SAS nominata ‘European Airline of the Year 2026’

SAS è stata nominata ‘European Airline of the Year 2026’ ai Grand Travel Awards.

“Il premio è considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi nella Norwegian travel industry e si basa sui voti dei dipendenti delle agenzie di viaggio e di altri professionisti del settore dei viaggi. I Grand Travel Awards si tengono ogni anno dal 1995 e i vincitori vengono scelti dall’industria stessa.

SAS è stata selezionata tra un ampio ventaglio di compagnie aeree nominate, tra cui KLM, Air France, Lufthansa, Norwegian, Islandair, LOT Polish Airlines e Finnair”, afferma SAS.

“Questo premio è un vero tributo alla dedizione, professionalità e resilienza dimostrate dai nostri colleghi in tutta l’organizzazione”, afferma Edward Fotheringham, VP Global Sales, SAS. “Negli ultimi anni, abbiamo ricostruito la nostra compagnia passo dopo passo, migliorando l’affidabilità, rafforzando il nostro prodotto e rimettendo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Essere nominati ‘European Airline of the Year’ dimostra che il settore riconosce sia i nostri progressi che la nostra direzione. E anche se oggi siamo incredibilmente orgogliosi, sappiamo anche che c’è molto altro da fare”.

“Più di 300 ospiti provenienti da tutto il settore dei viaggi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione a Oslo, organizzata da Travel News. I premi riflettono le preferenze dei clienti e dei partner sia nell’ambito dei viaggi di piacere che di lavoro.

Il riconoscimento riflette i progressi di SAS nella sua continua trasformazione. La puntualità è migliorata in modo significativo e la soddisfazione del cliente e il Net Promoter Score continuano a crescere fortemente. L’offerta ai clienti è stata inoltre rafforzata attraverso il ritorno della Business Class, l’accesso ampliato alle lounge, il lancio di numerose nuove rotte e l’imminente installazione del Wi-Fi gratuito ad alta velocità e a bassa latenza su tutta la flotta, alimentato da Starlink.

SAS era rappresentata alla cerimonia da Edward Fotheringham, VP Global Sales, dall’Head of Press Øystein Schmidt e da Bjørn Erik Barman-Jenssen, VP Ground ARN & OSL”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)