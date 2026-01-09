News Brevi – 09.01.2026

IL 13-14 GENNAIO CONVEGNO LUISS – ENAC “LA TUTELA DEL PASSEGGERO E DEGLI ANIMALI DOMESTICI NEL TRASPORTO AEREO” – “La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo” è il titolo del convegno che si svolgerà il 13 e 14 gennaio a Roma, organizzato nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, al quale interverranno il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio e Direttore del Master, e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna. “Articolato in tavole rotonde, relazioni tecniche e con un workshop sui progetti realizzati da Enac a favore dell’accessibilità e dell’inclusione del comparto aereo, l’evento ospiterà i contributi di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, associativo e del settore, tracciando una panoramica delle più recenti iniziative in materia”, afferma l’Enac. “La prima giornata, dedicata alla tutela dei passeggeri con disabilità e avviata dal Dean Luiss School of Law Aristide Police e dal Presidente Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità Maurizio Borgo, ospiterà l’intervento introduttivo del Presidente Pierluigi Di Palma e il contributo dell’On. Luciano Ciocchetti. Focus della seconda giornata, la tutela dei PET e il benessere animale nel trasporto aereo, con i saluti istituzionali del Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna che coordinerà i lavori. Le conclusioni del convegno saranno affidate ai Sen. Manfredi Potenti e Michaela Biancofiore e al Presidente Pierluigi Di Palma”, conclude l’Enac.

AIRBUS HELICOPTERS PROSEGUE A GUIDARE L’INNOVAZIONE – Airbus Helicopters mantiene la propria leadership tecnologica con prodotti che offrono performance e capacità di missione migliorate, oltre a standard di sicurezza sempre più elevati. “I nostri piani di innovazione si concentrano sullo sviluppo dell’autonomia e della capacità interattiva dei nostri velivoli, nonché sul miglioramento delle prestazioni, in particolare in termini di efficienza energetica. Ciò consente ai nostri clienti di aumentare le capacità dei loro elicotteri in ambienti sempre più difficili”, sottolinea Denis Descheemaeker, Head of Research and Innovation. “Nell’ambiente operativo odierno, gli elicotteri sono sempre più integrati con sistemi interconnessi. Ecco perché stiamo concentrando i nostri sforzi principalmente sulle tecnologie che consentono la collaborazione tra sistemi con e senza equipaggio”. La strategia di innovazione di Airbus Helicopters copre obiettivi a breve, medio e lungo termine. Gli obiettivi a breve termine includono, ad esempio, la promozione dell’automazione degli elicotteri per ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio e quindi aumentare la sicurezza del volo. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso lo sviluppo di nuove flight control laws and next generation avionics. “Nel medio termine, introdurremo caratteristiche rivoluzionarie su aerei come l’NH90, con progetti di ricerca di maggiore impatto”, afferma Denis Descheemaeker. “Per il lungo termine, stiamo già lavorando su progetti innovativi per i sistemi di prossima generazione, con particolare attenzione al teaming con equipaggio e senza equipaggio”. Per evidenziare questa capacità, lo scorso anno Airbus Helicopters ha partecipato al programma internazionale MUSHER, che ha testato l’integrazione di due elicotteri e due droni di diverse categorie. “Si è trattato di un progetto comune, che ha dimostrato che possiamo lavorare con partner e persino concorrenti”, spiega Denis Descheemaeker. MUSHER è solo il primo passo. Una maggiore interazione con i droni porterà alla fine allo sviluppo di una bolla veramente collaborativa che coinvolgerà player in aria e a terra. Tale collaborazione potrebbe avere una duplice applicazione anche nel settore civile. Denis Descheemaeker sottolinea il potenziale utilizzo dei drone helicopter tandems nella lotta agli incendi boschivi. “La ricerca dell’autonomy inizia con la comprensione dell’ambiente che circonda l’elicottero, con l’obiettivo iniziale di automatizzare gli atterraggi, compresi quelli su terreni accidentati, utilizzando Lidar”, osserva Denis Descheemaeker. Nel settore militare, questo monitoraggio ambientale potrebbe essere utilizzato per rilevare oggetti in movimento, proteggendo così gli elicotteri dai droni. Tuttavia, l’automazione influisce anche sul controllo della velocità di crociera, fornendo migliori capacità di navigazione all’equipaggio. Ciò migliorerebbe sia la sicurezza del volo che il risparmio di carburante. Altri lavori si concentrano sulla manutenzione predittiva, sull’uso di nuovi materiali e sulla ricerca sul volo ad alta velocità, come visto nel progetto ENGRT. Questo è un settore in cui Airbus Helicopters ha già dimostrato la propria competenza con il dimostratore Racer. “La decarbonizzazione è un’altra area su cui concentrarsi, in particolare in termini di engine hybridisation”, conclude Denis Descheemaeker. “I nostri obiettivi qui sono duplici: aumentare la sicurezza con l’electric assistance in caso di guasto, ma anche, a seconda della fase di volo, rendere l’elicottero più silenzioso. Sono due ambiti in cui sono evidenti applicazioni dual use sia per scopi civili che militari”.

