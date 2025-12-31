Saab riceve un ordine per il GlobalEye dalla Francia

Saab informa: “Saab ha stipulato un contratto con il French General Directorate of Armaments, direction générale de l’Armement (DGA), e ha ricevuto un ordine per due GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C) aircraft, compresi ground equipment, training and support. Il valore dell’ordine è di circa 12,3 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel periodo 2029-2032.

Il contratto prevede anche un’opzione con la DGA per l’acquisto di due ulteriori aeromobili”.

“L’ordine sottolinea la solida partnership tra Saab e la Francia. Scegliendo GlobalEye, la Francia sta investendo in una Airborne Early Warning & Control solution altamente moderna e capace. Questa scelta rafforza l’impegno della Francia e la protezione complessiva dell’Europa, con sia la Svezia che la Francia che utilizzano il GlobalEye”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“Il GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono rilevamento e identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terra. Fornendo informazioni in tempo reale, GlobalEye consente una migliore situational awareness delle aree circostanti e il rilevamento tempestivo”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)