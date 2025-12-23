News Brevi – 23.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAPODICHINO A MALPENSA – Concluso da poche ore un trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento immediato dall’aeroporto Militare di Napoli – Capodichino, all’aeroporto civile di Milano – Malpensa di un bambino di 12 anni, in imminente pericolo di vita. La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Napoli. Il giovane paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento immediato presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’aereo, partito da Ciampino, è decollato dall’aeroporto militare di Capodichino con a bordo il bambino poco dopo le 10. Durante l’intero tragitto, il piccolo è stato assistito da un’equipe medica specializzata e accompagnato da un genitore. Il velivolo è atterrato a Malpensa dopo circa un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera lombarda. L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza. Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri specializzati su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dai velivoli ed equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa, e degli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Gli assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale anche in circostanze complesse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATICA DI MARE: INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’AIR AND SPACE WARFARE CENTRE – Mercoledì 17 dicembre si è svolta, presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Air and Space Warfare Centre (ASWC) dell’Aeronautica Militare. L’evento è stato presieduto dal Comandante della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e si è svolto alla presenza del Comandante dell’Air and Space Warfare Centre, il Generale di Brigata Aerea Igor Bruni e del Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti. Costituito il 22 settembre 2025 e dipendente dallo Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea, il Centro nasce per fornire all’Aeronautica Militare una consulenza integrata volta al successo delle operazioni aeree e spaziali presenti e future. L’ASWC garantisce una visione dinamica degli scenari operativi, supportando il processo decisionale attraverso quattro pilastri fondamentali: il Think, dedicato all’analisi dei requisiti e dei concetti d’impiego; il Test, focalizzato sulla verifica dell’efficacia delle capacità in ambienti controllati; il Tactics, dove i risultati sperimentali diventano procedure concrete per i Reparti; e infine il Train, che assicura l’assimilazione delle tattiche attraverso programmi addestrativi e Weapons Instructor Courses. Questo ciclo operativo rappresenta la spina dorsale dell’innovazione militare, permettendo alla Forza Armata di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle minacce. Oltre allo sviluppo della dottrina, il Centro contribuisce alla definizione dei sistemi d’arma futuri, gestisce i processi di standardizzazione e valutazione (STANEVAL) e opera come Weapons School, preparando gli equipaggi alle operazioni Joint e Multi Domain. La nuova sede dell’ASWC è sorta dal recupero e ristrutturazione di un fabbricato già esistente presso il sedime, un’opera che ha visto impegnati il 208° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture (STDI), la DASAS, il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (ReSIA), il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi di Comando e Controllo (ReGISCC) ed il Reparto Generale di Sicurezza (RGS). Nel suo primo discorso da Comandante del neo costituito Centro, il Generale di Brigata Aerea Igor Bruni ha sottolineato il valore simbolico della data, ricordando i 122 anni dal primo volo dei fratelli Wright: “Inizia definitivamente una nuova pagina per la Forza Armata. Siamo all’inizio e stiamo operando come in una start-up, consci della enorme responsabilità che ci è stata affidata”. Rivolgendosi poi al personale li ha definiti professionisti d’eccellenza che operano con “umiltà e spietata competenza tecnica”. Durante la cerimonia è stato svelato lo Stemma dell’ASWC, la cui araldica sintetizza i valori del Centro: la proiezione globale, la supremazia aerospaziale, la capacità decisionale rappresentata dal gladio verticale e il legame col patrimonio storico delle lezioni apprese. In conclusione, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio ha tracciato la rotta futura: “Vedo questa palazzina come un’officina dove creare una giusta sinergia tra tutti gli Enti della Forza Armata, un battle lab teso a ottimizzare le capacità operative. Il percorso individuato da qui ad un anno è ambizioso, ma consentirà di creare quella virtuosa trasformazione che serve alla Forza Armata per rimanere al passo con i tempi”. La cerimonia si è quindi conclusa con il tradizionale taglio del nastro e la firma dell’Albo d’Onore del Centro, la prima dalla sua costituzione, da parte del Comandante