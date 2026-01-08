News Brevi – 08.01.2026

LA COMPAGNIE SALUTA LE FESTE INVERNALI CON UN BRINDISI A BORDO FIRMATO CAMPARINO – La Compagnie, compagnia aerea francese 100% Business Class, ha appena concluso un’attivazione speciale a bordo del suo volo in partenza da Milano Malpensa e diretto a New York Newark. Grazie alle creazioni di Camparino in Galleria, leggendario bar di Milano noto per la sua arte nella mixology e simbolo dell’aperitivo per eccellenza, i passeggeri hanno potuto vivere un’esperienza esclusiva attraverso due cocktail pensati appositamente per sorprendere e deliziare in chiusura delle vacanze natalizie, durante l’ultima giornata di festa dedicata all’Epifania. L’iniziativa gioca con leggerezza sul concetto “buoni contro cattivi”: un cocktail per chi si è comportato bene e uno per chi non ha dato il massimo, trasformando ogni brindisi in un sorriso e in un momento di convivialità a bordo. Le due specialità pensate per giocare su questo contrasto e firmate dai due mixologist di Camparino presenti a bordo, Tommaso e Cristina, sono Sakura e Compadre. Sakura è un’infusione raffinata e delicata dove il tè Ceylon si fonde con il profumo unico del tè Sakura. La base floreale, arricchita dalle note morbide del Ceylon, si intreccia con la dolcezza e la leggerezza del Sakura, creando un equilibrio perfetto. L’acqua, infusa a lungo, sprigiona un aroma delicato, mentre un accenno speziato sottile aggiunge profondità al sapore. Elegante e armonioso, Sakura è il brindisi ideale per celebrare chi ha vissuto l’anno con grazia e stile. Per chi invece merita un’esperienza più audace, Compadre si propone come un mix sorprendente di sapori contrastanti ma equilibrati: Campari e Mezcal Montelobos Espadin per una base intensa e fumosa, Chinotto Liqueur Quaglia per un tocco amaro e agrumato, vermouth rosso 1757 per note dolci e speziate. Lime kaffir e sciroppo d’agave donano poi un tocco di freschezza, mentre l’aggiunta di Angostura completa il mix con una nota speziata intrigante. Un cocktail deciso, per chi osa affrontare l’anno nuovo con carattere. L’iniziativa si inserisce all’interno delle periodiche attivazioni che La Compagnie dedica ai propri passeggeri per rendere l’esperienza di volo sempre speciale e mai scontata, grazie a servizi di qualità che uniscono comfort, praticità e piacere nel viaggiare. Lanciata nel luglio 2014, La Compagnie è una compagnia aerea Smart Business Class al 100% che opera voli transatlantici di linea regolari tra New York (aeroporto internazionale di Newark) e Milano (Malpensa), Parigi (aeroporto di Parigi Orly) e servizi stagionali verso Nizza (Aeroporto Internazionale Nice Côte d’Azur). Con tariffe competitive di classe business, la flotta La Compagnie Airbus A321neo è dotata di 76 posti reclinabili fino a posizione letto completamente orizzontale e offre servizi dedicati ai clienti più esigenti tra cui una connessione Wi-Fi illimitata e gratuita e un’esperienza culinaria unica grazie a menu ideati da rinomati Chef Francesi, Americani e Italiani.

