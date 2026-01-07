ANA Group celebra il 13° consecutivo SKYTRAX 5-Star Rating

ANA Group ha ottenuto il più alto SKYTRAX “5-Star” rating per il 13° anno consecutivo, un riconoscimento che ottiene costantemente dal 2013.

“Questo risultato evidenzia l’impegno costante di ANA Group nel fornire un servizio di qualità eccezionale in tutti i punti di contatto con i clienti, dalle strutture aeroportuali all’esperienza di volo. ANA Group è una delle sole 11 compagnie aeree al mondo, e l’unica compagnia aerea giapponese, a mantenere questo standard di eccellenza del servizio per oltre un decennio.

Il “World Airline Star Rating” di SKYTRAX, l’organizzazione britannica di valutazione delle compagnie aeree, è il risultato di una rigorosa verifica degli standard di qualità sia per i servizi di bordo che per quelli aeroportuali. Evidenzia l’impegno di ANA Group nel fornire costantemente un servizio di livello mondiale senza compromessi, anche in un panorama in rapida evoluzione. Questo riconoscimento conferma l’impegno di ANA Group per la sicurezza e la fiducia dei passeggeri”, afferma ANA Group.

“Ricevere lo SKYTRAX 5-Star rating per il 13° anno consecutivo è un onore e sottolinea il costante impegno di ANA Group per l’eccellenza del servizio”, ha dichiarato Shinichi Inoue, President and CEO, ANA. “Questo è il risultato diretto del lavoro diligente e della dedizione di ogni dipendente di ANA Group, i cui sforzi garantiscono esperienze di livello mondiale. Continueremo a consolidare questo riconoscimento, elevando ulteriormente i nostri standard di servizio e stabilendo nuovi standard per il settore aereo globale”.

“ANA Group ha nuovamente ricevuto il massimo 5-Star Airline Rating per il 2025, un importante riconoscimento per la sua costante attenzione all’offerta di un’esperienza di alta qualità ai passeggeri. Questo massimo punteggio a 5 stelle conferma che ANA Group continua a eccellere in aree chiave come il comfort in cabina, il catering a bordo e gli eccellenti standard di servizio del personale durante l’esperienza di volo e in aeroporto”.

ANA ottiene la IATA Security Management System (SeMS) “Operating (Level 2)” certification

ANA inoltre informa: “All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto la “Operating (Level 2)” certification, il livello più alto raggiungibile, al suo primo ingresso nell’International Air Transport Association (IATA) Security Management System (SeMS) Certification Program.

IATA ha lanciato il SeMS Certification Program nell’ottobre 2024 per rispondere alle mutevoli esigenze di aviation security e migliorare i security standards in tutto il settore. Il programma valuta la maturità dell’airline security quality management system, inclusi i processi di miglioramento continuo e la gestione proattiva del rischio in tre fasi distinte.

La certificazione di ANA riflette la forte leadership dimostrata dal top management, le cui iniziative strategiche sono state fondamentali nel plasmare le sue aviation security practices. La valutazione ha inoltre riconosciuto l’impegno dell’organizzazione verso una formazione sistematica, un training completo e solidi processi di garanzia della qualità implementati a tutti i livelli operativi. Ad oggi, solo sette compagnie aeree al mondo hanno ottenuto la certificazione “Operating (Level 2)“.

Questo risultato evidenzia la cultura di ANA basata sulla security awareness profondamente radicata in tutta l’organizzazione per garantire operazioni quotidiane stabili e affidabili”.

Toshihiro Miyamae, Chief Security Officer di ANA, ha dichiarato: “La certificazione conferma che il nostro aviation security management system è solido e in linea con gli standard del settore. Restiamo impegnati a collaborare con tutte le parti interessate per evolvere costantemente il nostro security framework in risposta a situazioni di sicurezza dinamiche”.

“IATA accoglie con favore l’impegno di ANA verso un approccio più forte e proattivo alla security. SeMS è essenziale per trasformare la global aviation security da un approccio basato sulla conformità a uno che identifichi e mitighi proattivamente i rischi, promuovendo al contempo un miglioramento continuo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario il pieno supporto dell’air transport industry e di leader come ANA che guidino la strada”, ha affermato Sheldon Hee, IATA’s Regional Vice President for Asia Pacific.

“ANA si impegna a migliorare ulteriormente la security awareness tra tutti i dipendenti e le parti interessate, rafforzando il suo impegno di lunga data per safety and security”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)