della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VOLI FOGGIA – MILANO LINATE: AEROITALIA AUTORIZZATA A OPERARE SU MILANO LINATE – Aeroporti di Puglia comunica che ad Aeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sullo scalo di Milano Linate. In virtù di questo provvedimento di Assoclearance, a far data dal prossimo 12 gennaio Aeroitalia potrà volare su Milano Linate, rispettando le frequenze operate in precedenza da un altro vettore. “La ripresa del collegamento aereo con Linate è il regalo di Natale che la Regione fa ai cittadini di Foggia”, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Un segnale concreto di attenzione verso chi vive, lavora e si muove ogni giorno sul nostro territorio. È un risultato atteso e costruito con impegno, grazie anche alla fattiva cooperazione con Assoclearance ed ENAC, perché era una promessa che andava mantenuta. Dovevamo riprenderci la rotta, perché il territorio dauno lo meritava. Ci eravamo presi questo impegno e oggi lo onoriamo, restituendo un collegamento strategico che riduce le distanze, migliora la mobilità e rafforza le opportunità per famiglie, imprese e istituzioni. È una scelta che guarda al futuro e che conferma la volontà della Regione di trasformare le parole in fatti”. “Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto in occasione della presentazione degli operativi Aeroitalia su Foggia”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Un risultato che ci rende orgogliosi, reso possibile dal concreto supporto istituzionale e tecnico di Assoclearance ed ENAC e dal lavoro di squadra che ha visto protagonisti Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Aeroitalia, tutti impegnati a dare risposta alla richiesta di un territorio che vede nei collegamenti aerei uno strumento imprescindibile di sviluppo. Ancora una volta desidero esprimere il mio ringraziamento alla Regione Puglia, per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Ripristinare i collegamenti su Milano Linate amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia. Proseguiamo senza indugio su questo cammino di crescita, certi che anche il mondo delle imprese saprà cogliere questa ulteriore opportunità che Aeroporti di Puglia ha reso concreta, anche vincendo la diffidenza di chi ha sempre giudicato con sufficienza il nostro impegno per Foggia”.

VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE ALLA BASE AEREA DI AMARI – Il 22 dicembre il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è recato presso la base aerea di Amari per incontrare il personale della Task Force Air 4th Wing, rischierata in Estonia per l’attività di enhanced Air Policing nell’ambito della missione di pace NATO denominata Baltic Eagle III. Alla visita hanno partecipato diverse autorità militari, tra cui il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante della Squadra Aerea, e il Generale di Brigata Aerea Giacomo Lacaita, Capo Ufficio Generale del Capo di SMA. Il programma ha incluso anche impegni istituzionali, tra i quali un incontro con S.E. Stefano Catani, Ambasciatore d’Italia a Tallinn, e una riunione bilaterale con il Comandante della Forza Aerea Estone, Generale di Brigata Riivo Valge. Conclusa la fase istituzionale, il Comandante della TFA (COMTFA), Colonnello Fabio De Michele, ha illustrato le peculiarità della missione e ha successivamente accompagnato gli ospiti nelle principali aree operative: le strutture della TFA; la Quick Reaction Alert (QRA), con i velivoli EF2000 Typhoon in prontezza; l’area in cui è dislocato il SAMP/T, sistema missilistico dell’Esercito Italiano che integra e rafforza il sistema di difesa e controllo dello spazio aereo di competenza. A seguire, il Capo di SMA ha voluto incontrare tutto il personale del contingente all’interno di un hangar della TFA. Il Gen. Conserva ha rivolto parole di apprezzamento e ringraziamento alle donne e agli uomini che, lontano dall’Italia e dai propri cari, soprattutto in un periodo di festa molto particolare come il Natale, stanno lavorando con dedizione per il conseguimento della missione assegnata all’Italia: “Vi rinnovo i complimenti per quello che fate, vi ringrazio e vi auguro, pur lontano da casa, di trascorrere un momento in cui il contingente si compatta e pensa all’importanza della missione che svolge, missione fondamentale per la Difesa e per l’Italia anche a livello politico, come segno di vicinanza tra il popolo Italiano e il popolo Estone. Siamo qui per un futuro migliore”. Martedì 23, prima del viaggio di rientro in Italia, la delegazione ha assistito a un briefing classificato sulle operazioni svolte dagli assetti presenti. Al termine, si è svolto il consueto scambio di doni e la firma dell’Albo d’Onore, attraverso la quale il Capo di SMA ha rinnovato i suoi auguri alla TFA 4th Wing. L’Italia partecipa alle attività in Estonia con gli assetti dell’Aeronautica, dell’Esercito e dei Carabinieri, esprimendo non solo l’affidabilità operativa e tecnologica del Paese, ma anche l’integrazione interforze e la determinazione a contribuire attivamente alla