AEROPORTO DI CUNEO: EGITTO IN PRIMO PIANO, NUOVA PARTENZA IN ESCLUSIVA DA CUNEO – L’Egitto è la destinazione regina del 2025. A confermarlo i numeri diffusi da Mapo Travel che annuncia nuove partenze dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi e dai principali scali del Centro Italia. “Si tratta di una meta sulla quale abbiamo puntato e stiamo investendo molto. E i riscontri da parte dei viaggiatori sono evidenti: l’Egitto è cresciuto in maniera considerevole fino a toccare il 20% del nostro fatturato complessivo e garantendosi un posto di rilievo nella programmazione”, spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel. Il tour operator pugliese presenta il volo in esclusiva da Cuneo, che si affianca ai principali aeroporti, come Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino, per viaggiare alla scoperta dell’Egitto classico tra Il Cairo e la crociera sul Nilo. “Da Cuneo, la novità è proprio una partenza esclusiva fissata il 2 aprile per rafforzare la presenza di Mapo in un’area che ci sta dando riscontri molto positivi. I nostri viaggi in Egitto, grazie a product specialist che conoscono a fondo il Paese, sono una continua scoperta: da Luxor a Edfu e Kom Ombo fino alla diga di Assuan e infine alla Capitale, tra templi, musei, piramidi e tante esperienze uniche”, continua il direttore commerciale Fabrizio Celeghin. I numeri certificano una posizione da leader di Mapo Travel sulla destinazione Egitto, mentre continuano gli incontri in tutta Italia con le agenzie di viaggio per un confronto sempre attivo per costruire pacchetti ed itinerari sulle reali esigenze del cliente finale. “Con l’Egitto, prodotto che ci ha regalato le maggiori performance di crescita quest’anno, registrano aumenti significativi le vendite su destinazioni internazionali come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. Il Mare Italia resta comunque il nostro core business con numeri importanti soprattutto in Puglia e nelle strutture a gestione diretta. Il tratto distintivo di ogni prodotto targato Mapo è però lo stesso: viaggi tailor made, strutture selezionate, assistenza h24 per essere sempre accanto a chi viaggia con noi”, conclude Barbara Marangi.

KLM: IMPATTO DELLE CONDIZIONI METEO INVERNALI AD AMSTERDA SCHIPHOL – KLM informa: “A causa delle condizioni meteorologiche invernali in corso, il traffico aereo a Schiphol è fortemente perturbato. Da venerdì scorso, KLM ha purtroppo dovuto cancellare centinaia di voli da e per Schiphol. Si prevede che le condizioni meteorologiche invernali persisteranno nei prossimi giorni. Le previsioni meteo per giovedì 8 gennaio sono relativamente favorevoli, consentendo a KLM di operare quasi tutti gli scheduled flights. Per i giorni successivi, non è ancora chiaro quanti voli potranno essere operati; questo verrà determinato in base alle ultime condizioni meteorologiche. KLM sta facendo tutto il possibile per far arrivare a destinazione il maggior numero possibile di passeggeri bloccati a Schiphol. Per massimizzare la disponibilità di posti, KLM ha temporaneamente sospeso la vendita dei biglietti e sta utilizzando aeromobili più grandi. KLM oggi sta utilizzando aerei più grandi su diverse rotte per accogliere più passeggeri. Stamattina abbiamo volato a Berlino con un Boeing 777, consentendoci di trasportare 200 passeggeri in più. Oggi vengono utilizzati anche aerei più grandi (Boeing 787) sui voli per Roma e Copenhagen”.

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE ENAC E L’AMBASCIATORE D’ISRAELE – L’Enac in un comunicato informa: “Si è svolto nella mattinata di oggi, presso la sede Enac, l’incontro tra il Presidente Pierluigi Di Palma e l’Ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, fortemente voluto dall’Ente per ribadire la ferma condanna verso l’episodio verificatosi presso l’aeroporto di Milano Malpensa, dove alcuni attivisti pro-Palestina hanno ostacolato le operazioni di imbarco di un volo diretto a Tel Aviv. Il Presidente Di Palma ha espresso nuovamente una condanna netta e senza riserve per quanto accaduto: un fatto di particolare gravità in contrasto con i principi di sicurezza, neutralità, rispetto delle regole del sistema del trasporto aereo e diritto alla mobilità di tutti i cittadini. L’incontro ha avuto l’obiettivo di riaffermare l’impegno dell’Ente e delle Istituzioni nel contrastare ogni forma di discriminazione, intimidazione e violenza, nonché nel garantire la piena tutela dei diritti dei passeggeri e il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali che non possono essere ostacolate o rallentate da facinorosi il cui scopo è creare disordine”. “I nostri Paesi sono amici e condividono valori fondamentali di rispetto, libertà e convivenza civile”, ha dichiarato il Presidente Pierluigi Di Palma in apertura di incontro. “L’Italia è e resterà un Paese che rifiuta con fermezza ogni forma di odio e discriminazione, e il trasporto aereo incarna questa visione, quale luogo di incontro tra diversi popoli e culture. A nome del comparto, ribadisco un impegno fermo e non negoziabile nel garantire che ogni passeggero possa circolare liberamente e usufruire dei servizi aeroportuali in condizioni di piena sicurezza. Attraverso vigilanza continua, prevenzione e una tutela rigorosa, Enac continuerà a essere presidio attivo di inclusione, sicurezza, legalità e rispetto, affinché gli aeroporti italiani restino porte aperte sul mondo”. “Apprezziamo la dichiarazione di netta condanna espressa dall’Enac rispetto all’episodio di tentato boicottaggio di un volo per Tel Aviv da Milano Malpensa”, ha commentato l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled. “Accogliamo la posizione, che si pone a conferma della consolidata collaborazione aerea e in materia di lotta alle discriminazioni tra due Paesi amici, Israele e Italia, con l’auspicio che sia approfondita la prevenzione e che eventi del genere non accadano più”.

