Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza nella Capitale

Wizz Air annuncia una significativa espansione della sua base di Roma Fiumicino.

“Grazie all’arrivo anticipato del suo 15° Airbus A321neo ad aprile, la compagnia è pronta a offrire ai passeggeri italiani nuove opportunità di viaggio per la prossima stagione estiva 2026, anticipando rotte precedentemente annunciate, aumentando le frequenze verso destinazioni chiave e aggiungendo oltre 220.000 posti supplementari tra maggio e settembre.

Questa mossa strategica consente a Wizz Air di rispondere in anticipo alla domanda di viaggi estivi, rafforzando ulteriormente la sua posizione di vettore di riferimento per i romani che cercano collegamenti con i Paesi Baltici, la Bulgaria e le più iconiche isole del Mediterraneo. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ“.

“L’arrivo anticipato del nuovo aeromobile permetterà a Wizz Air di potenziare i collegamenti verso destinazioni turistiche e strategiche già in primavera, rispetto al programma originale.

I voli per Tallinn e Varna inizieranno a maggio, invece che a settembre.

Palma di Maiorca diventerà un servizio giornaliero da maggio invece che da giugno e avrà 2 voli al giorno a partire da giugno.

Ibiza vedrà un incremento anticipato della capacità, con frequenze aumentate già da aprile e maggio. I clienti avranno più opzioni per volare da Roma a Ibiza, poiché Wizz Air opererà fino a 12 voli a settimana tra la capitale italiana e la celebre isola delle Baleari.

Anche le destinazioni greche e altre mete mediterranee beneficeranno del dispiegamento anticipato di capacità: quattro voli settimanali per Mykonos saranno anticipati a maggio, mentre Creta Heraklion sarà servita già da aprile. Ulteriori potenziamenti riguarderanno destinazioni leisure chiave, tra cui Lampedusa, Corfù e Santorini, per supportare la forte domanda stagionale.

Tallinn e Varna rafforzano ulteriormente la leadership di Wizz Air a Roma Fiumicino, essendo rotte operate in esclusiva dalla compagnia. Wizz Air rimane l’unico vettore a offrire collegamenti diretti da Roma verso la capitale estone e la costa bulgara del Mar Nero.

Wizz Air continua a investire su Roma, puntando su una profonda integrazione con la comunità locale. Il consolidamento della flotta basata a Roma e l’ampliamento dell’offerta seguono la nuova sponsorizzazione con l’AS Roma, una partnership che porta il brand Wizz Air direttamente sulle maglie giallorosse e sottolinea il suo impegno verso la città”, prosegue Wizz Air.

“Roma Fiumicino è la pietra miliare della nostra crescita in Italia, e basare il nostro 15° aereo prima del previsto ci permette di offrire ai nostri passeggeri un’estate ancora più ricca”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Anticipando la capacità e aumentando le frequenze su alcune delle nostre rotte più popolari, rispondiamo rapidamente alla domanda del mercato. Grazie al nostro legame sempre più forte con la città, riflesso anche nella partnership con l’AS Roma, continuiamo a volare con la flotta più giovane e sostenibile d’Europa”.

“Il crescente investimento presso l’aeroporto della Capitale sta portando risultati tangibili: nel 2025, Wizz Air ha operato quasi 32.000 voli da e per Fiumicino, trasportando oltre 6,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,9% rispetto all’anno precedente. L’eccellenza operativa è confermata da un tasso medio di completamento dei voli del 99,8%. Allo stesso tempo, le prestazioni continuano a migliorare, con un notevole aumento del 30,6% nella puntualità delle partenze.

Wizz Air rafforza ulteriormente la sua posizione in Italia con oltre 261 rotte attive e 91 destinazioni in più di 30 paesi. Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato più di 21 milioni di passeggeri in Italia, operando da 26 aeroporti e offrendo una vasta rete basata su efficienza e convenienza”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)