sicurezza collettiva. Le attività svolte dalla TFA sono gestite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, al coordinamento e alla direzione delle esercitazioni e delle operazioni interforze in ambito nazionale e internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANOT SHARQ RICEVE IL SUO PRIMO AIRBUS A321XLR – Distal GSA informa: “Qanot Sharq, una delle principali compagnie aeree private dell’Uzbekistan, ha ricevuto il primo Airbus A321XLR della propria flotta, nell’ambito di un accordo di leasing a lungo termine con Air Lease Corporation (leggi anche qui). La consegna rappresenta un passaggio strategico per il vettore, che diventa così il primo operatore di questo modello in Asia Centrale e nei Paesi della CSI. L’arrivo dell’A321XLR segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e modernizzazione di Qanot Sharq, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza internazionale e ampliare le opportunità di collegamento verso mercati chiave in Asia e oltre, migliorando al tempo stesso la connettività tra Asia-Pacifico ed Europa. Il nuovo aeromobile è configurato con 190 posti in due classi, con una Business Class dotata di poltrone completamente reclinabili e una Economy Class pensata per garantire comfort e funzionalità anche sui voli di medio-lungo raggio. Gli interni riflettono il più recente standard Airbus, con spazi più ampi, maggiore luminosità e servizi pensati per rendere il viaggio più piacevole sia per i passeggeri sia per l’equipaggio. L’A321XLR consente di operare rotte più lunghe con elevati livelli di efficienza, offrendo alla compagnia una maggiore flessibilità operativa e una riduzione dei consumi rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Il modello è inoltre già predisposto per l’utilizzo di carburante sostenibile, in linea con l’impegno del settore verso una maggiore sostenibilità ambientale”. Claudio Novembrini, Sales & Marketing Manager di Distal GSA Italia, General Sales Agent di Qanot Sharq in Italia, ha commentato: “La consegna del primo Airbus A321XLR rappresenta un traguardo importante per Qanot Sharq e conferma la strategia di sviluppo del vettore, orientata all’innovazione e al rafforzamento del network internazionale. È un segnale molto positivo anche per il mercato italiano, che guarda con interesse all’evoluzione di una compagnia giovane e dinamica”. “Con l’ingresso dell’A321XLR, Qanot Sharq consolida il proprio percorso di crescita e si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo, puntando su una flotta moderna e su un prodotto sempre più competitivo sui mercati internazionali”, conclude Distal GSA.

ANA GROUP AVVIA LA RIORGANIZZAZIONE STRATEGICA DEL CARGO BUSINESS – ANA Group informa: “ANA HOLDINGS ha annunciato l’avvio di una riorganizzazione strategica delle sue group-wide cargo business companies. Questa iniziativa rinforza l’impegno di ANA Group nel rafforzare il business cargo, massimizzare le sinergie a livello di Gruppo e posizionare il cargo business come motore primario di crescita sostenibile. La riorganizzazione è strategicamente progettata per accelerare il processo decisionale, ottimizzare le strutture dei costi e migliorare la redditività complessiva nel segmento cargo. L’acquisizione di Nippon Cargo Airlines da parte di ANA HD, avvenuta il 1° agosto 2025, ha posizionato il Gruppo come il più grande combination passenger and cargo carrier del Giappone. Le significative sinergie operative tra All Nippon Airways e NCA stanno producendo risultati concreti, tra cui l’utilizzo reciproco del cargo space e il lancio con successo dei cargo codeshare flights sulle principali rotte nordamericane ed europee il 26 ottobre. L’imminente riorganizzazione rappresenta il passo successivo fondamentale, progettato per sfruttare appieno questa solida base e ottenere il massimo vantaggio strategico”. “Riconoscendo il business cargo come un pilastro indispensabile per la crescita sostenibile del Gruppo, ANA HD ha condotto un’analisi approfondita per definire la struttura organizzativa ottimale per creare sinergie tra ANA e NCA. Di conseguenza, ANA HD ha deciso di iniziare a valutare e preparare la riorganizzazione delle group-wide cargo business companies, al fine di consolidare ulteriormente le proprie basi. Il completamento della riorganizzazione è previsto entro la fine del FY26, con NCA che manterrà l’Air Operator Certificate (AOC). Ulteriori dettagli riguardanti le specifiche entità e il piano di implementazione saranno definiti con il proseguimento delle valutazioni strategiche. Il global cargo market continua a evolversi rapidamente, guidato dai dinamici cambiamenti nelle supply chain demands. La riorganizzazione combinerà la solida flotta di dedicated large freighters di NCA con l’esteso international passenger and cargo network di ANA e le risorse collettive del Gruppo. Questo approccio integrato garantirà efficienza, amplierà le capacità di servizio e offrirà maggiore valore ai clienti globali, rafforzando la leadership di ANA HD nell’ air cargo industry”, conclude ANA Group.

