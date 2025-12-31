Iberia dà il benvenuto al suo settimo Airbus A321XLR

A poche ore dalla fine dell’anno, Iberia ha aggiunto alla sua flotta un nuovo Airbus A321XLR, il settimo di questo modello.

“L’aereo, con registrazione EC-ORE, è stato ritirato dallo stabilimento Airbus di Tolosa e si trova già a Madrid. Con l’incorporazione di questo velivolo, la compagnia dispone già di sette A321XLR, mentre l’ottavo è previsto per il 2026.

Questo aumento della flotta fa parte del Plan de Vuelo 2030, presentato quest’anno, con il quale Iberia prevede di rinnovare ed espandere la sua flotta a lungo raggio per raggiungere 70 aerei.

Per raggiungere questo obiettivo, il Plan de Vuelo 2030 prevede un investimento di 6.000 milioni di euro destinati alla flotta, ma anche alla digitalizzazione dei servizi, al miglioramento dell’esperienza del cliente o all’apertura di nuove rotte, tra gli altri”, afferma Iberia.

“Nel novembre 2024, Iberia è diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare l’Airbus A321XLR, un modello che ha rappresentato una pietra miliare nella connettività transatlantica grazie alla sua maggiore efficienza e flessibilità operativa.

Sin dal suo primo volo per Boston, l’A321XLR si è affermato come un pilastro strategico per rafforzare il network a lungo raggio della compagnia aerea. La sua autonomia ed efficienza le hanno permesso di aumentare le frequenze su rotte chiave, come Boston, Washington o Porto Rico, e di aprire nuove opportunità, come i collegamenti diretti con Recife e Fortaleza, ampliando l’offerta di voli non-stop da Madrid al nord del Brasile.

Nel 2019 Iberia ha effettuato un ordine per otto Airbus A321XLR come parte della sua strategia di crescita a lungo raggio.

La combinazione di diversi modelli a lungo raggio – A350, A330 e A321XLR – consente a Iberia di adattare la capacità alla domanda di ciascun mercato, ottimizzare l’utilizzo della flotta e offrire un maggior numero di frequenze. Tutto ciò si traduce in orari migliori e più opzioni di connessione per i clienti”, prosegue Iberia.

“Questo aereo è considerato uno dei più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante fino al 40% rispetto ai modelli widebody. Questa capacità consente di coprire le rotte transatlantiche con un aereo a corridoio singolo, mantenendo gli elevati standard di comfort caratteristici della flotta a lungo raggio di Iberia.

L’A321XLR incorpora la nuova cabina Airspace, che offre cappelliere più grandi, illuminazione a LED e una sensazione di maggiore spazio, migliorando l’esperienza a bordo, e dispone di due classi – Business ed Economy – per un totale di 182 posti”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)