Cirrus presenta i 2026 SR Series G7+ Aircraft

Cirrus ha annunciato i suoi 2026 SR Series G7+ aircraft per i modelli SR20, SR22 e SR22T.

“La 2026 SR Series introduce miglioramenti che esaltano la aircraft ownership e la flying experience attraverso nuove funzionalità avioniche, l’espansione delle Cirrus Global Connect capabilities, collezioni di design e colori rinnovati e una 4-blade composite propeller upgrade option per l’SR22. Tutti i 2026 aircraft models includono G7+ generational updates: Safe Return™ Emergency Autoland, Automatic Database Updates powered by Cirrus IQ PRO Advanced™, Runway Occupancy Awareness e Smart Pitot Heat“, afferma Cirrus Aircraft.

“La 2026 SR Series G7+ offre ai nostri clienti più scelta, più connettività e maggiore comfort per il pilota, insieme a sistemi di sicurezza rivoluzionari, come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) e il Safe Return™ Emergency Autoland”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “La 2026 SR Series continua a evolversi di pari passo con le missioni dei nostri clienti e rappresenta una preziosa estensione delle loro attività e del loro stile di vita”.

“La SR Series è il best-selling high-performance single-engine piston aircraft e Cirrus ha recentemente celebrato la consegna dell’11.000° velivolo della SR Series (leggi anche qui) con uno special edition Xi Design.

L’2026 SR Series G7+ aircraft avanza la connettività con miglioramenti a Cirrus Global Connect e higher-power USB-C ports progettate per fornire alimentazione senza interruzioni a dispositivi moderni come Starlink.

Cirrus Global Connect offre l’unica fully integrated global weather and communication solution per una connettività globale continua sulla SR Series e ora offre una gamma più ampia di weather products, tra cui movimento delle celle temporalesche, turbolenza, formazione di ghiaccio, visibilità al suolo e altro ancora. Gli aggiornamenti meteo sono ora automatici ogni cinque minuti lungo la rotta di volo, riducendo il carico di lavoro del pilota.

Porte USB-C ad alta potenza aggiornate sono ora integrate in cabina per ogni occupante. La nuova configurazione include due porte USB-C da 60 W nella cabina anteriore e due porte USB-C da 100 W nella cabina posteriore.

Grazie alla possibilità di comunicare tramite l’integrated Iridium network o di integrare un sistema Starlink a bordo, piloti e passeggeri possono rimanere connessi ovunque volino”, prosegue Cirrus Aircraft.

“Seguendo l’esempio dell’SR22T, il 2026 SR22 è ora dotato di una standard 3-blade composite propeller e, per la prima volta, introduce un nuovo 4-blade composite propeller upgrade, offrendo ai proprietari una nuova importante opzione che migliora la presenza del velivolo.

Cirrus continua a investire nell’aggiornamento della sua Perspective Touch+™ avionics con nuove funzionalità per rafforzare la situational awareness del pilota e ridurre il carico di lavoro. I recenti miglioramenti software introducono enhanced visual approach capabilities, che possono essere abbinate all’autopilot. Queste funzionalità fanno parte della strategia di innovazione continua di Cirrus e sono disponibili su compatible SR Series G7 and G7+ aircraft.

Cirrus Perspective Touch+ include comode preimpostazioni di visualizzazione per salvare le impostazioni di visualizzazione preferite. È possibile salvare fino a nove preset, ognuno con un nome. Questo consente un accesso rapido e semplice alla gestione delle finestre su ciascun display.

La SR Series G7+ introduce due all-new premium collections per le livree Carbon e Platinum, caratterizzate da linee distintive e slanciate che valorizzano l’aereo sulla rampa e in volo. La Carbon collection presenta un branding intenzionale, mentre il colore delle ali influenza il colore uniforme delle strisce della Platinum collection. Cirrus ha inoltre dato il benvenuto a tre nuovi colori premium per la verniciatura esterna: Tangerine, Maldives e Viridian, ispirati alle avventure di Cirrus Life™“, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)