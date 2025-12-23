Il primo anniversary aircraft di Lufthansa atterra a Francoforte

Il Boeing 787-9, con la sua special livery che celebra il centenario della fondazione della prima Lufthansa, è arrivato a Francoforte oggi, martedì 23 dicembre.

“Numerosi plane spotters, viaggiatori e spettatori hanno accolto lo special aircraft presso il più grande aeroporto tedesco, trasferito dal Boeing plant di Everett, Washington. Anche il divisional board di Lufthansa Airlines ha personalmente accolto il Dreamliner, con marche registrazione D-ABPU e nome ‘Berlin’“, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, Chief Executive Officer of Lufthansa Airlines, afferma: “Questi sono momenti particolarmente belli e indimenticabili del nostro lavoro. È sempre un momento speciale ricevere in consegna un aereo nuovo di zecca, ma l’atterraggio odierno di questo Boeing 787-9 celebrativo, con la sua straordinaria livrea speciale che celebra il centenario della fondazione della prima “Luft Hansa”, è stato ancora più emozionante e affascinante”.

“Il Dreamliner “Papa Uniform” unisce tradizione e futuro in un design iconico: la fusoliera blu è decorata con una gru XXL bianca, le cui ali si fondono con le ali dell’aereo, trasformando l’aereo in un ambasciatore volante per l’anniversario di Lufthansa. Oltre alla gru, sul lato sinistro della fusoliera è integrato il numero “100” e sul lato destro la scritta “1926 | 2026”. Il numero “100” è visibile anche sulla parte inferiore dell’aereo”, prosegue Lufthansa.

“Nel 2026 Lufthansa festeggerà un anniversario speciale: il 6 gennaio 1926, quasi esattamente 100 anni fa, fu fondata la prima Lufthansa. Il volo inaugurale ufficiale decollò poi il 6 aprile 1926. Per celebrare questa occasione speciale, nel 2026 decollerà una special anniversary fleet (leggi anche qui), composta da un totale di sei aeromobili: il Boeing 787-9 guiderà questa XXL crane fleet. Anche un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8 riceveranno la nuova livrea. Gli aeromobili riceveranno gradualmente il nuovo design e la anniversary fleet dovrebbe essere completata nell’autunno 2026.

Il Dreamliner atterrato oggi completerà i suoi primi scheduled flights per Lufthansa tra poche settimane”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)