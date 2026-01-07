Lufthansa Group avvia una partnership con Amadeus

Lufthansa Group e la travel technology company Amadeus hanno avviato una partnership rivoluzionaria per rendere la prenotazione, la modifica e la gestione dei voli ancora più semplici e intuitive per i viaggiatori.

“L’obiettivo è l’introduzione di un “Order ID”, un nuovo numero identificativo che sostituirà i precedenti booking and ticket numbers e riunirà tutti gli elementi di un viaggio.

Tra questi, il volo, i posti riservati, il bagaglio e i servizi aggiuntivi come gli upgrade o l’accesso alle lounge. Questa integrazione sostituisce i precedenti separate booking systems e offre ai passeggeri di Lufthansa Group una panoramica completa dell’intero viaggio”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group è pioniere nel modern airline retailing. Siamo entusiasti di collaborare con Amadeus per promuovere lo sviluppo e l’implementazione di una tecnologia di prenotazione innovativa e migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Executive Vice President Strategy at the Lufthansa Group.

“La standardizzazione consentirà ai passeggeri di effettuare nuove prenotazioni in modo ancora più rapido e comodo in futuro, di aggiungere modifiche alla prenotazione o di modificare i propri piani di viaggio con breve preavviso, soprattutto in caso di irregolarità o modifiche del volo. Con un solo clic, riceveranno soluzioni alternative e altre importanti informazioni sul viaggio. La nuova base tecnologica garantisce inoltre una maggiore trasparenza per i passeggeri: in futuro, potranno vedere più facilmente quali servizi sono inclusi nella loro prenotazione e quali opzioni aggiuntive sono disponibili.

Il nuovo Order ID i verrà introdotto gradualmente presso diverse compagnie aeree di Lufthansa Group e integra le offerte esistenti come Travel ID, che continuerà a visualizzare il profilo personale del cliente”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)