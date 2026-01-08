Emirates estende la Premium Economy con ulteriori collegamenti in nuove città

Emirates continuerà a introdurre i suoi retrofitted Boeing 777 e i nuovi A350 verso destinazioni chiave in Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Africa e Australia, portando la Premium Economy e i suoi più recenti servizi di bordo in più città della sua rete.

“La compagnia aerea utilizzerà il suo A350 su nuovi voli giornalieri per Copenhagen, Phuket e Città del Capo, aggiungendo una frequenza extra e offrendo ai clienti una maggiore connettività insieme a un’esperienza di bordo di livello superiore. Le frequenze aggiuntive per Copenhagen, Phuket e Città del Capo integreranno gli orari esistenti e forniranno la capacità necessaria per soddisfare il previsto aumento della domanda di viaggi estiva.

I clienti possono godere della pluripremiata esperienza della Premium Economy di Emirates, completa di spazio extra per le gambe e servizi aggiuntivi, ristorazione di livello superiore e molto altro ancora. La compagnia aerea opererà con i suoi Premium Economy retrofitted A380, Boeing 777 and A350 aircraft, dotati di interni di cabina di ultima generazione, su oltre 84 rotte entro il 1° luglio, a dimostrazione dell’attenzione rivolta a offrire un’esperienza premium e coerente su tutta la sua rete.

Dal 1° giugno, verrà introdotto un secondo servizio giornaliero tra Dubai e Copenhagen; un terzo servizio giornaliero tra Dubai e Phuket e un terzo da/per Città del Capo entreranno in vigore dal 1° luglio. Tutti e tre i servizi saranno operati con i più recenti aeromobili A350 della compagnia aerea, dotati della pluripremiata Premium Economy, oltre alle più recenti cabine Business ed Economy Class.

Dal 1° giugno, il volo EK153 di Emirates partirà da Dubai per Copenhagen alle 14:50, con arrivo alle 19:45. Il volo di ritorno, EK154, partirà da Copenhagen alle 21:35, arrivando a Dubai alle 5:55 del giorno successivo.

Il nuovo servizio è programmato in modo ottimale per offrire collegamenti senza interruzioni da Copenhagen verso destinazioni popolari via Dubai, verso l’Asia orientale, tra cui Bangkok, Bali, Manila, Tokyo Haneda e Phuket, oltre a comodi collegamenti per Colombo e Malé. Inoltre, il servizio introduce nuovi collegamenti verso importanti città africane come Nairobi ed Entebbe. I passeggeri in partenza da importanti città globali, come Taipei, Kuala Lumpur, Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland, Delhi e Bangalore, beneficeranno anche della frequenza aggiuntiva per la capitale danese, con comodi orari di coincidenza via Dubai“, afferma Emirates.

“Dal 1° luglio, il volo Emirates EK390 partirà da Dubai per Phuket alle 22:40, arrivando alle 08:10 del giorno successivo. Il volo di ritorno, EK391, partirà da Phuket alle 10:00, arrivando a Dubai alle 13:05. I viaggiatori potranno beneficiare di ulteriori opzioni di viaggio per la famosa destinazione turistica, che offre un arrivo mattutino ideale per chi viaggia dall’Europa, tra cui Manchester, Amsterdam, Londra, Parigi e Francoforte, nonché da Kuwait e Bahrein via Dubai. Il nuovo volo offrirà anche comodi orari di coincidenza da Phuket verso le principali destinazioni in Europa e Medio Oriente, tra cui Madrid, Monaco di Baviera, Birmingham, Bruxelles, Düsseldorf, Amburgo, Edimburgo, Zurigo e Amman.

Il 1° luglio, il volo EK778 partirà da Dubai alle 10:25, con arrivo a Città del Capo alle 18:05; il volo di ritorno, EK779, partirà da Città del Capo alle 20:00 e arriverà a Dubai alle 07:25 del mattino successivo. La terza frequenza offre opzioni di viaggio con collegamenti ottimizzati da/per Londra, Dublino, Mumbai, Bruxelles, Australasia e i principali mercati asiatici, soddisfacendo sia la domanda di viaggi leisure che corporate.

Il doppio servizio giornaliero di Emirates per Città del Capo ha registrato costantemente elevati coefficienti di riempimento nell’ultimo anno, in particolare durante i periodi di punta. La domanda in entrata dai Paesi del Golfo continua a crescere, mentre il traffico in uscita verso l’Europa e la costa orientale degli Stati Uniti rimane sostenuto.

La compagnia aerea opererà anche con il suo A350 per Roma dal 29 marzo e per Taipei dal 1° maggio”, prosegue Emirates.

“Planned Premium Economy route expansions

Europa e Nord America

Barcellona e Città del Messico: Emirates opererà il suo servizio EK187/188 con un Boeing 777-300ER rimodernato a partire dal 1° febbraio. EK255/256, il servizio di collegamento tra Barcellona e Città del Messico, opererà con un Premium Economy retrofitted three class Boeing 777-200LR, con voli giornalieri dal 15 febbraio in poi.

Roma: il servizio giornaliero EK099/100 sarà operato con aeromobili A350 a partire dal 29 marzo.

Copenhagen: aggiunta di un secondo servizio giornaliero dal 1° giugno con un A350 Emirates, come EK153/154.

Asia

Cochin: dal 29 gennaio, due dei sette voli settimanali (giovedì e domenica) sui voli EK530/531 tra Dubai e Cochin saranno operati con un retrofitted Boeing 777-200LR.

Karachi: a partire dal 1° marzo, il retrofitted three-class Boeing 777-200LR opererà giornalmente come EK606/607.

Taipei: Emirates opererà il suo Boeing 777-200LR rimodernato sul servizio giornaliero EK386/387 dal 15 marzo al 30 aprile e, dal 1° maggio in poi, tali servizi saranno operati con l’A350 della compagnia aerea.

Phuket: un terzo servizio giornaliero tra Dubai e Phuket entrerà in vigore dal 1° luglio sulle rotte EK 390/391.

Australia

Brisbane: dal 29 marzo, i voli giornalieri sui voli EK430/431 saranno operati da un Boeing 777-300ER a quattro classi rimodernato, che si aggiunge al servizio con A380 rimodernato introdotto lo scorso anno.

Africa

Addis Abeba: dal 1° marzo, il Boeing 777-200LR a tre classi rimodernato opererà quotidianamente sui voli EK723/724.

Città del Capo: un terzo volo giornaliero sulla rotta Dubai-Città del Capo, annunciato al Dubai Airshow 2025, sarà ora operato con un Emirates A350 di nuova generazione dal 1° luglio 2026.

Medio Oriente

Bassora: il servizio del giovedì sui voli EK947/948 passerà a un Boeing 777-300ER a quattro classi ristrutturato a partire dal 29 gennaio.

Kuwait City: il servizio giornaliero EK859/860 tra Dubai e Kuwait City sarà operato con un Boeing 777 rimodernato dal 1° febbraio al 30 aprile e dal 1° maggio in poi con un A350 Emirates.

Teheran: a partire dal 29 marzo, il B777 retrofittato con configurazione a quattro classi opererà voli giornalieri come EK979/980.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, tramite l’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline, nonché presso gli Emirates retail stores”, conclude Emirates.

