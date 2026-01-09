Turkish Airlines ha trasportato 7,3 milioni di passeggeri a dicembre 2025 e 92,6 milioni nel periodo gennaio – dicembre 2025

Turkish Airlines ha annunciato i risultati relativi al traffico passeggeri e merci per il mese di dicembre, con un aumento del 9,2% della capacità passeggeri in termini di posti-chilometro disponibili rispetto al 2024.
“A dicembre, il numero di passeggeri registrati è stato di 7,3 milioni e il coefficiente di riempimento totale è stato dell’82,6%.
Secondo i risultati sul traffico di dicembre 2025:
– Il numero di passeggeri trasportati è stato pari a 7,3 milioni. Il coefficiente di riempimento internazionale è stato dell’82,6%, mentre quello nazionale dell’82,7%.
– Il numero di passeggeri trasportati da voli internazionali è aumentato del 14,1%, passando da 2,8 milioni nel 2024, a 3,2 milioni in questo periodo.
– I posti chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 9,2% raggiungendo i 23,3 miliardi nel periodo di dicembre 2025 rispetto ai 21,4 miliardi dello stesso periodo del 2024.
– I cargo e la posta trasportati nel periodo di dicembre 2025 sono aumentati del 15,9% rispetto a dicembre 2024, per un totale di 192,4 mila tonnellate”, afferma Turkish Airlines.
“Secondo i risultati sul traffico relativi al periodo gennaio-dicembre 2025:
– Il numero totale di passeggeri è aumentato dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo i 92,6 milioni.
– Il numero di passeggeri trasportati da voli internazionali è aumentato del 12,8%, passando da 31,7 milioni nello stesso periodo del 2024, a 35,7 milioni.
– Il coefficiente di riempimento totale registrato è stato dell’83,2%. Il coefficiente di riempimento internazionale è stato dell’82,9%, mentre quello nazionale dell’86%.
– I posti chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 7,5% passando da 254,1 miliardi, a 273,2 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024
I cargo e la posta trasportati durante questo periodo sono aumentati dell’8,4%, passando da 2 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2024, a 2,2 milioni di tonnellate.
– Alla fine di dicembre 2025, il numero di aeromobili della flotta era pari a 516.
I risultati relativi al traffico sono consolidati e includono i dati del brand principale Turkish Airlines e di AJet“, conclude Turkish Airlines.
(Ufficio Stampa Turkish Airlines)