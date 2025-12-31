News Brevi – 31.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DEL 15° STORMO IN PROVINCIA DI PALERMO PER IL RECUPERO DI UN ESCURSIONISTA – Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto, nel pomeriggio di ieri, nel territorio del comune di Isnello (PA) per il recupero di un escursionista di nazionalità svedese rimasto infortunato lungo il sentiero che conduce da Isnello a Pizzo Croce. L’uomo, che stava effettuando un’escursione insieme alla moglie, a seguito di una caduta ha riportato un trauma a un arto inferiore che gli ha impedito di proseguire autonomamente. L’allarme è stato lanciato tramite il Numero Unico per le Emergenze 112 e successivamente gestito dal Servizio di Emergenza Sanitaria 118 che, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Il Soccorso Alpino ha quindi richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, in base al consolidato protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni. L’equipaggio dell’HH-139B ha raggiunto l’area dell’intervento con a bordo due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare. A causa della presenza di nubi basse che limitavano la visibilità in prossimità del punto dell’infortunio, il personale è stato calato al verricello in una zona più a valle rispetto alla posizione dell’escursionista. L’uomo è stato successivamente raggiunto a piedi dalla squadra di terra del Soccorso Alpino, dai tecnici CNSAS e dall’aerosoccorritore AM. Dopo le prime cure, la stabilizzazione e l’immobilizzazione dell’arto lesionato, l’infortunato è stato trasportato via terra fino a un’area idonea al recupero con verricello. Completata l’operazione, l’escursionista è stato imbarcato sull’elicottero e trasferito presso l’Ospedale Civico di Palermo per le cure del caso. All’operazione hanno partecipato anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, per le attività di competenza e il supporto alle operazioni di soccorso. L’Aeronautica Militare, attraverso i Centri SAR del 15° Stormo dislocati sul territorio nazionale, assicura 24 ore su 24 il servizio di ricerca e soccorso a favore della collettività, contribuendo quotidianamente alla salvaguardia della vita umana, in sinergia con le altre Amministrazioni dello Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR SVELA LE 5 MIGLIORI DESTINAZIONI PER IL 2026 – Ryanair informa: “Con la fine dell’anno e l’inizio di uno nuovo, è tempo di iniziare a pianificare le vacanze del 2026. Per ispirare i viaggi del nuovo anno, Ryanair ha rivelato le destinazioni top 5 del suo network leader del settore, con oltre 235 destinazioni, verso cui i passeggeri si riverseranno nel 2026”. “Bratislava (Slovacchia): sta rapidamente diventando una delle city break più interessanti d’Europa, unendo una ricca storia a un fascino moderno. Famosa per il suo centro storico medievale e per le splendide vedute dal castello, la città sarà più accessibile che mai nell’estate 2026 grazie al record operativo di Ryanair con 33 rotte, che porterà a un aumento della capacità del +70%. Tirana (Albania): la vivace capitale albanese è una città dove strade colorate, caffè animati e suggestivi panorami montani creano un’esperienza di viaggio indimenticabile. Dal suo affascinante mix di architettura ottomana, italiana e contemporanea, alla vivace Piazza Skanderbeg e al tranquillo Lago di Tirana, la città offre una combinazione perfetta di storia, bel tempo e cultura moderna. Ad aprile 2026 Ryanair aprirà la sua nuova base con 3 aeromobili a Tirana, offrendo voli regolari (450 a settimana) su 33 rotte. Pescara (Italia): l’Italia resta una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, grazie a coste spettacolari, città ricche di storia e una cucina di livello mondiale. Pescara, città affacciata sull’Adriatico, ne è un perfetto esempio: celebre per le sue splendide spiagge e per essere la città natale del poeta Gabriele D’Annunzio. L’estate 2026 è il momento ideale per visitarla, con Ryanair che opererà centinaia di voli sulle sue 21 rotte (e, naturalmente, con il miglior clima dell’Adriatico). Rabat (Marocco): la capitale storica del Marocco è pronta a brillare più che mai nel 2026 con l’apertura, ad aprile, di una nuova base Ryanair con 2 aeromobili. Questa espansione porterà il network di Rabat a 20 rotte, collegando diverse importanti città europee. Nota per le sue viste costiere mozzafiato, l’architettura elegante e la vivace scena culturale, Rabat offre ai viaggiatori un mix unico di tradizione e modernità: una destinazione imperdibile per viaggi convenienti ed esperienze autentiche nel 2026. Gdansk (Polonia): il gioiello della costa baltica polacca riceverà un importante impulso nel 2026, con il record di 43 rotte operate da Ryanair. Conosciuta per il suo pittoresco centro storico, il suggestivo lungomare e la ricca storia marittima, Gdansk offre un perfetto equilibrio tra cultura e relax. Grazie all’impegno di Ryanair in Pomerania, questa città dinamica sta diventando sempre più accessibile come porta d’ingresso ideale per avventure europee a prezzi convenienti nel 2026″, conclude Ryanair.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA LITUANIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per RBS 70 Bolide missiles dal Lithuanian Ministry of National Defence. Il valore dell’ordine è di 3 miliardi di corone svedesi e le consegne sono previste per il periodo 2028-2032. L’ordine rientra in un accordo quadro per la short-range air defence missile solution RBS 70 NG di Saab tra Saab, la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) e il Lithuanian Ministry of National Defence”.