ICAO E AMADEUS RAFFORZANO LA COLLABORAZIONE PER PROMUOVERE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL TRASPORTO AEREO – L’ICAO informa: “L’ICAO e Amadeus hanno formalizzato un memorandum d’intesa a sostegno dell’obiettivo strategico dell’ICAO: “No Country Left Behind”. La partnership mira a rafforzare la capacità degli Stati di adottare tecnologie digitali avanzate che migliorino l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità degli international air transport systems. La collaborazione aiuterà gli Stati membri dell’ICAO ad avanzare nel loro percorso di trasformazione digitale e a realizzare più rapidamente i vantaggi sociali ed economici portati dal trasporto aereo. Secondo i termini dell’accordo, Amadeus contribuirà con la propria esperienza tecnica, condividerà conoscenze e sosterrà iniziative per promuovere l’innovazione nel settore dell’aviazione e dei viaggi, in linea con le politiche, le strategie, i piani, gli standard e le specifiche dell’ICAO. Amadeus sosterrà questo impegno sfruttando la propria esperienza in travel technology, digital identity, biometrics and data management, aree sempre più vitali per la modernizzazione degli air transport systems”.

AIR CANADA INTENDE ESPANDERE E AMPLIARE IL COMMERCIAL AGREEMENT CON PAL AIRLINES – Air Canada informa: “Air Canada e PAL Airlines hanno annunciato oggi la loro intenzione di ampliare il commercial agreement in base al quale PAL opera voli regionali per Air Canada Express, contribuendo a proteggere e ampliare il servizio nel Canada orientale. L’accordo esistente sarà prorogato di altri quattro anni, fino al 2032, e si prevede che il numero di aeromobili PAL Airlines coperti dall’accordo aumenterà di cinque, arrivando a undici”. “Air Canada è impegnata nella connettività regionale. Il nostro accordo proposto con PAL Airlines ci consentirà di proteggere i servizi esistenti da Montréal verso destinazioni in Québec e New Brunswick e di supportare la crescita complessiva della nostra rete regionale. Da quando PAL Airlines ha iniziato a operare per Air Canada Express nel 2023, si è dimostrata un partner solido, offrendo ai nostri clienti del Canada orientale affidabilità, un servizio clienti eccellente e una più ampia scelta di opzioni di volo”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “PAL Airlines è orgogliosa di collaborare all’espansione del nostro accordo con Air Canada, rafforzando la nostra considerevole presenza nel Canada orientale e atlantico attraverso soluzioni flessibili che supportano la connettività regionale per il network di Air Canada”, ha dichiarato Calvin Ash, President of PAL Airlines. “Questa proposta di estensione dell’accordo con Air Canada riflette la loro fiducia nella nostra attività, supporta la continua crescita della compagnia aerea e consoliderà la nostra presenza nelle regioni che hanno supportato il nostro sviluppo”. “Air Canada e PAL Airlines hanno firmato una lettera d’intenti, la cui conclusione è ancora soggetta a trattative definitive, per ampliare l’accordo esistente tra PAL e Air Canada e prorogarlo fino al 2032. Ciò aumenterebbe la flotta coperta dall’accordo con altri cinque aeromobili Dash 8-400 da utilizzare per conto di Air Canada sulle rotte regionali nel Canada orientale e nel Quebec”, conclude Air Canada.

