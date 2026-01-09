GE Aerospace si aggiudica un contratto da 1,4 miliardi di dollari per ulteriori T408 Turboshaft Engines

GE Aerospace informa: “GE Aerospace si è aggiudicata un contratto da 1,4 miliardi di dollari dal Naval Air Systems Command (NAVAIR) per i Lots 9-13 dei T408 engines, continuando il suo supporto per l’U.S. Marine Corps advanced heavy-lift helicopter, il Sikorsky CH-53K® King Stallion. Il CH-53K è in grado di sollevare 36.000 libbre, permette il rifornimento in volo, fornisce mobilità e manovrabilità da nave a terra, oltre all’esecuzione di molteplici missioni di supporto.

Questo riconoscimento fa seguito a sei contratti precedenti per i motori T408, incluso il Lot 6-8 block-buy contract da 684 milioni di dollari annunciato nell’aprile 2023. In base all’ultimo accordo, GE Aerospace fornirà nuovi motori di produzione e di ricambio, nonché servizi di supporto, con l’assemblaggio finale eseguito presso lo stabilimento dell’azienda a Lynn, Massachusetts”.

“Quest’ultimo contratto è una testimonianza della capacità del T408 di fornire la potenza, la durata e l’efficienza da cui dipende il Marine Corps”, ha affermato Scott Snyder, Heavy Lift Engines Program Director. “Siamo onorati di supportare il CH-53K e la missione critica che svolge”.

“Il CH-53K, dotato di tre motori T408, ha raggiunto la Initial Operating Capability (IOC) con il Marine Corps nell’aprile 2022. Ciascun T408 fornisce 7.500 shaft horsepower, il 57% di potenza in più rispetto al suo predecessore, il GE Aerospace T64, offrendo allo stesso tempo fuel efficiency and maintainability significativamente migliorate. Ciò consente al CH-53K King Stallion di offrire tre volte il range e il payload del CH-53E Super Stallion.

Rispetto al T64, il T408 offre uno specific fuel consumption migliore del 18% che consentirà risparmi significativi durante il ciclo di vita del programma. Il T408 presenta inoltre il 63% di componenti in meno e advanced designs, come un compressore più robusto con erosion coating and split casing. Queste caratteristiche migliorano reliability and maintainability, il che porta ad una maggiore disponibilità degli aeromobili”, prosegue GE Aerospace.

“Oltre a Lynn, Mass., gli stabilimenti GE Aerospace a Hooksett, N.H.; Rutland, Virginia; Madisonville, Ky.; Dayton, Ohio; Jacksonville, Florida, forniscono componenti per il programma. La tedesca MTU Aero Engines, T408 program partner, produce la power turbine”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)