EMIRATES PREVEDE UN PICCO DI VIAGGI MOLTO INTENSO DAL 2 AL 5 GENNAIO – Emirates informa: “Emirates avvisa tutti i clienti di un picco di viaggi significativo nella prima settimana di gennaio, con un numero elevato di partenze e arrivi previsti dal 2 al 5 gennaio. Emirates consiglia vivamente ai clienti di arrivare all’aeroporto 4 ore prima della partenza, preparandosi alla probabilità di traffico aggiuntivo sulla strada per l’aeroporto, parcheggi più affollati e un aeroporto trafficato. Emirates consiglia di approfittare delle opzioni di check-in remoto. Risparmia tempo in aeroporto e fai invece il check-in presso Emirates City Check In and Travel Store a ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). Convenientemente situato nel cuore del quartiere degli affari, i clienti Emirates possono usufruire del parcheggio gratuito per effettuare il check-in e depositare i bagagli già 24 ore e fino a 4 ore prima del volo. I clienti che effettueranno il check-in e lasceranno i bagagli in questo luogo fino al 15 gennaio verranno premiati con 2.500 Miglia Emirates Skywards ciascuno. Emirates City Check In and Travel Store è aperto dalle 8:00 a mezzanotte, fino al 15 gennaio. I clienti possono anche effettuare il check-in da remoto presso l’Emirates City Check In Ajman, aperto 24 ore su 24, situato nel terminal centrale degli autobus di Ajman, già 24 ore e fino a 4 ore prima della partenza del volo. I clienti Emirates possono anche scegliere di effettuare il check-in a casa a Dubai e Sharjah. Gli agenti Emirates completano il rapido processo di check-in a casa, in hotel o in ufficio del cliente e portano i bagagli sul volo, in modo che i clienti possano arrivare più tardi con solo il bagaglio a mano. Il servizio deve essere prenotato almeno 24 ore prima del volo ed Emirates consiglia di prenotare in anticipo. Il servizio Home Check-In è gratuito per i clienti First Class e per i membri Platinum Skywards”. “La metropolitana di Dubai offre un collegamento veloce e conveniente al Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB), con accesso diretto dalla linea rossa. I treni circolano frequentemente dalla mattina presto fino a tarda notte e il viaggio offre un’alternativa efficiente al viaggio su strada durante i periodi di traffico di punta. I passeggeri possono sbarcare presso la stazione dedicata dell’Airport Terminal 3, che è direttamente collegata al terminal tramite passerelle e scale mobili, facilitando il raggiungimento del check-in, delle partenze e degli arrivi. I clienti possono anche lasciare l’aeroporto dopo il volo e salire sulla metropolitana per tornare a casa. Emirates consiglia di arrivare in aeroporto 4 ore prima della partenza prevista del volo, per assicurarsi di avere tempo sufficiente per effettuare il check-in (se non già effettuato online tramite l’app Emirates o su Emirates.com), depositare i bagagli, passare l’immigration e raggiungere il gate d’imbarco almeno 1 ora prima della partenza. Emirates incoraggia tutti i passeggeri a preselezionare i propri posti e a garantire che tutti i documenti siano validi per il viaggio”, conclude Emirates.