aeronautiche italiane, con l’obiettivo di rafforzare il capitale umano del settore e contribuire alla crescita occupazionale, in particolare giovanile. La Scuola di Volo ITA Airways si fonda su principi di meritocrazia, qualità e trasparenza, garantendo un accesso equo alla formazione e valorizzando il talento come leva di sviluppo per l’intero sistema Paese.

L’iniziativa punta a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo i più elevati standard internazionali, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e la crescita professionale nei territori. Il progetto intende inoltre valorizzare le infrastrutture aeroportuali esistenti attraverso un utilizzo continuativo e multifunzionale e rafforzare la collaborazione con istituti tecnici, università e centri di formazione, contribuendo alla creazione di poli di eccellenza aeronautica a livello regionale e nazionale”, afferma ITA Airways.

“Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento delle Regioni, chiamate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola di Volo e a valutare congiuntamente con ITA Airways le modalità di realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Il progetto potrà inoltre integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accessibilità alla formazione nel medio-lungo periodo”, prosegue ITA Airways.

“Con la Scuola di Volo ITA Airways vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Il coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni locali è un elemento chiave: solo attraverso una collaborazione strutturata tra industria, territori e sistema formativo possiamo creare un modello sostenibile, fondato su qualità, trasparenza e accesso meritocratico alla professione di pilota. È un investimento sul futuro dell’aviazione italiana e sull’occupazione qualificata delle nuove generazioni”.

“Le Regioni interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. ITA Airways metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione della Scuola, con l’obiettivo di creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)