L’F-35 batte il record di consegne nel 2025

Lockheed Martin informa: “In un anno da record per l’F-35 Lightning II program, Lockheed Martin ha consegnato 191 F-35 nel 2025, superando il precedente record di consegne di 142 jet.

La produzione annuale dell’F-35 procede ora a un ritmo cinque volte superiore a quello di qualsiasi altro allied fighter attualmente in produzione, a dimostrazione della portata e della maturità del programma.

Questo traguardo arriva subito dopo il raggiungimento del milione di ore di volo da parte del programma all’inizio dell’anno. Nel 2025, il team del programma ha anche consegnato il software più avanzato fino ad oggi con il completamento del TR-3, supportando la flotta globale di quasi 1.300 velivoli in continua crescita. Ancora più importante, l’F-35 ha continuato a dimostrare le sue performance in operazioni reali”.

“I clienti hanno continuato a dimostrare fiducia nell’F-35 espandendo le dimensioni della loro flotta, con Italia e Danimarca che hanno incrementato i loro programmi record aggiungendo rispettivamente 25 e 16 velivoli alle loro flotte.

Nell’ambito del programma, i clienti internazionali hanno raggiunto importanti traguardi:

– La Finlandia ha celebrato il roll-out del suo primo F-35.

– Il Belgio ha accolto il suo primo in-contry aircraft.

– La Norvegia ha completato le consegne della sua F-35 fleet.

A settembre, l’F-35 Joint Program Office (JPO) e Lockheed Martin hanno raggiunto un final agreement per i Lots 18-19, per la produzione e la consegna di un massimo di 296 F-35 per 24 miliardi di dollari, segnando la finalizzazione dei più grandi production contracts nella storia del programma. Il JPO e Lockheed Martin hanno anche concordato l’assegnazione di un Air Vehicle Sustainment Contract, che supporta le annualized sustainment activities per l’intero programma F-35 per il 2025 e oltre”, prosegue Lockheed Martin.

“Sono immensamente orgoglioso del programma F-35, che ha rispettato i nostri impegni di produzione, operando con eccellenza e rafforzando le nostre partnership globali nel 2025”, ha dichiarato Chauncey McIntosh, Vice President and General Manager of the F-35 Lightning II Program.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)