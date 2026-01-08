IATA: la air cargo demand mantiene un forte slancio

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per il mese di novembre 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 5,5% rispetto ai livelli di novembre 2024 (+6,9% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 4,7% rispetto a novembre 2024 (+6,5% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta del 5,5% su base annua a novembre 2025, sostenuta dalla priorità data dagli shippers alla puntualità delle consegne in vista delle festività natalizie di fine anno. La forte domanda dei mercati emergenti e la crescita selettiva del Medio Oriente hanno più che compensato la debolezza delle Americhe, in un contesto di adeguamento in corso al nuovo regime tariffario statunitense. A livello globale, il quarto trimestre dell’air cargo è stato resiliente, grazie alla deviazione strategica degli scambi commerciali che ha plasmato le performance nei mercati chiave. La positiva conclusione del 2025 è di buon auspicio per l’air cargo industry, che si appresta ad affrontare il nuovo anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato un aumento del 5,8% su base annua della domanda per l’air cargo a novembre. La capacità è aumentata del 4,1% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)