News Brevi – 30.12.2025

IBERIA RINNOVA LA COMPOSIZIONE DEL SUO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Iberia informa: “Iberia ha approvato una nuova composizione del suo Consiglio di Amministrazione, riducendolo da nove a cinque membri, con l’obiettivo di allineare la sua struttura a quella delle altre compagnie di IAG Group. Le modifiche sono state approvate dagli azionisti e sono in attesa di registrazione presso il Registro Mercantil. Il nuovo Consiglio è composto da: Marco Sansavini, Presidente e CEO di Iberia; in qualità di membri del Consiglio, María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Clienti, Rete e Alleanze di Iberia; Sarah Clements, Direttore Legale di IAG Group; Santiago Bau Arrechea, CEO di El Corte Inglés; Rafael Díaz Yeregui, Segretario Generale di El Corte Inglés. Questo rinnovo comporta una razionalizzazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, senza alcuna modifica alla struttura azionaria o ai diritti e agli obblighi degli azionisti. Con questa misura, Iberia rafforza il suo impegno per l’efficienza nella gestione e nella governance aziendale, allineando la propria struttura a quella delle altre compagnie di IAG Group”.

JETBLUE ANNUNCIA UN NUOVO SERVIZIO TRA NEW YORK E CLEVELAND – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato l’intenzione di lanciare un nuovo servizio diretto giornaliero tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e il Cleveland Hopkins International Airport (CLE), ampliando le opzioni di viaggio per i clienti del Northeast Ohio, con accesso alla focus city di JetBlue, New York. La nuova rotta sarà operativa dal 30 marzo 2026 e i biglietti sono in vendita da oggi. Il nuovo servizio di JetBlue da Cleveland a New York si aggiunge ai voli diretti esistenti per Boston, un’altra focus city per la compagnia aerea. Offre una connettività ampliata per i clienti, con un comodo accesso a New York City e nuovi collegamenti one-stop verso decine di destinazioni in Florida, Caraibi e America Latina, oltre a un servizio diurno per London Heathrow e voli operati dalle global partner airlines di JetBlue”. “New York non è solo un’ottima destinazione e un hub commerciale, ma ora è anche un’altra porta d’accesso JetBlue per i cittadini di Cleveland e del nord-est dell’Ohio”, ha affermato Dave Jehn, JetBlue vice president of network planning and airline partnerships. “Con la nostra nuova rotta, i clienti di Cleveland possono scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze, aprendo un accesso ancora maggiore al crescente leisure network di JetBlue”. “I voli tra New York e Cleveland saranno operati con gli aeromobili A220 di JetBlue e offriranno il pluripremiato servizio della compagnia aerea; fast, free unlimited Fly-Fi; seatback entertainment; snack e bevande gratuiti”, conclude JetBlue.

