Torino Airport e Wizz Air annunciano il nuovo collegamento con Londra Luton

Wizz Air continua ad espandersi da Torino: da oggi, infatti, sono ufficialmente aperte le vendite per il nuovo volo verso Londra Luton.

“La compagnia aerea e Sagat, la società di gestione dell’aeroporto di Torino, consolidano così la loro partnership, offrendo ai viaggiatori una rete di destinazioni sempre più ricca, accessibile e al più basso prezzo possibile.

Il nuovo collegamento, operato tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), prenderà il via durante la prossima stagione estiva, il 13 giugno 2026, andando ad arricchire i collegamenti tra il Nord Italia e la capitale inglese. I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

Il lancio della rotta Torino-Londra Luton conferma l’importanza dello scalo piemontese nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e il consolidamento della presenza nel capoluogo piemontese della compagnia aerea. Questo annuncio segue infatti le numerose rotte lanciate negli ultimi mesi dalla compagnia per lo scalo torinese, per ultimi, i collegamenti verso Chisinau, Sofia e Budapest, a testimonianza di quanto il vettore creda nel potenziale di Torino e di quanto la partnership con Sagat sia propositiva e strutturata.

Con questa nuova espansione, Wizz Air continua a potenziare la connettività della regione, offrendo opzioni di viaggio sempre più diversificate e accessibili, rafforzando ancora di più l’importanza strategica di Torino Airport, un impegno confermato dai risultati operativi del 2025: solo quest’anno la compagnia ha operato oltre 2.000 voli, trasportando più di 438 mila passeggeri. L’eccellenza operativa si riflette nei dati di affidabilità e di capacità operativa, con un tasso di completamento del 99,8% e un aumento della capacità durante questa Winter Season del 56,2%”, affermano l’Aeroporto di Torino e Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “Con il nuovo collegamento per Londra Luton, continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Italia. Un Paese che consideriamo assolutamente prioritario per la nostra strategia globale e che è già il primo mercato, per la nostra compagnia, per passeggeri trasportati. La scelta di puntare nuovamente su Torino, dopo i lanci di Sofia e Budapest, dimostra quanto crediamo nelle potenzialità di questo territorio e nella risposta dei passeggeri piemontesi. Questa rotta non solo accorcia le distanze con una delle metropoli più dinamiche d’Europa, ma riafferma la nostra missione: offrire viaggi internazionali di qualità che siano alla portata di tutti, supportando la connettività e lo sviluppo economico locale”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Siamo molto felici di concludere l’anno annunciando questa importante novità. Il nuovo volo da Torino a Londra Luton rafforza la collaborazione con Wizz Air. Il 2026 sarà ricco di novità, anche grazie a Wizz Air che ha recentemente inaugurato i voli per Budapest, Chisinau e Sofia”.

