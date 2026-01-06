STARLUX prende in consegna il primo Airbus A350-1000

STARLUX Airlines ha preso in consegna il primo di 18 A350-1000, diventando l’undicesimo operatore globale della versione più grande dell’A350.

“Il nuovo A350-1000 si unirà a una flotta di 10 A350-900 già in servizio con la compagnia aerea, impiegati su voli a lungo raggio da Taipei verso l’Europa e il Nord America, oltre a destinazioni selezionate nella regione Asia-Pacifico.

Per celebrare l’arrivo del suo nuovo membro della flotta, STARLUX ha svelato una livrea accattivante che riflette sia l’innovazione che l’identità. Il design integra gli elementi visivi distintivi della compagnia aerea con un motivo in fibra di carbonio, che rappresenta i materiali compositi avanzati utilizzati nella costruzione dell’aeromobile. L’evidente numero “1000” impresso sulla fusoliera sottolinea la designazione dell’aereo come il più grande modello Airbus in produzione, che ora funge da nuova ammiraglia della compagnia aerea”, afferma Airbus.

“STARLUX opera attualmente una all-Airbus fleet composta dagli aeromobili A321neo, A330-900 e A350-900. Il nuovo A350-1000 si integrerà perfettamente con la flotta esistente della compagnia aerea. Inoltre, la compagnia ha ordinato 10 aerei A350F Freighter per sviluppare il suo futuro cargo network”, prosegue Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Il design completamente rinnovato dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia, offrendo standard ineguagliabili di efficienza operativa e comfort per i passeggeri. I suoi motori di nuova generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’A350 è dotato di una Airspace cabin confortevole e spaziosa, sedili ampi, soffitti alti e un’illuminazione ambientale accattivante.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di novembre 2025, l’A350 aveva ricevuto quasi 1.500 ordini da 66 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)