NUOVO CFO PER IBERIA – Iberia informa: “Joana de Epalza è stata nominata Chief Financial Officer di Iberia, proveniente da Vueling, dove ha ricoperto la carica di Chief Financial and Transformation Officer dal 2023. In questo ruolo, ha svolto un ruolo chiave nel consolidare un margine a due cifre per la compagnia aerea, oltre a guidarne la trasformazione. Oltre alla sua esperienza presso Vueling, De Epalza porta con sé oltre vent’anni di esperienza in ruoli finanziari e gestionali in società multinazionali come Alpine, Algeco ed Elliot Group, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer. Nel corso della sua carriera, ha guidato processi di ristrutturazione finanziaria, gestito integrazioni aziendali e supervisionato complessi progetti multinazionali. Joana de Epalza è laureata in Economia presso l’Università di Bordeaux Montesquieu”. “Gabriel Perdiguero diventa il nuovo CFTO di British Airways. Gabriel Perdiguero è entrato in Iberia più di dieci anni fa, nel 2014, inizialmente nel Finance department. Negli ultimi 11 anni ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali senior presso la compagnia aerea, ricoprendo prima il ruolo di Chief Customer Officer e attualmente quello di Chief Financial and Technology Officer, nonché dell’Iberia Executive Committee. Perdiguero ha guidato i programmi di trasformazione di Iberia, guidati da molteplici iniziative relative a dati, tecnologia e intelligenza artificiale. Nel 2019, ha guidato la creazione del Data and Artificial Intelligence Centre of Excellence di Iberia, integrando le capacità dei dati nei business decision-making and operational processes. Prima di unirsi a Iberia, Gabriel Perdiguero ha costruito la sua carriera come consulente nel settore dell’aviazione e ha lavorato per dieci anni con i principali gruppi di viaggio e aviazione. Perdiguero ha conseguito una laurea in Informatica presso l’Università di Portsmouth, un Executive MBA presso l’IDE-CESEM e un Senior Executive Development Program presso la IE Business School, combinando un forte background tecnologico con una profonda esperienza nella gestione aziendale e finanziaria”, prosegue Iberia. “Questi cambiamenti fanno seguito alla decisione di Nicholas Cadbury di lasciare il Gruppo. Il suo ruolo in IAG sarà assunto da José Antonio Barrionuevo, attualmente Chief Financial and Transformation Officer of British Airways ed ex Chief Financial and Transformation Officer of Iberia. Queste nomine evidenziano ancora una volta la forza del talento delle compagnie aeree di IAG e il forte impegno del Gruppo per la mobilità interna e lo sviluppo della carriera. Tutte le modifiche entreranno in vigore a partire da giugno 2026”, conclude Iberia.

