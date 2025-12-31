Emirates conclude un 2025 con diversi traguardi e novità

Emirates informa: “Quest’anno Emirates ha movimentato 55,6 milioni di clienti, ha fatto il giro della Terra 29.290 volte su quasi 180.580 voli e ha effettuato ordini per 73 nuovi aerei. La compagnia aerea ha celebrato il suo 40° anno di attività in ottobre, ma la vera storia del 2025 va oltre questo anniversario, poiché Emirates traccia cosa significherà veramente il futuro del ‘flying better’. Emirates riporta alcuni punti salienti che hanno definito il 2025 per la compagnia aerea“.

“Il primo A350 di Emirates è entrato in servizio commerciale all’inizio di gennaio con il suo viaggio inaugurale verso Edimburgo. Da allora, l’A350 network della compagnia aerea si è espanso rapidamente e ora 16 A350 di Emirates volano verso 18 città, collegando comodamente i viaggiatori in tutta Europa, Asia occidentale, Medio Oriente, Australia e presto, nelle Americhe quando debutterà a Montreal nel febbraio 2026.

Il 2025 ha visto Emirates raddoppiare la propria presenza in Asia con il lancio di due nuove destinazioni nella Cina continentale – Shenzhen e Hangzhou – servite da voli giornalieri non-stop, nonché servizi per Danang in Vietnam e Siem Reap, Cambogia, via Bangkok. La compagnia aerea ha lavorato per soddisfare la crescente domanda di viaggi e commercio in tutta l’Asia orientale e in Cina mentre l’attività commerciale cresce in tutta la regione.

Nel corso del 2025 Emirates ha aggiunto altri Airbus A350 di nuova generazione e aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 retrofittati, tutti dotati della pluripremiata cabina Premium Economy di Emirates, su tutta la sua rete. Oggi quasi 70 città sono servite da più di 100 aerei che offrono i più recenti interni di cabina Emirates, costituendo circa il 40% della flotta passeggeri della compagnia aerea.

Coerentemente con la sua filosofia di offrire un’esperienza superiore e coerente a tutta la sua flotta, Emirates ha annunciato il lancio del Wi-Fi Starlink su 232 aerei a novembre al Dubai Airshow. A partire dai Boeing 777, il programma si espanderà rapidamente per rendere Emirates la prima compagnia aerea al mondo con A380 equipaggiati con Starlink all’inizio del 2026. La compagnia aerea installerà Starlink al ritmo di circa 11 aerei al mese ed entro la fine del prossimo anno, oltre 123 aerei offriranno ai clienti connettività ultraveloce gratuita per streaming, giochi, lavoro e navigazione in ogni classe di cabina”, prosegue Emirates.

“Emirates ha annunciato nove importanti accordi e rinnovi sportivi nel 2025, posizionandosi come uno degli sponsor sportivi più visibili al mondo fino al 2030. La sua partnership di sette anni con l’FC Bayern Monaco ha reso Emirates Platinum Partner della potenza del calcio tedesco e ha segnato il ritorno di alto profilo del brand della compagnia aerea in Bundesliga.

Emirates ha firmato una storica estensione del contratto con World Rugby fino al 2035, l’impegno più lungo nei 40 anni di storia della sponsorizzazione della compagnia aerea e la prima Platinum Partnership in assoluto nel rugby. Ha inoltre siglato una nuova partnership con l’European Professional Club Rugby (EPCR), sostenendo le competizioni di rugby per club più prestigiose del continente per connettere la compagnia aerea con oltre 70 milioni di appassionati di rugby in tutto il mondo.

Altri accordi degni di nota includono: la compagnia è diventata Official Main Sponsor of Real Madrid Basketball, il rinnovo della partnership di 18 anni con l’AC Milan, estensioni con l’Olympique Lyonnais e l’ATP Tour fino al 2030 e l’UAE Team Emirates XRG. Questi accordi hanno consolidato il portafoglio sportivo di Emirates che abbraccia i club d’élite del calcio, il rugby internazionale, il basket professionistico, il tennis e i tornei del Grande Slam, il ciclismo professionistico e altro ancora”, continua Emirates.

“Emirates ha lanciato Emirates Courier Express, stabilendo nuovi parametri di riferimento nella cross-border delivery, facendo volare i pacchi direttamente sulla sua flotta passeggeri invece di instradarli attraverso più hub. Poco dopo il lancio, Emirates Courier Express ha aggiunto Australia e Germania alla sua rete, servendo ora 10 mercati internazionali, con un’ulteriore espansione prevista nel 2026. Ad oggi, la compagnia aerea ha gestito oltre 50.000 pacchi e ha raggiunto un tempo di consegna medio di soli tre giorni attraverso le sue lane pairs.