RYANAIR PRESENTERÀ RICORSO CONTRO LA SENTENZA AGCM – Ryanair in un comunicato informa: “Ryanair, oggi (martedì 23 dicembre) ha annunciato che presenterà immediatamente ricorso sia contro la sentenza, sia contro la multa da 256 milioni di euro, comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che cerca ribaltare la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che aveva dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair ‘porta indubbiamente benefici ai consumatori’ e porta a ‘tariffe competitive'”.

IBERIA CELEBRA IL NATALE E LE FESTIVITA’ A BORDO DEI SUOI VOLI – Iberia informa: “Ancora una volta, Iberia desidera celebrare il Natale a bordo dei suoi voli con una gamma completa di attività pensate per sorprendere i clienti in questo periodo speciale dell’anno, tra cui diverse prelibatezze culinarie ed esperienze pensate per tutta la famiglia. Fino al 31 dicembre, i passeggeri di Business Class che volano a lungo raggio potranno gustare uno speciale piatto principale natalizio, oltre a un dessert esclusivo, il tradizionale tronchetto di Natale con crema al cioccolato. Nel frattempo, i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class potranno gustare una mousse al panettone. Anche sui voli a corto e medio raggio, Iberia offrirà dessert speciali. Dolci natalizi tradizionali, come il torrone e il marzapane, saranno disponibili anche in diverse cabine durante il periodo natalizio. Inoltre, i passeggeri di Business Class che volano il 24 dicembre riceveranno un regalo speciale: un’elegante decorazione per l’albero di Natale in ceramica, profumata al pan di zenzero, come ricordo delle feste”. “I passeggeri che volano a Capodanno possono festeggiare l’arrivo del nuovo anno a bordo con uno dei rituali più emblematici della cultura spagnola. In ogni cabina, riceveranno un contenitore individuale con 12 chicchi d’uva e un bicchiere di cava, per brindare al nuovo anno anche a migliaia di metri di altezza. L’offerta gastronomica delle VIP Lounge di Madrid si adatta alle festività con un menù speciale, oltre a dolci natalizi fatti in casa. Inoltre, il 31 dicembre verrà servita la tradizionale uva e il 6 gennaio verrà offerta la Torta dei Re Magi. Inoltre, i bambini più piccoli riceveranno in regalo tavole da disegno magiche, fino a esaurimento scorte. Ancora una volta, i Re Magi sorprendono i bambini di tutta la Spagna con il loro tradizionale richiamo magico. Iberia ripropone questa esperienza, che è stata apprezzata da quasi 30 milioni di persone negli ultimi cinque anni. Attraverso una videochiamata, i bambini possono parlare con i Re Magi, dire loro quali regali desiderano, condividere i loro hobby e spiegare come si sono comportati durante l’anno. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, questa iniziativa offre ai bambini un’esperienza personalizzata al 100%. Inoltre, i bambini che viaggiano con Iberia fino al 1° gennaio possono compilare la loro lettera ai Re Magi a bordo. Come gran finale dei festeggiamenti, i clienti che volano il 6 gennaio in qualsiasi classe sui voli a lungo raggio, così come in Business Class sui voli a corto e medio raggio, riceveranno una fetta della Torta dei Re Magi, che potrebbe contenere un premio. Un totale di 82 premi saranno nascosti nelle torte distribuite sui voli in partenza da Madrid: un primo premio da 100.000 Avios, un secondo premio da 50.000 Avios e 80 premi da 1.000 Avios”, conclude Iberia.