EUROFIGHTER: IL MAKING OF DELL’EUROFIGHTER CALENDAR – Eurofighter informa: “Ogni anno, l’Eurofighter Typhoon calendar diventa uno degli oggetti più attesi nella comunità aeronautica, non solo per le sue immagini mozzafiato, ma anche per la storia che racconta”. Martina Schmidmeir, che guida la creazione del calendario, aiutando a scoprire cosa c’è dietro la produzione di questo ricercato oggetto da collezione, afferma: “La gente vuole vedere l’Eurofighter in azione, ed è esattamente ciò che le nostre incredibili immagini aria-aria offrono. Il calendario Eurofighter cattura l’aereo in momenti così accattivanti, e c’è qualcosa di speciale in questo. Mi rende sempre felice vedere i calendari appesi alle pareti degli uffici dei nostri clienti o partner”. “Durante tutto l’anno riceviamo immagini da talentuosi fotografi aeronautici, ma in realtà iniziamo il processo in primavera, raccogliendo la artwork collection. Poi passiamo alla selezione creativa delle 14 foto, che comprendono i 12 mesi del calendario, un’immagine di copertina e una pagina indice. Lavoriamo a stretto contatto con diversi team, inclusi i nostri partner grafici che coordinano la stampa, per garantire la migliore qualità possibile. Per me la parte più difficile è restringere la selezione a sole 14 immagini da una lunga lista di circa 30. Non è mai facile. Spesso si tratta di dettagli minimi, una qualità sottile che fa risaltare un’immagine. Vogliamo che ogni immagine mostri l’Eurofighter al suo massimo splendore, con più elementi che si fondono insieme. Se ci riesce, che si tratti del mare, delle montagne o del deserto, ha il potenziale per essere selezionata. Siamo anche entusiasti delle fantastiche livree che i nostri clienti utilizzano. Personalmente, sono sempre attratta dalle foto in cui si vede il pilota in cockpit: mettono davvero in risalto il lato umano del velivolo. E le riprese in formazione possono essere incredibilmente efficaci. Selezioniamo le immagini che meglio riflettono gli scenari e gli ambienti in cui opera l’Eurofighter. Ad esempio, le immagini di montagne innevate sono perfette da dicembre a febbraio, mentre le immagini dell’Eurofighter in volo sul deserto o sul mare sono ideali per i mesi estivi”, prosegue, Martina Schmidmeir. “Nel corso degli anni, abbiamo instaurato solidi rapporti con rinomati fotografi aeronautici, inclusi quelli delle Air Force e delle nostre aziende partner, che ci forniscono immagini straordinarie. Inoltre, anche la nostra global spotter community contribuisce con una varietà di impressionanti scatti dell’Eurofighter”, continua Martina Schmidmeir. “L’immagine di gennaio è eccezionale: ritrae i RAF No. 29 Squadron jets sul centro di Londra nell’80° anniversario del VE Day. L’immagine è stata scattata da un Red Arrows Jet che volava accanto ad essi, e il risultato è stato davvero indimenticabile. Il calendario è una storia di successo fotografico lunga 12 mesi per molte delle persone coinvolte nella sua creazione. C’è anche molta eccitazione nel periodo che precede l’uscita. I fotografi sono sempre entusiasti di vedere le loro immagini nel calendario. Nel complesso, è un’esperienza gratificante per le persone, sia all’interno che all’esterno di Eurofighter”, conclude Martina Schmidmeir.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA UN PURCHASE ORDER PER L’U.S. AIR FORCE T-7A ADVANCED PROGRAM MAINTENANCE TRAINING SYSTEM – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un Purchase Order da Pinnacle Solutions, una Akima company, per supportare l’U.S. Air Force T-7A Advanced Pilot Training (APT) Program Maintenance Training System (MTS). L’importo totale dell’aggiudicazione è pari a 62 milioni di dollari, con un periodo base di tre anni del valore di 41 milioni di dollari e opzioni per la fornitura di ulteriori trainers del valore massimo di 21 milioni di dollari. In base a questo contratto, Textron Systems progetterà, svilupperà e produrrà la common fuselage structure utilizzata in tre maintenance trainers, nonché il Mid-Integrated System Maintenance Trainer (ISMT) e l’AFT-ISMT nella sua interezza. Le opzioni includono production units di questi training devices. Il T-7A MTS fornirà ai manutentori le competenze di base necessarie per la manutenzione del velivolo T-7A e dei suoi sottosistemi associati. Gli ISMT sono progettati per migliorare training and support maintenance operations, fornendo simulated environments and training devices. Il MID-IMST e l’AFT-ISMT consentiranno il training su multiple systems, tra cui l’addestramento a removal and installation tasks, visual examinations and inspections e varie altre procedure”. “Textron Systems mette a disposizione del Pinnacle team decenni di comprovata esperienza in advanced maintenance training systems per dotare efficacemente l’U.S. Air Force delle competenze e delle capacità essenziali necessarie per la manutenzione del T-7A e dei suoi sottosistemi associati”, ha affermato Steve Mensh, Senior Vice President of Electronic Systems. “Questo impegno rappresenta l’eccellenza di Textron Systems in training and mission readiness, nell’ambito del nostro impegno costante nei confronti dell’U.S. Air Force”. “I lavori per questo contratto saranno svolti presso la Textron Systems Goose Creek, S.C., facility, specializzata in military simulation, mission and maintenance training, fornendo agli studenti i fondamentali flying and maintainer skills e le core competencies necessarie per la transizione ai current fighter, transport and bomber aircraft”, conclude Textron.