AMERICAN AIRLINES E OBAP CELEBRANO 50 ANNI DI PROGRESSO E 100 ANNI DI VOLO – American informa: “L’Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP) e American Airlines annunciano la loro partnership per la celebrazione del 50° anniversario di OBAP. In qualità di official Title Sponsor dell’evento, American Airlines si unisce a OBAP per celebrare cinque decenni di impegno nel promuovere la consapevolezza, l’accesso e le opportunità di carriera nel settore dell’aviazione per coloro che altrimenti non avrebbero mai pensato che fosse possibile. Questa partnership è particolarmente significativa in quanto American Airlines celebra il suo centenario nel 2026, segnando 100 anni di collegamento tra persone e luoghi in tutto il mondo”. “American Airlines è orgogliosa di sponsorizzare la celebrazione del 50° anniversario di OBAP e di collaborare quotidianamente con essa, poiché condividiamo la missione di creare percorsi affinché le generazioni future possano prosperare nel settore dell’aviazione”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Mentre celebriamo il nostro centenario e guardiamo sempre avanti, riconosciamo che il progresso si realizza quando investiamo in persone e partnership che rafforzano il nostro settore. Questo traguardo non significa solo onorare la storia, ma costruire un futuro in cui talento e opportunità si fondono insieme”. “La collaborazione riflette una storia comune radicata nell’abbattimento delle barriere. Nel 1964, American Airlines ha fatto la storia assumendo il Capitano David E. Harris, il primo Black commercial airline pilot. Dieci anni dopo, Harris si è unito ad altri pionieri per fondare OBAP, allora nota come Organization of Black Airline Pilots, creando una rete dedicata ad aprire le porte alle comunità sottorappresentate nel settore aerospaziale. Questa visione continua a ispirare il progresso in tutto il settore ancora oggi”, prosegue American. “Il rivoluzionario traguardo raggiunto dal Capitano David Harris nel 1964 ha cambiato per sempre il volto dell’aviazione e ha dato il via a una tradizione di progresso che ancora oggi plasma il nostro settore”, ha dichiarato l’OBAP Board Chair Tennessee Garvey. “Questa partnership con American Airlines è più di una semplice celebrazione: è la promessa di accelerare il nostro percorso. Insieme, stiamo lavorando per garantire che le opportunità raggiungano ogni angolo del settore aerospaziale e che i prossimi 50 anni siano caratterizzati da accesso, equità e infinite possibilità”. “La partnership avrà ufficialmente inizio il 13 gennaio presso l’Hilton Chicago O’Hare Airport, sede del primo incontro di OBAP, con un incontro ristretto di fondatori, leader del settore e ospiti speciali. La celebrazione culminerà con la conferenza per il 50° anniversario di OBAP, che si terrà dal 12 al 14 agosto a Chicago, con la première di un documentario, l’ingresso nella Hall of Fame, una serata di gala per la premiazione, programmi di coinvolgimento dei giovani, workshop di sviluppo professionale ed eventi di networking per piloti, ingegneri, tecnici e partner del settore. Mentre American Airlines celebra 100 anni di attività e OBAP segna 50 anni di impatto, questa partnership rappresenta una potente testimonianza di progresso e una promessa di continuare ad andare avanti”, conclude American.

DASSAULT AVIATION: CONSEGNE, ORDINI E BACKLOG AL 31 DICEMBRE 2025 – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation comunica deliveries, order intakes e backlog di nuovi aeromobili e la net sales guidance. Sono stati consegnati 26 Rafale (15 Export, 11 France), mentre 25 erano stati pianificati, rispetto ai 21 Rafale (14 France, 7 Export) consegnati nel 2024. Sono stati consegnati 37 Falcon, mentre 40 erano stati pianificati, rispetto ai 31 Falcon consegnati nel 2024. Sono stati ordinati 26 Export Rafale, contro i 30 Export Rafale del 2024. Sono stati ordinati 31 Falcon contro i 26 Falcon del 2024. Al 31 dicembre 2025, il backlog include: 220 Rafale (175 Export, 45 France) contro 220 Rafale (164 Export, 56 France) al 31 dicembre 2024; 73 Falcon contro 79 Falcon al 31 dicembre 2024. Dassault Aviation aumenta la sua 2025 net sales guidance a oltre 7 miliardi di euro. Dassault Aviation pubblicherà i suoi risultati annuali completi il 4 marzo 2026”.

