Il Cessna Citation Ascend entra in servizio

Il Cessna Citation Ascend ha raggiunto un traguardo importante: martedì 30 dicembre il primo retail customer ha preso in consegna il midsize business jet, segnando l’entrata in servizio del velivolo.

“Annunciato nel 2023, l’aeromobile vanta un cockpit completamente nuovo, performance migliorate e una lussuosa flat floor cabin. Il Citation Ascend ha ricevuto la type certification dalla Federal Aviation Administration (FAA) nel novembre 2025 (leggi anche qui).

Il Cessna Citation Ascend è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.”, afferma Textron Aviation.

“La prima consegna del Citation Ascend sottolinea l’impegno di Textron Aviation nel ridefinire il midsize segment con un velivolo che unisce innovazione, efficienza e comfort senza pari”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Non vediamo l’ora di vedere l’Ascend iniziare il suo viaggio con clienti in tutto il mondo”.

“Con oltre 1.000 Cessna Citation 560XL series aircraft consegnati dal 2000, proprietari e operatori apprezzano l’impareggiabile combinazione di performance, comfort, mission capabilities ed efficienza operativa.

Il nuovo cockpit del Citation Ascend è dotato della Garmin G5000 avionics suite, che include:

– Autothrottle technology per ridurre il carico di lavoro del pilota e garantire la flight-envelope protection.

– Tre ampi 14-inch ultra high-resolution displays con funzionalità split-screen.

– Dual flight management systems.

– Synthetic vision per la visualizzazione di ostacoli come montagne o terreno.

– Cockpit voice and data satellite transceiver per effettuare chiamate satellitari dal cockpit e supportare la diagnostica in tempo reale, trasmettendo in-flight faults al ground support, per una risoluzione avanzata dei problemi.

– Garmin advanced weather detection and avoidance technology.

– Second Iridium data radio and controller-pilot data link communications (CPDLC) per supportare i clienti con rotte più dirette tra Nord America ed Europa (opzionale).

I piloti beneficiano di un carico di lavoro ridotto e di una maggiore flight-envelope protection, mentre i passeggeri possono godere di una spaziosa flat floor cabin. Il velivolo può ospitare fino a 12 passeggeri ed è dotato di un avanzato acoustic treatment system per un ambiente silenzioso e confortevole, simile a quello di un’auto in autostrada.

Con finestrini in cabina completamente nuovi, quasi il 15% più grandi, customizable interior options e controllo wireless di illuminazione, temperatura, oscuranti e intrattenimento, l’Ascend offre un nuovo livello di comfort e flessibilità. Per garantire la connettività dei clienti, l’aereo include di serie il GoGo U.S. Avance L3 Max Wi-Fi. I clienti possono anche scegliere le optional U.S. Avance L5 Wi-Fi o Gogo Galileo HDX connectivity solutions”, prosegue Textron Aviation.

“Il Citation Ascend è dotato di motori Pratt & Whitney Canada PW545D, che offrono una maggiore efficienza nei consumi e una maggiore spinta. L’aereo raggiunge una maximum speed di 441 knots true airspeed (ktas) e un four-passenger range di 1.940 miglia nautiche (3.593 chilometri), con un full fuel payload di 900 libbre (408 kg). Textron Aviation ha inoltre integrato una Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU) per una preparazione pre-volo efficiente e una riduzione del rumore a terra”, continua Textron Aviation.

“Textron Aviation offre un Aftermarket support senza pari ai proprietari del Citation Ascend, attraverso un global network progettato per garantire la continuità del volo ai clienti. Con 20 company-owned service centers in tutto il mondo, 21 Authorized Service Facilities (ASFs) per i Citation jets e oltre 80 Mobile Service Units (MSUs), l’assistenza è sempre a portata di mano.

L’esteso parts distribution network dell’azienda, con sette centri di distribuzione e 17 magazzini in tutto il mondo, offre spedizioni in giornata e ordini online per oltre 150.000 unique part numbers. Textron Aviation Parts Distribution è supportata da un team di oltre 600 professionisti dedicati e da un expanded global customer support team, che fornisce ai clienti l’assistenza di cui hanno bisogno ovunque si trovino. L’Aftermarket team offre 24/7 aircraft on ground (AOG) support, offrendo soluzioni rapide e affidabili che riducono al minimo i tempi di fermo e massimizzano la disponibilità degli aeromobili.

I clienti beneficiano di un airframe maintenance interval leader del settore di 18 mesi o 800 ore, il tutto supportato da una 5.000-hour Garmin warranty, un two-year paint and interior coverage period e una engine warranty di cinque anni o 3.000 ore. Gli engine overhaul periods si estendono fino a 6.000 ore con 3.000-hour hot section inspections.

Il velivolo è dotato di advanced diagnostic tools, come il Pratt & Whitney FAST™ box e diagnostic tools leader del settore disponibili tramite il Textron Aviation LinxUs system. Le LinxUs fault notifications e gli advanced diagnostic tools consentono di ridurre i tempi di fermo, riportando il velivolo in servizio più rapidamente. Per una maggiore tranquillità, i clienti possono optare per il nuovo PowerAdvantage Premium program, che si basa su PowerAdvantage+ includendo environmental damage repair, P&WC Mobile Response Team (MRT) support per gli AOG, il trasporto del motore e la manodopera per la rimozione e l’installazione”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)