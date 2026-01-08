Rolls-Royce e Turkish Technic inaugurano la costruzione di una world-leading aero engine maintenance facility

Rolls-Royce e Turkish Technic, leading maintenance, repair and overhaul (MRO) provider, hanno annunciato oggi l’inizio dei lavori per la costruzione del Turkish Technic state-of-the-art centre a Istanbul Airport.

“Annunciato a maggio 2025 come nuovo membro del Rolls-Royce MRO network, rafforzerà la posizione di Turkish Technic all’avanguardia nel settore della manutenzione, integrando al contempo l’attuale presenza MRO di Rolls-Royce e rispondendo alla crescente long-term demand per nuovi civil large engines.

La nuova struttura, la cui operatività è prevista entro la fine del 2027, consentirà a Turkish Technic di fornire servizi di manutenzione completi per i motori Trent XWB-97, Trent XWB-84 e Trent 7000, che equipaggiano rispettivamente gli Airbus A350 e Airbus A330neo.

Con una capacità prevista di 200 shop visits all’anno, si prevede che la struttura diventerà una delle più grandi della regione. Fornirà servizi ai Rolls-Royce TotalCare customers e alla flotta di Turkish Airlines“, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’avvio dei lavori per la nuova Turkish Technic state-of-the-art facility rappresenta una pietra miliare significativa per il nostro global MRO network, che supporta i nostri TotalCare customers in tutto il mondo. Stiamo aumentando significativamente la nostra global MRO capacity entro il 2030 e l’annuncio di oggi segna un altro passo in questo percorso. Consolida la nostra solida partnership con Turkish Airlines, la cui flotta di Airbus A350 sarà supportata da questa struttura, e sottolinea l’impegno di Turkish Technic a diventare un fornitore leader per civil large aero engine MRO”.

Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee, Turkish Technic, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership di lunga data con uno dei principali produttori di motori al mondo attraverso l’inizio dei lavori per la nostra engine maintenance facility. Destinato a diventare uno dei più grandi maintenance centers in Europa per Trent engine models, questo investimento rappresenta un’importante espansione delle nostre capacità tecniche e di assistenza, per continuare a fornire servizi di altissima qualità ai nostri clienti in tutto il mondo. Attraverso questa struttura, forniremo completi maintenance and support services su un’ampia gamma di motori Trent, garantendo ai Rolls-Royce TotalCare customers il miglior servizio della categoria. In linea con i nostri centennial 2033 objectives, questa partnership fondamentale continua a rafforzare il ruolo crescente della Turchia come hub globale per l’aviazione”.

“Alla fine del 2023, Turkish Airlines ha effettuato un ordine storico per l’Airbus A350, diventando il più grande operatore al mondo di motori Trent XWB. L’ordine includeva 120 motori Trent XWB-84 e 40 motori Trent XWB-97, escluse opzioni e pezzi di ricambio”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)