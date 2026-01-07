Qatar Airways lancia il primo Starlink-Equipped Boeing 787 al mondo e completa l’Airbus A350 Starlink Rollout

Qatar Airways, l’operatore della prima e più grande flotta widebody al mondo equipaggiata con Starlink, è diventata la prima compagnia aerea al mondo ad abilitare Starlink sui Boeing 787-8.

“La compagnia aerea ha inoltre equipaggiato l’intera flotta Airbus A350 in soli otto mesi, un record assoluto, a dicembre 2025. Ad oggi, Qatar Airways opera tre Dreamliner con il Wi-Fi più veloce in volo, portando il totale dei suoi aeromobili widebody connessi a Starlink a quasi 120.

Segnando il più ambizioso Starlink widebody rollout programme nella global aviation history, la compagnia aerea sta procedendo a un ritmo insuperabile. In soli 14 mesi, Qatar Airways ha avviato e completato i programmi di installazione di Starlink sui Boeing 777 e sugli Airbus A350, per poi estenderli ai Boeing 787 Dreamliner.

Questo progresso consolida la posizione della compagnia aerea come leader globale nella connettività a lungo e lunghissimo raggio abilitata a Starlink, realizzando al contempo la prima e più grande flotta A350 al mondo dotata di Starlink, consolidando l’eredità di Qatar Airways come cliente di lancio globale dell’aeromobile”, afferma Qatar Airways.

“La ‘World’s Best Airline’, eletta da Skytrax per la nona volta nel 2025, è anche la prima al mondo ad aver ottenuto la certificazione Starlink per il Boeing 787-8.

L’impatto di questa leadership è già evidente ai viaggiatori di tutto il mondo, con oltre 11 milioni di passeggeri che beneficiano di free, gate-to-gate, Wi-Fi onboard, più veloce di quello domestico, da quando la compagnia aerea ha lanciato il servizio nell’ottobre 2024.

Nel 2025 Starlink ha connesso oltre 21 milioni di passeggeri tra le compagnie aeree globali. I passeggeri di Qatar Airways connessi a Starlink rappresentano quasi la metà di questi, con oltre 10 milioni di passeggeri che sono stati i primi al mondo a usufruire del servizio gratuito a bordo di aeromobili widebody sulle rotte a lungo e lunghissimo raggio operate dalla compagnia aerea”, prosegue Qatar Airways.

“Quasi 120 aeromobili widebody, che rappresentano oltre il 58% della sua flotta di aeromobili widebody, tra cui Airbus A350, Boeing 777 e Boeing 787, offrono ora ai passeggeri una connettività ultraveloce fino a 500 Mbps, consentendo streaming ininterrotto, videochiamate e produttività in tempo reale, con prestazioni superiori a quelle di molte reti domestiche a banda larga. La compagnia aerea sta estendendo il Wi-Fi più veloce in volo su un numero crescente di rotte, inclusi i voli verso la maggior parte delle destinazioni servite da Qatar Airways nelle Americhe e in Australia, e su importanti rotte in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)