IAG NOMINA IL NUOVO CFO – IAG informa: “International Airlines Group (IAG) annuncia che Nicholas Cadbury ha deciso di dimettersi dal suo attuale ruolo e lascerà il Gruppo a partire da giugno 2026. José Antonio Barrionuevo è stato nominato Chief Financial Officer a partire da giugno 2026. José Antonio vanta una solida esperienza nella leadership finanziaria e nella trasformazione nel settore dell’aviazione. Attualmente ricopre il ruolo di Chief Financial and Transformation Officer presso British Airways, ruolo che ricopre da luglio 2023. È entrato a far parte del Gruppo nel 2013 come Director of Strategy and Transformation at Iberia e ha lavorato in diversi ruoli, tra cui sette anni come Chief Financial Officer di Iberia. In precedenza, ha lavorato presso JP Morgan e McKinsey”. Luis Gallego, IAG’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “A nome del Board e dell’intero Gruppo vorrei ringraziare Nicholas per il suo contributo da quando è entrato in IAG all’inizio del 2022. Sotto la sua guida, IAG ha ricostruito il proprio bilancio e la redditività, migliorato i rendimenti per gli azionisti, posizionandosi per una crescita sostenibile a lungo termine. Sono lieto che José Antonio, un leader di talento all’interno del Gruppo, subentrerà a Nicholas. Porta una significativa esperienza in finanza, trasformazione e strategia sia in Iberia che in British Airways e nei mercati dei capitali. È un CFO rispettato, esperto ed esperto con un solido track record. Il nostro obiettivo rimane quello di garantire performance per i nostri clienti, trasformarci per il futuro e offrire forti rendimenti agli azionisti”. José Antonio Barrionuevo ha dichiarato: “Non vedo l’ora di continuare la mia carriera all’interno di IAG ora come CFO del Gruppo. IAG è ben posizionata per continuare una crescita sostenibile a lungo termine, una redditività leader del settore e la creazione di valore per i nostri azionisti”. Nicholas Cadbury ha commentato: “È stato un privilegio essere coinvolto nel successo di IAG e lavorare con così tante persone dedicate e di talento. Ho deciso che ora è il momento giusto per dimettermi per cercare nuove e varie sfide al di fuori di IAG, dopo aver sostenuto il passaggio a José Antonio”. “Questa nomina è il risultato della pianificazione della successione di IAG che sviluppa percorsi di carriera per i dirigenti senior nelle diverse compagnie e attività operative. Nicholas Cadbury resterà in attività nei prossimi sei mesi per supportare il passaggio a José Antonio Barrionuevo”, conclude IAG.

L’U.S. TRANSPORTATION SECRETARY E IL FAA ADMINISTRATOR ANNUNCIANO DUE NUOVI SITI DI TEST PER DRONI – La FAA informa: “L’U.S. Department of Transportation Secretary Sean P. Duffy e il Federal Aviation Administrator Bryan Bedford hanno annunciato due nuovi test sites for Unmanned Aircraft Systems (UAS). I siti, che saranno situati in The Choctaw Nation of Oklahoma and Indiana Economic Development Corporation, sono i primi nuovi UAS testing grounds in quasi un decennio. L’UAS Test Site program supporta lo sviluppo, il test e la valutazione di public and civil unmanned aircraft e delle tecnologie correlate e aiuta a promuovere l’integrazione sicura dei droni nel National Airspace System. Ad agosto, il segretario Duffy ha presentato una nuova Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) rule per espandere in modo significativo l’use-case for drone technologies”. “Dalla fornitura di medicinali salvavita al rilevamento delle condutture, i droni stanno già rimodellando le industrie e cambiando il modo in cui le persone e i prodotti interagiscono”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Abbiamo aggiunto questi nuovi test sites per aiutarci a raccogliere dati critici e testare nuovi sistemi, in modo da poter liberare in sicurezza l’innovazione nei nostri cieli”. “Questi test sites aiutano gli Stati Uniti a valutare le tecnologie emergenti per modernizzare cargo delivery, Beyond Visual Line of Sight Operations and multiple drone operations, informando al tempo stesso la sicurezza”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Insieme, avvieremo la commercializzazione sicura delle tecnologie dei droni e integreremo completamente gli UAS nel nostro NAS”.

PROSEGUE L’INTERGAZIONE DEGLI F-35 CON COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT – “La Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) ha raggiunto una pietra miliare nel progresso dell’integrazione degli aerei F-35 Lightning II con i Collaborative Combat Aircraft (CCA) della Marina durante una recente dimostrazione tattica nel suo Joint Simulation Environment (JSE). L’evento ha dimostrato come la modellazione e la simulazione avanzate possano sviluppare tattiche e strategie per velivoli di quinta generazione come l’F-35 che operano con uncrewed combat systems. Durante la dimostrazione, i piloti dell’F-35 hanno utilizzato tablet touch-screen per controllare più CCA durante le missioni simulate. Utilizzando sistemi di comunicazione operativa avanzati, i piloti hanno affrontato scenari complessi nell’ambiente virtuale altamente realistico del JSE. Il JSE di NAWCAD continua a integrare piattaforme aggiuntive e a migliorare la fedeltà del suo ambiente simulato con le aggiunte pianificate di E-2D Advanced Hawkeye, F/A-18E/F Super Hornet e EA-18G Growler per consentire test e formazione integrati nell’anno fiscale 2026” (Ufficio Stampa NAVAIR).

