SWISS incrementa la puntualità durante le festività natalizie nonostante vento e neve

SWISS informa: “Il periodo di Natale e Capodanno è uno dei più impegnativi dell’anno per Swiss International Air Lines (SWISS) in termini operativi. L’elevata domanda di viaggi, i tempi stretti e le condizioni meteorologiche invernali pongono sfide in rapida evoluzione per la compagnia e i suoi dipendenti, sia a terra che in volo. Tuttavia, SWISS può registrare un bilancio ampiamente positivo delle sue operazioni di volo per le festività natalizie di fine anno 2025.

Tra lunedì 22 dicembre 2025 e domenica 4 gennaio 2026 (inclusi), gli equipaggi SWISS hanno trasportato in sicurezza a destinazione un totale di 629.632 passeggeri. Circa il 67,3% dei voli interessati è partito in orario, con un sostanziale miglioramento di 8,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. SWISS ha inoltre ridotto il tasso di ritardi in arrivo superiori a 30 minuti nello stesso periodo al 15,5%, con un miglioramento di 6,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente”.

“Insieme alle settimane di punta estive e alle vacanze pasquali, il periodo delle festività di fine anno è uno dei periodi più intensi dell’anno in termini di viaggi”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Molte persone sfruttano questo periodo per visitare familiari e amici o per prendersi una pausa insieme per salutare l’arrivo del nuovo anno. Pertanto, le loro aspettative nei confronti di servizi aerei stabili e puntuali sono altrettanto elevate. In SWISS attribuiamo particolare importanza al fatto che i nostri clienti raggiungano la loro destinazione e i loro cari nel modo più puntuale possibile. Sono quindi lieto che, nonostante le rigide condizioni meteorologiche invernali, siamo riusciti a farlo soprattutto durante questo ultimo periodo di festività”.

“La stabilità delle operazioni di volo è particolarmente difficile da mantenere in inverno, con temperature sotto lo zero. Gli aerei devono essere sghiacciati prima del decollo, la neve deve essere rimossa da piste e vie di rullaggio e gli slot di partenza devono essere gestiti in modo flessibile in caso di forti venti o nevicate; i ritardi che ne derivano possono accumularsi in modo significativo nel corso della giornata. Il fatto che SWISS sia riuscita a ridurre così sostanzialmente i ritardi in arrivo in tali condizioni sottolinea l’efficacia dell’interazione tra i processi e la coerenza della collaborazione tra equipaggi, scheduling and ground handling teams.

SWISS ha raggiunto una schedule stability – la percentuale di voli operati come pubblicizzato nei suoi orari – del 98,9% per le festività di fine anno, con un miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, un piccolo numero di voli ha dovuto essere cancellato con breve preavviso durante le festività, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche”, prosegue SWISS.

“Il clima invernale di quest’anno, con i suoi forti venti e le abbondanti nevicate, ci ha messo a dura prova e continua a farlo”, spiega il COO Buchhofer. “Non solo negli aeroporti europei come Amsterdam, Amburgo o Berlino, ma anche in diverse località lungo la costa orientale degli Stati Uniti, dove serviamo diverse destinazioni ogni giorno. Il 26 dicembre, ad esempio, siamo stati costretti a cancellare tre dei nostri quattro voli per New York a causa di una tempesta invernale locale che ha letteralmente mandato all’aria tutta la nostra precedente pianificazione”.

“Un enorme ringraziamento va a tutto il nostro personale e ai nostri vari partner che continuano a prendersi cura dei nostri clienti e a trovare per loro le migliori soluzioni possibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in situazioni come queste”, conclude Buchhofer. “E possiamo guardare avanti con fiducia. Ora vogliamo migliorare ancora di più. Per questo motivo, i nostri preparativi per l’impegnativo periodo di vacanze estive del 2026 sono già in corso”.

(Ufficio Stampa SWISS International Air Lines – Photo Credits: SWISS International Air Lines)