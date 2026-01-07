Etihad Airways celebra 20 anni di collegamenti tra Abu Dhabi e Johannesburg

Etihad Airways celebra un’importante pietra miliare in Africa, celebrando 20 anni di voli che collegano Abu Dhabi a Johannesburg. La città è uno dei suoi punti di accesso più longevi in Africa e un mercato di importanza strategica all’interno della rete globale in rapida crescita della compagnia aerea.

“Dal lancio della rotta nel 2005, Etihad ha trasportato quasi due milioni di passeggeri tra gli Emirati Arabi Uniti e il Sudafrica, contribuendo a rafforzare i legami culturali, commerciali e turistici tra i due paesi. Solo nel 2025, Etihad ha trasportato oltre 100.000 passeggeri su questa rotta, a dimostrazione della domanda sostenuta e della continua importanza del mercato per la compagnia aerea.

Oggi, i voli Etihad per Johannesburg offrono un accesso diretto alla capitale degli Emirati Arabi Uniti, nonché una connettività fluida verso Medio Oriente, Europa, Nord America, Subcontinente Indiano e Asia-Pacifico tramite lo Zayed International Airport. Oltre ad Abu Dhabi, i viaggiatori di Johannesburg proseguono verso destinazioni chiave come Jeddah, Istanbul, Mumbai, Bangkok e Phuket, sottolineando il ruolo della rotta come porta d’accesso fondamentale alla rete globale di Etihad. La rotta è ulteriormente rafforzata dalle partnership in espansione di Etihad in Africa meridionale, che consentono collegamenti più fluidi in tutta la regione”, afferma Etihad.

Javier Alija, Vice President Global Sales & Distribution at Etihad Airways, ha dichiarato: “Johannesburg ha svolto un ruolo importante nella nostra rete africana per due decenni. Le ottime performance che continuiamo a riscontrare sia nella domanda passeggeri che nei corporate travel, evidenziano il rapporto di lunga data tra Emirati Arabi Uniti e Sudafrica e il valore che Etihad apporta nel favorire il commercio e il turismo. L’Africa rimane un pilastro fondamentale della nostra strategia globale e siamo orgogliosi di continuare a supportare questo mercato dinamico come parte del nostro più ampio obiettivo Journey 2030”.

“Il traguardo arriva in un momento in cui l’Africa sta rafforzando la crescita del network globale di Etihad. Il continente continua a dimostrare una domanda di viaggio forte e resiliente, supportata da una popolazione di viaggiatori internazionali in rapida crescita e dal rafforzamento dei legami economici e culturali con gli Emirati Arabi Uniti.

I recenti sviluppi della rete di Etihad riflettono questo slancio. La compagnia aerea ha ampliato la sua presenza con nuovi servizi lanciati lo scorso anno verso i principali aeroporti africani, tra cui Tunisi, Addis Abeba e Nairobi. I collegamenti consolidati verso destinazioni come Casablanca e Il Cairo continuano a registrare ottimi risultati, beneficiando dell’accesso alla crescente rete globale di Etihad.

La partnership strategica della compagnia aerea con Ethiopian Airlines rafforza ulteriormente la presenza di Etihad in Africa, offrendo ai passeggeri una migliore connettività verso un’ampia gamma di destinazioni in tutto il continente, oltre al network di Etihad“, prosegue Etihad.

“La rotta verso Johannesburg continua a registrare solide performance nel segmento corporate, con un corporate revenue in aumento di oltre il 50% su base annua nel 2025. Il mercato beneficia delle solide relazioni economiche tra Emirati Arabi Uniti e Sudafrica e della crescente posizione di Abu Dhabi come hub commerciale globale.

Mentre Etihad celebra 20 anni a Johannesburg, la compagnia aerea rimane impegnata ad approfondire la sua presenza in Africa con servizi migliorati, partnership più ampie e una rete ampliata per soddisfare la crescente domanda in tutto il continente”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)