Emirates Skywards ha celebrato il suo Silver Jubilee nel 2025, completo di una special A380 livery e month-long activations per i suoi membri. Il pluripremiato programma vanta oggi 37 milioni di membri in 190 paesi. Negli ultimi 20 anni, Skywards ha distribuito quasi 400 miliardi di Miglia attraverso oltre 100 partner in 1.400 destinazioni di volo e 30.000 hotel, con i membri che ora riscattano oltre 800 flight rewards al giorno e un upgrade ogni minuto. Questo traguardo sottolinea il ruolo del programma come una delle piattaforme fedeltà più preziose del settore dell’aviazione commerciale, aggiungendo 78.000 nuovi membri settimanalmente”, prosegue Emirates.

“Nel 2025, l’Emirates Aircrafted KIDS CSR initiative ha visto oltre 3.700 zaini artigianali distribuiti a bambini svantaggiati in otto paesi dell’Africa, dell’Asia occidentale e del Medio Oriente, in collaborazione con oltre una dozzina di ONG che sostengono l’istruzione. Il programma ha consegnato oltre 1.300 borse in tutta l’Africa (Zambia, Zimbabwe, Etiopia), 700 borse in tutta l’Asia (India, Bangladesh, Pakistan) e più di 1.600 borse in Medio Oriente (Egitto e Giordania), con ogni zaino pieno di articoli di cancelleria essenziali e libri di provenienza locale. Realizzate a mano da un team di Emirates Engineering Maintenance Assistants, le borse sono realizzate con oltre 50.000 kg di materiali riciclati, compresi i tessuti dei sedili recuperati dal programma di retrofit della compagnia aerea. La compagnia aerea è pronta a portare questa iniziativa in più paesi nel 2026.

Emirates è diventata la prima Autism Certified Airline™ al mondo, con oltre 30.000 cabin crew and ground staff formati per supportare i clienti con autismo e sensibilità sensoriali. La compagnia aerea ha lanciato il suo Accessible & Inclusive Travel Hub su emirates.com con navigazione accessibile, guide sensoriali digitali e supporto organizzato per tipo di disabilità o fase del viaggio.

Emirates ha anche introdotto Travel Rehearsal programmes in 17 città in tutto il mondo, consentendo ai bambini con autismo di esercitarsi nel viaggio aeroportuale prima dei voli reali, mentre il lancio di nuovi onboard sensory products aiuta a gestire la sovrastimolazione durante il viaggio.

I miglioramenti del servizio implementati nel 2025 includono: un safety-approved hooded mattress in Business Class; l’offerta di oltre 600 film con sottotitoli e 200 con descrizione audio sul sistema di intrattenimento in volo Ice di Emirates per i clienti con disabilità visive e uditive. Emirates ha inoltre lavorato per garantire una progettazione e una biometria senza barriere al Dubai International Airport per le persone con disabilità e prevede di lanciare una flotta di 10 wheelchair-accessible chauffeur vehicles entro l’inizio del 2026.

Negli ultimi 12 mesi, Emirates ha migliorato la sua esperienza di viaggio premium e per famiglie con una serie di miglioramenti in volo e a terra. A luglio la compagnia aerea ha aperto Emirates First, un’esclusiva area check-in privata presso il Terminal 3 di Dubai International, caratterizzata da lussuosi posti a sedere e un ambiente moderno, completo di check-in rapido restando seduti, per un’esperienza elegante e fluida per i clienti di First Class e i membri Skywards Platinum.

La compagnia aerea ha inoltre svelato raffinati First Class service details a bordo, tra cui menu che esplorano il patrimonio vinicolo e l’ispirazione culinaria, ciotole di presentazione del caviale progettate da Robert Welch per il suo unlimited caviar service e taglieri di formaggio rustici in ardesia con accompagnamenti in legno.

Investendo nei più alti livelli di ospitalità di lusso, Emirates ha aperto il suo Centre of Hospitality Excellence in Dubai per formare quasi 25.000 cabin crew in Michelin star-standard hospitality, con un coinvolgente ristorante raffinato, cucine per presentazioni e aule tecnologiche.

A bordo, Emirates ha introdotto 12 nuovi giocattoli e borse da collezione per bambini di tre fasce d’età, realizzati con almeno il 50% di contenuto riciclato, incentrati sulle partnership sportive globali della compagnia aerea”, continua Emirates.

“Emirates ha concluso l’anno con 25 riconoscimenti, tra cui Best Airline in the World per l’ottavo anno consecutivo agli ULTRAs, Forbes Travel Guide’s Best International Airline and Best International First Class, The Telegraph’s Best Long-Haul Airline, Business Traveller Middle East’s Best Airline Worldwide per il dodicesimoanno consecutivo. Emirates ha inoltre ottenuto l’APEX’s Best Global Entertainment Award per ice e un WORLD CLASS Award per la customer experience complessiva, oltre a numerosi altri riconoscimenti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)