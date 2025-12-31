Brussels Airlines introduce African-inspired meal options sui voli dall’Africa a Bruxelles

Brussels Airlines informa: “A partire da gennaio 2026, Brussels Airlines offrirà pasti ispirati al suo sub-Saharan African network sui long-haul flights dall’Africa a Bruxelles. Brussels Airlines è l’esperto dell’Africa all’interno di Lufthansa Group e serve non meno di 18 destinazioni nella regione. Offrendo cucina regionale, Brussels Airlines mira a far sentire a casa ancora più passeggeri a bordo.

Con questa nuova iniziativa, Brussels Airlines migliora l’esperienza a bordo celebrando il ricco patrimonio culinario dell’Africa. I passeggeri che viaggiano da destinazioni dell’Africa sub-sahariana potranno gustare pasti ispirati ai sapori, agli ingredienti e alle tradizioni culinarie regionali, adattati con cura per il servizio di volo”.

“Le opzioni dei pasti ruoteranno regolarmente. I primi piatti ad essere introdotti includono il Cape Malay braised chicken con anacardi, mango e coriandolo per la Business Class, il Cod Mbongo, un piatto tradizionale del Camerun, in Economy Class. Queste opzioni di menu sono disponibili insieme al menu di volo esistente della compagnia aerea”, prosegue Brussels Airlines.

“Noi di Brussels Airlines miriamo a offrire un prodotto che chiamiamo ‘a boutique hotel in the air’ . Ciò significa un prodotto su misura che faccia sentire tutti a casa. Offrire pasti ispirati alla ricca cucina del continente africano rafforza ulteriormente questa promessa. Sia che i passeggeri desiderino un ultimo assaggio di casa, o vogliano conservare la sensazione della loro vacanza un po’ più a lungo, o per scoprire nuovi sapori, siamo certi che questi pasti di ispirazione africana saranno apprezzati”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines sta investendo in modo significativo nella passenger experience. Solo di recente, la compagnia aerea ha rinnovato l’esperienza culinaria a bordo con nuove stoviglie e procedure di servizio. Sui voli in partenza da Bruxelles, i passeggeri della Business Class vengono coccolati con i pasti dello chef stellato belga Glenn Verhasselt e una nuova lounge aprirà nell’estate 2026″, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)