TEXTRON AVIATION: CONSEGNATO IL PRIMO CESSNA SKYCOURIER IN MESSICO – Textron Aviation informa: “Il primo Cessna SkyCourier in Messico è stato recentemente consegnato al cargo transportation provider FlexCoah per l’utilizzo da parte della sussidiaria aeronautica dell’azienda, Altair. L’aereo, una variante cargo, amplierà le air freight capabilities dell’azienda in tutto il Paese. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.”. “La combinazione di affidabilità, payload capacity e flessibilità di missione del Cessna SkyCourier lo rende una risorsa preziosa per gli operatori che desiderano espandere le proprie operazioni mantenendo l’efficienza dei costi”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “La consegna del Cessna SkyCourier a FlexCoah riflette il ruolo crescente del velivolo nella trasformazione della logistica regionale”. “Fondata nel 2009 a Saltillo, Messico, FlexCoah è una freight transportation company riconosciuta a livello nazionale, specializzata in long-haul and local cargo services. Il nuovo Cessna SkyCourier si affiancherà al Cessna Caravan della compagnia per supportare large-scale freight hauls, offrendo ai clienti una soluzione logistica affidabile e flessibile che soddisfi le loro esigenze in continua evoluzione”, prosegue Textron Aviation. “Da anni la nostra compagnia si dedica al trasporto merci in modo sicuro e affidabile. Aggiungendo nuovi aeromobili alla nostra flotta, stiamo aprendo i cieli anche ai nostri clienti”, ha dichiarato Chava de las Fuentes, general manager, FlexCoah. “Questo investimento ci consente di offrire tempi di consegna più rapidi, di entrare in nuovi mercati e di offrire ai nostri clienti la flessibilità di scegliere tra ground and air transportation in base alle loro esigenze. Si tratta di evolvere insieme ai nostri clienti e di garantire che continueremo a essere il loro partner logistico di fiducia, sia su strada che per via aerea”. “La presenza del Cessna SkyCourier è in costante espansione in tutto il mondo, con diversi annunci quest’anno, tra cui la prima consegna in Canada e il primo ordine dalla Mongolia, tra gli altri. Questi dimostrano l’adattabilità del velivolo e la crescente domanda in diverse regioni del mondo e per diversi profili di missione”, conclude Textron Aviation.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO CON LA SPAGNA – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 1,7 miliardi di dollari per la fornitura alla Spagna di quattro Patriot® air and missile defense systems. Il foreign military sales contract include radars, launchers, command and control stations, training equipment”. “La collaborazione di Raytheon con il governo spagnolo e l’industria locale contribuirà a garantire la prontezza contro le minacce in continua evoluzione”, ha affermato Pete Bata, senior vice president of Global Patriot at Raytheon. “Raytheon continua a supportare il governo spagnolo, collaborando con la sua solida industria della difesa per la fornitura del Patriot”. “Raytheon ha collaborato con aziende spagnole del settore della difesa, tra cui Sener, per l’electro-mechanical control system del GEM-T missile, come parte del Patriot global supply chain network. Il contratto arriva mentre Germania, Paesi Bassi e Romania hanno ordinato ulteriori Patriot systems nel 2025”, conclude Raytheon.

NUOVI ORDINI PER SAAB – Saab informa: “Saab ha firmato un framework agreement con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per il compact radar system Giraffe 1X e ha ricevuto un ordine nell’ambito dell’accordo. Il valore dell’ordine è di circa 650 milioni di corone svedesi con consegne immediate. L’accordo quadro include Giraffe 1X per l’impiego in diverse unità delle Swedish Armed Forces. Il first call-off order include Giraffe 1X in una Compact Radar Module (CRM) configuration, che consente un’installazione rapida e semplice sulla maggior parte delle piattaforme. Giraffe 1X è un radar 3D compatto e ad alte prestazioni, già in servizio presso numerosi clienti”. “Inoltre, Saab ha firmato un accordo e ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per diversi artillery locating radar Arthur, incluso il supporto, per la Swedish Armed Forces. Il valore dell’ordine è di circa 1,1 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2027. L’ordine include l’ultima versione del Saabs radar system Arthur. Saab si occuperà anche dell’integrazione dei sistemi radar nei veicoli. L’accordo con FMV include opzioni su sistemi aggiuntivi e supporto per 15 anni per la Svezia”, prosegue Saab. “Saab ha ricevuto ordini dalla Lituania per la AT4 e Carl-Gustaf, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di corone svedesi. Le consegne sono previste per il 2027-2029. Gli ordini rientrano in un accordo quadro inizialmente firmato tra Saab e la Swedish Defence Materiel Administration, che consente a Lituania, Lettonia ed Estonia di ordinare sia il Carl-Gustaf M4 che l’AT4”, conclude Saab.

