Embraer consegna 91 aeromobili nel quarto trimestre e raggiunge la 2025 guidance

Embraer ha consegnato 91 aeromobili nel quarto trimestre 2025. “Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto al terzo trimestre 2025 e al quarto trimestre 2024, quando erano stati consegnati rispettivamente 62 e 75 jets.
Nel quarto trimestre 2025 sono stati consegnati 32 nuovi commercial jets, 15 dei quali erano modelli E195-E2, i più grandi aeromobili Embraer attualmente in produzione nel segmento. Nel periodo, la Commercial Aviation business unit ha registrato performance superiori sia al terzo trimestre 2025 che al quarto trimestre 2024, dove aveva registrato rispettivamente 20 e 31 consegne. Nel 2025, Commercial Aviation ha consegnato 78 jets, in linea con la sua 77-85 aircraft guidance per l’anno”, afferma Embraer.
“Embraer Executive Jets ha registrato 53 consegne, rispetto alle 41 unità consegnate nel terzo trimestre 2025 e alle 44 del quarto trimestre 2024. Il prodotto di punta del trimestre è stato il Phenom 300, il più veloce light jet in produzione e market leader per 13 anni consecutivi, con 23 unità consegnate. Nel 2025 Executive Aviation ha consegnato 155 jets, al limite massimo della sua 145-155 guidance per l’anno.
In Defense & Security, l’azienda ha consegnato 2 unità del suo multi-mission military transport aircraft, il KC-390 Millennium, e 4 A-29 Super Tucano durante il trimestre”, prosegue Embraer.
“Nel 2025 Embraer ha consegnato un totale di 244 aeromobili in Commercial Aviation, Executive Aviation e Defense & Security, superando le 206 unità consegnate l’anno precedente”, conclude Embraer.
(Ufficio Stampa Embraer)