SAAB RICEVE UN NUOVO ORDINE DALLA SVEZIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration, FMV, per la Trackfire Remote Weapon Station (RWS). Il valore dell’ordine è di circa 1,5 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2026-2028. L’ordine è stato prenotato nel quarto trimestre 2025. L’ordine della FMV include il nuovo Trackfire ARES (Aerial Response) RWS, che fornisce un’efficace anti-drone (C-UAS) capability”.

AMERICAN COLLABORA CON PECAM LODGE SU VOLI SELEZIONATI DA DFW VERSO NEW YORK – American informa: “A partire dal mese prossimo, i clienti a bordo di voli selezionati di American Airlines potranno assaporare il gusto autentico del Texas durante il viaggio verso New York poiché la compagnia aerea collabora con il ristorante Pecan Lodge riconosciuto a livello nazionale per servire barbecue texano a bordo. Sin dalla sua fondazione nel 2010, Pecan Lodge è stato premiato da aziende del calibro di Food Network, New York Times, Travel + Leisure e altri per il suo tradizionale barbecue in stile Texas centrale, che prenderà il volo per la prima volta in assoluto grazie a questa partnership con American. A febbraio, i passeggeri in First Class sui voli dal Dallas Fort Worth International Airport (DFW) verso il LaGuardia Airport (LGA) e il John F. Kennedy International Airport (JFK) potranno gustare un autentico piatto barbecue Pecan Lodge”. “Mentre celebriamo il centenario di American nel 2026, non vediamo l’ora di deliziare i nostri clienti in nuovi modi che onorano i gusti regionali unici, iniziando proprio qui nel nostro stato d’origine attraverso uno dei ristoranti barbecue più amati del Texas”, ha affermato Rhonda Crawford, American’s SVP of Customer Experience Design and Strategy. “I nostri clienti meritano solo il meglio e Pecan Lodge è certamente questo”. “La partnership con Pecan Lodge è l’ultima dell’impegno di American volto a migliorare l’esperienza del cliente, avendo recentemente collaborato con Champagne Bollinger e caffè Lavazza sia nelle lounge che in volo. Questo mese, American ha anche iniziato a offrire il Wi-Fi gratuito ai membri AAdvantage®, sponsorizzato da AT&T”, conclude American.

KLM: IMPATTO DEL METEO INVERNALE A SCHIPHOL – KLM informa: “Poiché le condizioni meteorologiche ieri erano relativamente favorevoli, KLM ha potuto operare quasi tutti i voli: con circa 675 voli, ha trasportato oltre 100.000 passeggeri verso le loro destinazioni. Venerdì 9 gennaio, è previsto maltempo in serata. Pertanto, KLM sta cancellando in modo proattivo 80 voli da e per Schiphol. Per il resto della giornata, le prospettive rimangono attualmente positive. Continuiamo a fare tutto il possibile oggi per portare i nostri passeggeri a destinazione il più rapidamente possibile. Dall’inizio del clima invernale estremo, circa 300.000 viaggiatori non hanno potuto proseguire il viaggio come previsto. La maggior parte dei passeggeri è stata riprenotata e ieri abbiamo trasportato più di 100.000 persone. Ci aspettiamo di assistere nuovamente molti viaggiatori oggi. Ad esempio, stiamo impiegando un aereo extra-large sulla rotta per Stoccolma e stiamo continuando a reindirizzare i passeggeri attraverso altri aeroporti per mantenere il maggior numero possibile di posti disponibili da Schiphol per riprenotare i viaggiatori interessati. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche in corso, la situazione rimane incerta. Chiediamo gentilmente ai passeggeri di monitorare attentamente le notifiche e-mail e app per eventuali aggiornamenti. Al momento, KLM non cancella alcun volo per domani“.