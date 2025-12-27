News Brevi – 27.12.2025

AEROPORTO DI PALERMO: CRESCE IL TRAFFICO INTERNAZIONALE NEL PERIODO NATALIZIO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Nel periodo compreso tra il 23 e il 28 dicembre transiteranno dall’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino circa 115 mila passeggeri, in entrata e in uscita. Il dato complessivo evidenzia una tenuta della domanda, con una crescita significativa del traffico internazionale, superiore al 20%, a fronte di una contrazione del traffico domestico pari a circa -5%. Il quadro che emerge è coerente con le tendenze generali del turismo e con l’evoluzione della domanda di mobilità che vede crescere l’incidenza dei flussi internazionali, mentre si riduce quella dei viaggi nazionali. Una dinamica che riflette, da un lato, il rafforzamento dell’attrattività della Sicilia sui mercati esteri e, dall’altro, una fisiologica rimodulazione della domanda domestica”. “I dati confermano una traiettoria chiara: l’aeroporto di Palermo sta consolidando il proprio profilo internazionale, in coerenza con le dinamiche del turismo europeo”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “La crescita dei passeggeri internazionali è il risultato diretto dell’aumento dei collegamenti con l’Europa, attivati anche nella stagione invernale, e rappresenta un fattore chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali della Sicilia. La flessione del traffico domestico va letta all’interno di un contesto più ampio di riequilibrio della domanda, mentre il trend internazionale evidenzia la capacità dello scalo di intercettare nuovi mercati e nuovi segmenti di viaggiatori. È su questa direttrice che continueremo a lavorare, per rendere Palermo sempre più connessa, accessibile e competitiva nello scenario aeroportuale mediterraneo ed europeo”.

FAA: L’U.S. TRANSPORTATION SECRTARY LANCIA LA “MAKE TRAVEL FAMILY FRIENDLY AGAIN” CAMPAIGN – La FAA informa: “Nei giorni scorsi l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha lanciato la sua “Make Travel Family Friendly Again” campaign in vista di un’intensa holiday travel season. L’obiettivo della campagna è affrontare un’opinione pubblica diffusa: viaggiare in famiglia può essere sfidante. Dalla necessità di più spazi dedicati ai bambini piccoli e di attrezzature per l’esercizio fisico, alla ricerca di luoghi in cui le madri possano allattare i propri figli, al mantenersi in forma durante gli spostamenti, o alla difficoltà di trovare opzioni alimentari più salutari. Per migliorare l’esperienza delle famiglie nei terminal aeroportuali, il Segretario Duffy ha annunciato un finanziamento di 1 miliardo di dollari per incentivare l’utilizzo di più risorse a misura di famiglia nei terminal. Queste possono includere: creazione di più aree gioco o aree per l’esercizio fisico dei bambini; aggiunta di stanze per le madri o di postazioni per l’allattamento; riconfigurazione dei controlli di sicurezza per creare corsie di screening per le famiglie; costruzione di stanze sensoriali per bambini con bisogni speciali; altri progetti creativi per i terminal che mirano a migliorare il viaggio in famiglia”. “Oltre ai finanziamenti federali che l’USDOT sta erogando per migliorare le infrastrutture fisiche, è stato anche sottolineato l’interesse dell’amministrazione a collaborare con aeroporti e partner del settore privato per migliorare l’accesso a opzioni alimentari nutrienti”, prosegue la FAA. “Per dare inizio a una Golden Age nei viaggi è necessario rendere l’esperienza di viaggio in famiglia più felice e sana. L’annuncio dimostra l’impegno dell’amministrazione nell’attuazione di una Family First agenda”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Il finanziamento proviene da Infrastructure Investment and Jobs Act’s Airport Terminal Program, che sostiene la modernizzazione degli aeroporti e delle air traffic control facilities in tutto il paese. La Notice of Funding Opportunity descrive i criteri di candidatura. Gli aeroporti sono incoraggiati a presentare progetti idonei il prima possibile, ma devono farlo entro il 15 gennaio 2026”, conclude la FAA.