CALC ordina ulteriori 30 aeromobili Airbus A320neo Family

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) ha firmato un ordine fermo con Airbus per 30 aeromobili A320neo Family, per soddisfare la forte domanda di aeromobili da parte della sua base clienti.

“L’accordo rappresenta il quinto ordine con Airbus, portando il numero totale di aeromobili Airbus ordinati da CALC a 282, di cui 203 A320neo Family aircraft”, afferma Airbus.

“La nostra partnership duratura con Airbus è stata fondamentale per la crescita di CALC”, ha dichiarato Mike Poon, Executive Director and CEO of CALC. “Questo ultimo ordine riflette la nostra visione condivisa di innovazione e aviazione sostenibile. Siamo orgogliosi di crescere insieme ad Airbus e di continuare a fornire ai nostri clienti in tutto il mondo soluzioni aeronautiche moderne e di alto valore”.

“CALC è da tempo un partner prezioso di Airbus, con il suo primo ordine effettuato nel 2012, ed è un privilegio assistere a un altro ordine ripetuto”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “La profonda conoscenza del mercato e delle esigenze dei clienti da parte di CALC è un solido sostegno alla A320neo Family. Questo impegno rafforza la loro posizione di lessor, offrendo ai propri clienti i single-aisle aircraft più efficienti, versatili e richiesti”.

“La A320 Family è il single-aisle aircraft più popolare al mondo, con oltre 19.000 ordini a livello globale. La famiglia include il membro più grande, l’A321neo, che offre range e performance senza pari. La famiglia offre almeno il 20% di risparmio di carburante e di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri con una delle single-aisle cabins più ampie in volo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, la A320 Family è in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)