AIRBUS COMUNICA SHARE BUYBACKS TRANSACTIONS PER LA SETTIMANA PARTIRE DAL 15 DICEMBRE 2025 – Airbus informa: “Airbus SE comunica share buyback transactions ai sensi del Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 sul market abuse (“EU Market Abuse Regulation”). Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme annunciato l’8 settembre 2025, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso in conformità con l’autorizzazione conferita all’Airbus SE Board of Directors dagli shareholders all’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 15 aprile 2025, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA ‘BIG ORANGE SALE’ – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi nel Regno Unito la sua offerta Big Orange Sale, per i britannici che desiderano esplorare l’Europa e oltre spendendo meno. Oltre 1,2 milioni di posti da e per il Regno Unito sono ora disponibili per la prenotazione con sconti fino al 20%. Sono disponibili tariffe scontate su migliaia di voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 5 gennaio e il 13 dicembre 2026, verso 140 destinazioni della rete di voli a corto raggio della compagnia aerea, che si estende in Europa e oltre. Sono inclusi voli verso destinazioni completamente nuove, decollate per la prima volta quest’anno, tra cui Tbilisi in Georgia e le montagne scandinave in Svezia. Anche easyJet holidays offre sconti su tutti i pacchetti vacanza attualmente in vendita”. “Con oltre 45 nuove rotte dal Regno Unito disponibili per il prossimo anno, i clienti possono scegliere tra voli e pacchetti vacanze verso un massimo di 140 destinazioni in tutta Europa e oltre, sia per tornare nella loro meta preferita per le vacanze, sia per scoprire un posto nuovo. Non vediamo l’ora di accogliere milioni di clienti a bordo nel 2026 e continuiamo a concentrarci sull’offrire loro viaggi low cost, portandoli dove desiderano e puntando sempre a rendere l’esperienza di viaggio semplice”.

AEROPORTO DI FORLI’: NASCE ‘FORLI’ AEROPORTO LINK’ – L’Aeroporto di Forlì informa: “Diventa più semplice e sostenibile raggiungere l’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì grazie ad un progetto di trasporto pubblico integrato, frutto di un accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna. Nasce ‘Forlì Aeroporto Link’, il nuovo servizio che consente di acquistare in un’unica soluzione di viaggio il biglietto del treno e quello del bus per compiere comodamente il tragitto di collegamento con il “Luigi Ridolfi” di Forlì. Con Forlì Aeroporto Link sarà possibile utilizzare i treni regionali per raggiungere la stazione ferroviaria di Forlì da qualsiasi stazione dell’Emilia–Romagna, per poi salire sul bus diretto all’aeroporto oppure, atterrati con un volo al “Ridolfi”, proseguire il proprio viaggio in regione utilizzando prima il bus e poi il treno regionale verso la meta successiva. La nuova soluzione di viaggio è disponibile sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia – biglietterie, emettitrici automatiche, sito web, app e punti vendita autorizzati – digitando come stazione di destinazione o di origine Forlì Aeroporto. Al costo del biglietto per il treno verrà aggiunto quello per il bus (1,50 € per la sola andata e 3,00 € per l’andata e ritorno). Il collegamento intermodale è progettato per consentire, con orari sincronizzati utili a ridurre i tempi di attesa, di fare ulteriori passi verso l’accessibilità ai mezzi del trasporto pubblico su ferro e gomma, partecipando anche all’obiettivo di diminuire il numero di veicoli sulle strade. Con Forlì Aeroporto Link si arricchisce l’offerta di integrazione modale che in Romagna vede attive Marina di Ravenna Link, Aquafan Link e Rimini Aeroporto Link”. “Dopo l’attivazione delle soluzioni integrate per Bologna Aeroporto e per l’aeroporto di Rimini, e in continuità con gli altri servizi “Link” già attivi sul territorio romagnolo, Forlì Aeroporto Link rappresenta un ulteriore tassello verso un sistema sempre più sostenibile e semplice da utilizzare. L’integrazione tra treno e autobus migliora i collegamenti con l’Aeroporto “Luigi Ridolfi””, dichiarano Irene Priolo, assessora a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, e Roberta Frisoni, assessora al Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna. “La possibilità di acquistare un’unica soluzione di viaggio ferro-gomma, con orari coordinati facilita gli spostamenti di cittadini e visitatori, riduce l’uso dell’auto privata e contribuisce agli obiettivi ambientali e di qualità dell’aria che la Regione persegue. È un modello di integrazione modale che in Romagna sta già dando risultati e che continua ad arricchirsi, sostenendo al tempo stesso la mobilità quotidiana e l’attrattività turistica del territorio”.