DERCO SI AGGIUDICA UN C-130 AVIATION CONSUMABLES PERFORMANCE BASED LOGISTIC CONTRACT – Lockheed Martin informa: “Derco, un’azienda Lockheed Martin, si è aggiudicata il C-130 Aviation Consumables Performance Based Logistics (ACPBL) contract dalla Defense Logistics Agency (DLA). Il contratto segna un traguardo significativo nell’esperienza di oltre 45 anni dell’azienda nel supportare i settori aerospaziale e della difesa attraverso servizi di supporto, consentendo una prontezza operativa accelerata. Questo accordo rappresenta anche il primo outcome-based program tra DLA e Lockheed Martin nell’ambito di questa iniziativa”. “Siamo entusiasti di collaborare con DLA a supporto del Lockheed Martin C-130 Hercules e condividiamo la loro missione di mantenere un’elevata disponibilità di materiali, incrementare i tassi di capacità operativa e la prontezza operativa”, ha dichiarato Kathy Medalle, Derco president and general manager. “L’aggiudicazione di questo contratto testimonia l’eccellente rapporto di collaborazione tra DLA e Lockheed Martin e il nostro impegno congiunto per l’innovazione e l’eccellenza”. “Il C-130 ACPBL contract fornirà un supporto fondamentale al programma C-130, garantendo la disponibilità di pezzi di ricambio e la prontezza operativa del velivolo. Derco collaborerà a stretto contatto con DLA per fornire performance-based support per i nuovi pezzi di ricambio del C-130, tra cui previsione della domanda, gestione dell’inventario, stoccaggio, supporto ingegneristico e rappresentanti dell’assistenza sul campo”, conclude Lockheed Martin.

EUROFIGHTER: 20 ANNI DI ESIBIZIONI PER IL RAF TYPHOON DISPLAY TEAM – Eurofighter informa: “20 anni fa, lo Squadron Leader Matthew Elliott salì nel cockpit di un Typhoon Tranche 1 e scrisse un pezzo di storia dell’aviazione. La sua esibizione al Royal International Air Tattoo (RIAT) nel 2005 segnò il debutto di quello che sarebbe diventato uno dei più celebrati military aviation teams della Gran Bretagna: il RAF Typhoon Display Team. Ora, nel 2025, il team celebra un traguardo straordinario: due decenni di esibizioni del principale multi-role fighter del Regno Unito al pubblico di tutto il mondo. A guidare questa stagione di anniversario è stato lo Squadron Leader Nathan Shawyer, un pilota il cui percorso da spettatore di airshow del Devon a pilota di Typhoon incarna la potenza ispiratrice di queste dimostrazioni aeree. Il percorso di Shawyer verso il cockpit iniziò come molti prima di lui: durante un airshow. Con il viso rivolto al cielo, rimase abbagliato dalle manovre apparentemente impossibili eseguite dai jet. Crescendo, era un membro appassionato del 1064 Air Cadets, ha partecipato a innumerevoli airshow che non fecero altro che rafforzare la sua determinazione ad arruolarsi nella RAF come fighter pilot”. “Ciò che rende quest’anno particolarmente significativo è la prontezza operativa dei display aircraft. A differenza delle stagioni precedenti che presentavano jet appositamente dipinti, i Typhoon del 2025 sono pronti per la prima linea. La scelta del 29° Squadrone di ospitare il display team ha un profondo significato storico. Costituito nel 1915, lo squadrone ha impiegato praticamente tutti i principali tipi di caccia della RAF. È stato il primo squadrone operativo a ricevere il Tornado F3 nel 1987 e ha svolto un ruolo cruciale nell’Operazione Desert Storm. Dalla consegna del suo primo Typhoon nel giugno 2004, il 29° Squadrone ha svolto il ruolo di Unità Operativa di Conversione Typhoon della RAF, addestrando piloti e ingegneri. Dal primo volo di Matthew Elliott alle celebrazioni dell’anniversario di oggi, il Typhoon Display Team della RAF ha costantemente dimostrato non solo le capacità del velivolo, ma anche la professionalità e la dedizione della Royal Air Force stessa”, conclude Eurofighter.